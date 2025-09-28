தவெக-க்கு எதிராக ஒன்று கூடிய அரசியல் கட்சிகள்! விஜய்யின் அடுத்த மூவ்!

கரூர் வேலாயுதம்பாளையத்தில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மக்கள் பிரச்சாரத்தில் ஏற்பட்ட நெரிசலில் 40 அப்பாவி உயிர்கள் பறிபோன கோர சம்பவம், தமிழக அரசியல் களத்தில் ஒரு பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளது. இந்த துயர சம்பவத்தை, ஆளும் திமுக தரப்பு விஜய்க்கு எதிரான ஒரு பிரச்சாரமாக முன்னெடுத்துள்ளது. பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுக, பாஜக உள்ளிட்ட சில கட்சிகள், தவெக-வுக்கு ஆதரவான அதே சமயம் நடுநிலையான ஒரு கருத்தை தெரிவித்து வருகின்றனர். இதனால், தவெக தலைவர் விஜய் சட்ட ரீதியாகவும், அரசியல் ரீதியாகவும் பெரும் நெருக்கடியை சந்தித்து வருகிறார். இந்த சூழலில், விஜய்யின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை என்னவாக இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு தமிழக மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
தவெக மீது பாயும் வழக்குகள்
இந்த துயர சம்பவத்தை தொடர்ந்து, தவெக-வுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் தீவிரமடைந்துள்ளன. கரூரில் கூட்டத்திற்கு முறையான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்ய தவறியதாக, தவெக-வின் பொது செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த், நிர்மல் குமார் மற்றும் கரூர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் வி.பி. மதியழகன் ஆகியோர் மீது, கரூர் நகர காவல்துறை குற்றவியல் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது. "இது, தவெக-வின் நிர்வாக திறமையின்மை மற்றும் ஆளும் திமுக அரசின் பாதுகாப்பு குறைபாட்டையே காட்டுகிறது" என்று அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடுமையாக சாடியுள்ளார். பாஜகவும் இதே போன்ற குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளது.
இந்த விவகாரத்தில், ஆளும் திமுக அரசின் தொண்டர்கள் விஜய்க்கு எதிரான கருத்தை தெரிவிக்க, அரசு ஒரு இக்கட்டான நிலையில் உள்ளது. ஒருபுறம், காவல்துறை தோல்வி என்று எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்ட, மறுபுறம் இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரிக்க, ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் ஒரு நபர் விசாரணை ஆணையத்தை அமைத்து, தங்களின் பொறுப்பை நிலைநாட்ட முயன்று வருகிறது.
விஜய்யின் அடுத்த மூவ்?
இந்த சோக நிகழ்வு, 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை நோக்கி வேகமாக சென்று கொண்டிருந்த விஜய்யின் அரசியல் பயணத்தில், ஒரு பெரும் வேகத்தடையாக அமைந்துள்ளது. இந்த நெருக்கடியிலிருந்து மீண்டு வர, விஜய் பல சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. சம்பவத்தின் வீரியத்தை உணர்ந்து, தனது அடுத்த வார பிரச்சார பயணங்கள் அனைத்தையும் விஜய் உடனடியாக ரத்து செய்துள்ளார். மேலும், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும், ஆதரவையும் தெரிவித்துள்ளார்.
தவெகவின் முக்கிய நிர்வாகிகள் மீது வழக்குகள் பதியப்பட்டுள்ளதால், அதை சட்ட ரீதியாக எதிர்கொள்வது விஜய்யின் முதல் முக்கிய பணியாக இருக்கும். விசாரணை ஆணையத்தின் அறிக்கையும், காவல்துறையின் விசாரணையும், தவெக-வின் எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கும். இந்த சம்பவம், தவெக-வின் மீது மக்கள் வைத்திருந்த நம்பிக்கையில் ஒரு பெரிய விரிசலை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த பிம்பத்தை உடைத்து, மீண்டும் மக்களின் நம்பிக்கையை வென்றெடுப்பது, விஜய்யின் மிக முக்கிய மற்றும் நீண்டகால பணியாக இருக்கும்.
கரூர் துயரம், விஜய்யின் அரசியல் பயணத்தில் ஒரு திருப்புமுனையாக அமைந்துள்ளது. இந்த நெருக்கடியை அவர் எப்படி சமாளிக்கப் போகிறார் என்பதும், இதிலிருந்து அவர் கற்றுக் கொள்ளும் பாடங்களுமே, அவரது அரசியல் எதிர்காலத்தையும், 2026ல் தவெக-வின் தேர்வையும் தீர்மானிக்கும். இனி, விஜய்யின் ஒவ்வொரு அடியும், தமிழக அரசியல் களத்தில் உன்னிப்பாக கவனிக்கப்படும்.
