/தமிழகத்தை வாட்டி வதைக்கும் வெயில்... அடுத்த 7 நாள்களுக்கு அலர்ட் - வானிலை அப்டேட்

Tamil Nadu Today Weather Update : தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாகவே வெப்பம் வெளுத்து வாங்க கூடிய நிலையில் வருகிற வாரம் தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 2 - 4 டிகிரி செல்சியஸ் வரை உயரக்கூடும் என தெரிகிறது.தமிழகத்தின் ஒரு சில பகுதிகளில் ஆங்காங்கே லேசான மழை பெய்தாலும் பொதுவாக வறண்ட வானிலையே காணப்படும் என தெரிகிறது.தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் வெப்ப அலை வீசி வருகிறது.
கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழகம்,புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் பெரிய அளவில் மாற்றம் எதுவும் இன்றி அதிகபட்ச வெப்பநிலையே காணப்பட்டது. 2 - 4 டிகிரி செல்சியஸ் வரை சில இடங்களில் இயல்பிலிருந்து உயர்ந்தும் மற்ற இடங்களில் இயல்பு நிலையே நீடித்தது.
அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக வேலூரில் 41.6 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் பதிவானது, குறைந்தபட்சமாக கோயம்புத்தூர் விமான நிலையம்22.6 டிகிரி செல்சியஸ் மற்றும் உதகமண்டலம் 12.6 டிகிரி செல்சியஸ் பதிவானது.
தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் பொதுவாகவே இயல்பை விட அதிகபட்ச வெப்பநிலை காணப்படும் எனவே வெப்பம் சார்ந்த அசௌகரியம் ஏற்படலாம் என வானிலை ஆய்வாளர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.