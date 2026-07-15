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தமிழகத்தை வாட்டி வதைக்கும் வெயில்... அடுத்த 7 நாள்களுக்கு அலர்ட் - வானிலை அப்டேட்

Tamil Nadu Today Weather : தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக வெப்ப நிலை  இயல்பை விட அதிகமாகவே உள்ளது. இதனால் வெப்பம் சார்ந்த அசௌகரியம் ஏற்படும் வாய்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. வெயிலின் உஷ்ணத்தால் சோர்வாகி உள்ள பொது மக்கள்  வெப்ப நிலை மாற்றத்தை எதிர்நோக்கி காத்திருக்கின்றனர். ஆனாலும் வருகிற வாரத்தின் வெப்பநிலை குறித்து வானிலை மையம் ஒரு எச்சரிக்கையை தெரிவித்துள்ளது. இந்த வார வானிலை update இந்த தொகுப்பில்...

Written BySivashankar
Published: Jul 15, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 01:16 PM IST
தமிழகத்தை வாட்டி வதைக்கும் வெயில்... அடுத்த 7 நாள்களுக்கு அலர்ட் - வானிலை அப்டேட்
Image Credit: Tamilnadu Heatwave | File Image Source : Zee BureauSource: Bureau

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Sivashankar

Sivashankar

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தமிழகத்தை வாட்டி வதைக்கும் வெயில்... அடுத்த 7 நாள்களுக்கு அலர்ட் - வானிலை அப்டேட்
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