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மொபைல் போன் வாங்க ரூ.10,000 உதவித்தொகை! தமிழக அரசின் ஜாக்பாட் அறிவிப்பு.. யாருக்கெல்லாம்?

Tangedco Mobile Allowance Latest: தமிழக அரசு மின்வாரிய ஊழியர்களுககு மொபைல் போன் வாங்க ரூ.10,000 உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என அறிவித்துள்ளது. மின்சார ரீடிங் எடுக்க மொபைல் செயலி பயன்படுத்துபவர்களுக்கு ரூ.10,000 உதவித்தொகை வழங்கப்படும். இதனை எப்படி பெறலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 05, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 12:50 PM IST
மொபைல் போன் வாங்க ரூ.10,000 உதவித்தொகை! தமிழக அரசின் ஜாக்பாட் அறிவிப்பு.. யாருக்கெல்லாம்?
Image Credit: Tangedco Mobile Allowance LatestSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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மொபைல் போன் வாங்க ரூ.10,000 உதவித்தொகை! தமிழக அரசின் ஜாக்பாட் அறிவிப்பு
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