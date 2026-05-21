/Who Is TVK Kamali: இளம் மினிஸ்டர்.. இல்லத்தரசி டூ அமைச்சர்.. யார் இந்த அவிநாசி கமலி!

Who Is TVK Minister Kamali: 28 வயதில் அமைச்சராக கமலி என்பவர் பொறுப்பேற்றுள்ளார். தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் அவிநாசி (தனி) தொகுதியில் போட்டியிட்டு கமலி வெற்றி பெற்றார். ஏழ்மையான குடும்பத்தில் பிறந்த இவர், தற்போது அமைச்சராக பொறுப்பேற்றது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. எனவே, யார் இந்த கமலி? இவரின் பின்னணி குறித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள்.
Who Is TVK Minister Kamali: தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்து கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சியை பிடித்துள்ளது. தமிழகத்தில் முதல்வராக ஜோசப் விஜய் பொறுப்பேற்றுள்ளார். மேலும், செங்கோட்டையன், ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளிட்ட 9 பேர் அமைச்சர்களாகவும் பொறுப்பேற்றனர். அவர்களுக்கு இலாகாவும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், இன்று 23 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்க உள்ளனர்.
முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் 7 பட்டியலினத்தவர்கள், 4 பெண்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே கீர்த்தனா அமைச்சராக உள்ள நிலையில், எஸ்.கமலி, கே.ஜெகதிஸ்வரி, விஜயகட்சுமி ஆகியோருக்கு புதிதாக வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில், எஸ்.கமலி என்பவர் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளார். இவர் மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகனை தோற்கடித்து வெற்றி பெற்றார். எனவே, கமலி யார் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் அவிநாசி (தனி) தொகுதியில் தவெக சார்பில் எஸ்.கமலி போட்டியிட்டார். திமுக சார்பில் கோகிலமணியும், அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக சார்பில் மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகனும் போட்டியிட்டனர். அவிநாசி (தனி) தொகுதியில் கமலி வெற்றி பெற்றார். கிட்டதட்ட 15,373 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் கமலி வெற்றி பெற்றார். இவர் பட்டியலின சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர். மிகவும் எளிமையான குடும்ப பின்னணியில் இருந்து வந்த கமலி, இன்று அமைச்சராக மகுடம் சூடியுள்ளார்.
நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் எஸ்.கமலி. இவருக்கு வயது 28. இவர் குருசாமிபாளையத்தில் உள்ள கல்லூரியில் பி.எட் படித்துள்ளார். மேலும், ராசிபுரம் மகளிர் கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் முதுகலை ஆங்கிலம் படித்துள்ளார். இவருக்கு திருணமாக ஒரு குழந்தை உள்ளது. இவரது கணவர் இ சேவை மையம் ஒன்றை உள்ளூரிலேயே நடத்தி வருகிறது.
கமலி படித்திருந்தாலும், இல்லத்தரசியாக குடும்பத்தை கவனித்து வந்துள்ளார். கமலியின் குடும்பத்தில் யாரும் அரசியல் பின்புலம் கொண்டவர்கள் இல்லை. தன்னை மிகவும் எளிமையாக காட்டிக் கொள்ள கூடியவர். முதுகலை பட்டதாரியாக கமலிக்கு, அரசியலில் மிகவும் ஆர்வமாக இருக்கிறார். இதனால், தன்னை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைத்துக் கொண்டார்.
தவெகவின் சாதாரண உறுப்பினராக சேர்ந்து, அவிநாசி தொகுதியில் தவெகவின் வளர்ச்சிக்கு தீவிரமாக பணியாற்றி இருக்கிறார். இவரது பணியை கருத்தில் கொண்டு, தவெக தலைமை அவருக்கு தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கியது. போட்டியிட்ட முதல் தேர்தலிலேயே அவிநாசி தொகுதியில் கமலி வெற்றி பெற்றார். தற்போது, விஜய் அமைச்சரவையில் இடம்பெற்று அனைவரின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளார். தமிழக சட்டப்பேரவையில் கூட கமலி சாதாரணமாக பெண்ணாக எம்எல்ஏவாக பொறுப்பேற்று இருந்தார்.
தனது வெற்றி குறித்து கமலி பேசுகையில், அனைவரும் நான் ஒரு அமைச்சரவை தோற்கடித்துவிட்டேன் என்று சொல்கிறார்கள். அமைச்சரை தோற்கடித்து விட்டேனா என்று கேட்டால் என்னை பொறுத்தவரை அது ஒரு வாய்ப்பு. அனைத்து தேர்தலில் மக்கள் ஒருவருக்கு வாய்ப்பு கொடுப்பார்கள். இந்த முறை எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து இருக்கிறார்கள்.
என் குடும்பத்தில் இருந்து நான் தான் முதல்முதலில் அரசியலுக்கு வந்துள்ளேன். ஜோசப் விஜய் அவர்கள் கொடுத்த மிகப்பெரிய வாய்ப்பு. இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி நான் மக்களுக்கு கட்டாயம் நல்லது செய்வேன். நான் அந்த வலியை உணர்ந்திருக்கிறன். மிகவும் ஏழ்மையான குடும்பத்தில் பிறந்து, கஷ்டங்களை தெரிந்து வந்ததால், அந்த வலிமை அனுபவித்து வரும் அவர்களுக்கு மீண்டும் அந்த வலியை கொடுக்க கூடாது. எல்லாரும் சந்தோஷமாக வாழ வேண்டும்.
|தொகுதி
|அமைச்சர்கள்
|1)
|தூத்துக்குடி
|ஸ்ரீநாத்
|2)
|அவிநாசி
|கமலி
|3)
|குமாரபாளையம்
|விஜயலட்சுமி
|4)
|காஞ்சிபுரம்
|ரஞ்சித் குமார்
|5)
|திருவாடனை
|ராஜீவ்
|6)
|கடலூர்
|ராஜ்குமார்
|7)
|அரக்கோணம்
|காந்திர ராஜ்
|8)
|ஒட்டப்பிடாரம்
|மதன் ராஜா
|9)
|ராஜபாளையம்
|ஜெகதீஸ்வர்
|10)
|கிள்ளியூர்
|ராஜேஷ் குமார் (காங்கிரஸ்)
|11)
|விஜய் பாலாஜி
|திருச்சி கிழக்கு
|12)
|ராசிபுரம்
|லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன்
|13)
|சேலம் தெற்கு
|விஜய் தமிழன் பார்த்திபன்
|14)
|ஸ்ரீரங்கம்
|ரமேஷ்
|15)
|மேலூர்
|விஸ்வநாதன் (காங்கிரஸ்)
|16)
|வேளச்சேரி
|குமார்
|17)
|ஸ்ரீபெரும்புதூர்
|தென்னரசு
|18)
|கோவை வடக்கு
|சம்பத் குமார்
|19)
|அறந்தாங்கி
|முகமது ஃபர்வாஸ்
|20)
|தாம்பரம்
|சரத்குமார்
|21)
|ஆர்.கே.நகர்
|மரிய வில்சன்
|22)
|கிணத்துக்கடவு
|விக்னேஷ்