English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • அமைச்சரான காரைக்குடி டாக்டர் பிரபு! யார் இவர்? முன்பு எந்த கட்சியில் இருந்தவர்?

அமைச்சரான காரைக்குடி டாக்டர் பிரபு! யார் இவர்? முன்பு எந்த கட்சியில் இருந்தவர்?

அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றுள்ளவர்கள் பற்றிய விவரங்கள் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன. அதில் காரைக்குடியை சேர்ந்த டாக்டர் பிரபுவின் பெயரும் வைரலாகி வருகிறது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : May 10, 2026, 01:12 PM IST
  • பல் மருத்துவர் டூ தமிழக அமைச்சர்.
  • விஜய் அமைச்சரவையில் இடம்பிடித்த..
  • காரைக்குடி பிரபு யார்?

Trending Photos

குஷியுடன் விஜய் பதவியேற்புக்கு வந்த த்ரிஷா.. சங்கீதாவும் பங்கேற்பு.. அடடா!
camera icon5
Trisha
குஷியுடன் விஜய் பதவியேற்புக்கு வந்த த்ரிஷா.. சங்கீதாவும் பங்கேற்பு.. அடடா!
சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: பணமழையில் நனையப்போகும் 4 அதிர்ஷ்ட ராசிகள்! செத்துக்கள் குவியும்
camera icon6
Shukra Peyarchi 2026
சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: பணமழையில் நனையப்போகும் 4 அதிர்ஷ்ட ராசிகள்! செத்துக்கள் குவியும்
தமிழ்நாட்டில் ஒரு சட்டமன்ற தேர்தல் நடத்த ஆகும் செலவு எவ்வளவு தெரியுமா?
camera icon6
Election
தமிழ்நாட்டில் ஒரு சட்டமன்ற தேர்தல் நடத்த ஆகும் செலவு எவ்வளவு தெரியுமா?
துரந்தர் 2 ஓடிடி ரிலீஸ்! 2 தளங்களில் வெளியாகிறது..எதில், எப்போது பார்க்கலாம்?
camera icon5
Dhurandhar the revenge
துரந்தர் 2 ஓடிடி ரிலீஸ்! 2 தளங்களில் வெளியாகிறது..எதில், எப்போது பார்க்கலாம்?
அமைச்சரான காரைக்குடி டாக்டர் பிரபு! யார் இவர்? முன்பு எந்த கட்சியில் இருந்தவர்?

அனைவரும் எதிர்பார்த்த தருணம் தற்போது அரங்கேறியுள்ளது. தமிழகத்தின் முதல்வராக விஜய் பதவியேற்றுள்ளார். அவருடன் ஒன்பது அமைச்சர்களும் பதவியேற்றுள்ளனர். யாருக்கு எந்த அமைச்சர் பதவி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்ற தகவல்கள் தற்போது வரை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகவில்லை. ஆனாலும், 9 எம்.எல்.ஏ-க்கள் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுள்ளனர். ஜோசப் விஜய் எனும் நான்... என்று கூறி விஜய் தமிழகத்தின் முதல்வராக பதவியேற்றுள்ளார். சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில், தமிழக ஆளுநர் கலந்துகொண்டு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார். இதன்பிறகு விஜய் தமிழக மக்களுக்கு உரையாற்றினார். இந்நிலையில் அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றுள்ளவர்கள் பற்றிய விவரங்கள் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன. அதில் காரைக்குடியை சேர்ந்த டாக்டர் பிரபுவின் பெயரும் வைரலாகி வருகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | 200 யூனிட் மின்சாரம் இலவசம்... முதல்வர் விஜய்யின் முதல் கையெழுத்து - பதவியேற்பு விழாவில் உருக்கம்!

யார் இந்த டாக்டர் பிரபு?

சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடி சட்டமன்றத் தொகுதியில் வெற்றி பெற்றவர்தான் டாக்டர் பிரபு. அடிப்படையில் இவர் ஒரு பல் மருத்துவர். அவரது தந்தை காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்தவர் என்று கூறப்படுகிறது. விஜய்யின் மீது கொண்ட ஈர்ப்பால் தன்னை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைத்துக்கொண்டார். அதன் பின்பு சிவகங்கை கிழக்கு மாவட்டச் செயலாளராகவும் நியமிக்கப்பட்டார். மக்களுடன் நேரடியாக பழகும் குணமும், உள்ளூர் அளவில் அவருக்கு இருந்த செல்வாக்கும் அவரை தவெக-வின் முக்கிய முகமாக மாற்றின. காரைக்குடியை தாண்டி தமிழகம் முழுவதும் தெரியும் ஒரு முகமாக பிரபு அறியப்பட்டார். காரைக்குடி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் பிரபுவுக்கு தனிப்பட்ட செல்வாக்கு அதிகம் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. அதனாலேயே அவர் மாபெரும் வெற்றியைப் பெற்றுள்ளார்.

சீமானை வீழ்த்தி வெற்றி

நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் காரைக்குடி தொகுதியில் டாக்டர் பிரபு வெற்றிபெற்று எம்.எல்.ஏ-வாக பதவியேற்றுள்ளார். இருப்பினும் அவரது வெற்றி அவ்வளவு சுலபமானதாக இல்லை. காரணம், முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினரான காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த மாங்குடியை எதிர்த்து பிரபு போட்டியிட்டார். மேலும், நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானும் காரைக்குடி தொகுதியில் போட்டியிட்டார். இதனால் காரைக்குடி ஒரு ஸ்டார் தொகுதியாக மாறியது. இந்நிலையில் பிரபுவால் வெற்றிபெற முடியுமா என்ற கேள்விகளும் எழுந்தன. இருப்பினும் காரைக்குடியில் 46 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்று எம்.எல்.ஏ-வாக தகுதி பெற்றுள்ளார் பிரபு. இது தமிழக வெற்றிக் கழக எம்.எல்.ஏ-க்கள் பெற்ற வெற்றிகளில், அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் பெற்ற வெற்றிகளில் ஒன்றாக அமைந்துள்ளது. சீமானையே வீழ்த்தியவர் என்று தமிழகம் முழுவதும் பிரபலமடைந்தார் டாக்டர் பிரபு.

மேலும் படிக்க | தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து சர்ச்சை! முதலமைச்சர் விஜய் பதவியேற்பு விழாவில் மரபு மீறல்

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அமைச்சரவையில் பிரபு

இன்று விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்ற நிலையில், அவருடன் சேர்ந்து ஒன்பது பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றனர். இதில் டாக்டர் பிரபுவும் இடம் பிடித்துள்ளார். செங்கோட்டையன் போன்ற மூத்த தலைவர்களுடன் இணைந்து பிரபுவும் அமைச்சரவையில் பொறுப்பேற்க உள்ளார். இன்னும் யார் யாருக்கு என்னென்ன துறைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன என்பது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் எதுவும் இல்லை. இருப்பினும் பிரபுவுக்கு மருத்துவம் அல்லது ஐடி துறை ஒதுக்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆட்சி

நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றிபெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. ஆட்சி அமைக்க 118 எம்.எல்.ஏ-க்களின் ஆதரவு தேவை என்ற வேளையில், காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகள் நிபந்தனையற்ற ஆதரவை தெரிவித்துள்ளன. இதன் காரணமாக விஜய் இன்று முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ளார். இருப்பினும் கூட்டணி கட்சிகளுக்கும் அமைச்சரவையில் இடமளிக்கப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இது குறித்த அறிவிப்புகள் அடுத்த சில நாட்களில் வெளியாகலாம் என்று அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஒரு சாதாரண பல் மருத்துவராக இருந்து, அரசியல் களத்தில் தீவிரமாகப் பணியாற்றி, இன்று தமிழகத்தில் அமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள பிரபுவுக்குப் பலரும் தங்களது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

மேலும் படிக்க | ஜோசப் விஜய் எனும் நான்.. முதலமைச்சராக பதவியேற்ற தவெக தலைவர்.. அமைச்சரான 9 பேர்

அமைச்சர்கள் கட்சி

என்.ஆனந்த்

 தமிழக வெற்றிக் கழகம்
ஆதவ் அர்ஜுனா தமிழக வெற்றிக் கழகம்
டாக்டர் கே.ஜி. அருண்ராஜ், தமிழக வெற்றிக் கழகம்
கே.ஏ. செங்கோட்டையன் தமிழக வெற்றிக் கழகம்
பி.வெங்கடரமணன் தமிழக வெற்றிக் கழகம்
ஆர்.நிர்மல்குமார் தமிழக வெற்றிக் கழகம்
ராஜ்மோகன் தமிழக வெற்றிக் கழகம்
டாக்டர் டி.கே. பிரபு தமிழக வெற்றிக் கழகம்
செல்வி எஸ். கீர்த்தனா தமிழக வெற்றிக் கழகம்

 

About the Author
TVKDr PrabhuTK PrabhuKaraikudivijay

Trending News