TANUVAS Application News: தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக் கழகத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் 7 கல்லூரிகளில் உள்ள கால்நடை மற்றும் பராமரிப்பு சார்ந்த படிப்புக்கான விண்ணப்பங்கள் வருகின்ற 25-ம் தேதி (திங்கள்கிழமை) முதல் தொடங்குகிறது அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளது. இந்த படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு https://adm.tanuvas.ac.in என்ற இணையத்தளத்தை பயன்படுத்தி விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
TANUVAS Application 2026-27 News: தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக் கழகத்தின் கீழ் சென்னை, நாமக்கல், திருநெல்வேலி, ஒரத்தநாடு, சேலம் தலைவாசல், உடுமலைப்பேட்டை, தேனி வீரபாண்டி ஆகிய 7 இடங்களில் கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரிகள் உள்ளன.
இந்தக் கல்லூரிகளில் ஐந்தரை ஆண்டுகள் கொண்ட (பி.வி.எஸ்சி - ஏ.ஹெச்) கால்நடை மருத்துவம் மற்றும் பராமரிப்பு படிப்புக்கு 660 இடங்கள் இருக்கின்றன. திருவள்ளூர் மாவட்டம் கோடுவேளியில் உள்ள உணவு மற்றும் பால்வளத் தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில் பால் வளத் தொழில்நுட்ப படிப்பில் 6 இடங்கள், உணவுத் தொழில்நுட்ப பட்டப்படிப்புக்கு (பி.டெக்) 60 இடங்கள், மற்றும் பால்வளத் தொழில்நுட்ப படிப்பில் 3 இடங்கள் அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டுக்கு ஒதுக்கப்படுகிறது.
அதேபோல், ஓசூர் மத்திகிரியில் உள்ள கோழியின உற்பத்தி மற்றும் மேலாண்மைக் கல்லூரியில் உணவு தொழில்நுட்ப படிப்புக்கு 40 இடங்கள், கோழியின தொழில்நுட்ப பட்டப்படிப்புக்கு (பி.டெக்) 40 இடங்கள் உள்ளன. சேலம் மாவட்டம் தலைவாசல் பகுதியில் உள்ள இணைப்புக் கல்லூரியில் பால்வளத் தொழில் நுட்ப பட்டப்படிப்புக்கு (பி.டெக்) 40 இடங்கள், உணவுத் தொழில்நுட்ப பட்டப்படிப்புக்கு (பி.டெக்) 40 இடங்கள் இருக்கின்றன. 4 ஆண்டுகள் கொண்ட இந்த 3 பி.டெக் பட்டப்படிப்புகளுக்கான அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது.
இந்த நிலையில், பி.வி.எஸ்சி-ஏ.ஹெச் மற்றும் பி.டெக் பட்டப்படிப்புகளுக்கு 2026-27-ம் கல்வியாண்டு மாணவர் சேர்க்கைக்கு https://adm.tanuvas.ac.in என்ற இணையத்தளத்தில் விண்ணப்பிப்பது வரும் 25-ம் தேதி காலை 10 மணிக்கு தொடங்குகிறது. ஜூன் 17-ம் தேதி மாலை 5 மணி வரை ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்.
அயல்நாடு வாழ் இந்தியர், அயல்நாடு வாழ் இந்தியரின் வாரிசுகள், அயல்நாடு வாழ் இந்தியரின் நிதி ஆதரவு பெற்றோர் மற்றும் அயல்நாட்டினர் ஆகியோருக்கான இட ஒதுக்கீடு, இணையத்தள விண்ணப்ப வழிமுறைகள் மற்றும் இதர விபரங்களையும் இணையத்தளத்தில் பார்த்து அறிந்து கொள்ளலாம்.
இவை அனைத்து படிப்புகளுக்கும் 12-ம் வகுப்பு மதிப்பெண் அடிப்படையில் மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறுகிறது என்று தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் தெரிவித்துள்ளது. 7.5 சதவீத உள் இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு பி.வி.எஸ்சி - ஏ.ஹெச் மற்றும் பி.டெக் படிப்புகளில் 100-க்கும் மேற்பட்ட இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகின்றன.
இது குறித்து தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழக சேர்க்கைக் குழு தலைவர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழக கட்டுப்பாட்டில், நான்கு அரசு கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரிகளும், தனியார் கல்லூரிகளும் உள்ளன.
இந்த கல்லூரிகளில் உள்ள ஐந்தரை ஆண்டு மற்றும் நான்கு ஆண்டுகள் கொண்ட பட்டப்படிப்பில், கால்நடை மருத்துவம் மற்றும் பராமரிபுப் படிப்புகளுக்கு 360 இடங்களில் அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டுக்கு 54 இடங்கள் எனவும், மீதமுள்ள 306 இடங்கள் மாநில அரசுக்கும் உள்ளன என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பி.டெக் படிப்புகளுக்கு மொத்தம் 100 இடங்கள் உள்ள நிலையில், உணவுத் தொழில்நுட்ப படிப்பில் 40 இடங்களில் 6 இடங்கள் இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி கழகத்துக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான விண்ணப்பங்கள் வரும் 25-ம் தேதி (திங்கள்கிழமை) தொடங்குகிறது என அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.