  /கால்நடை மருத்துவ படிப்புக்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு... மே, 25-ம் தேதி முதல் தொடக்கம்!

கால்நடை மருத்துவ படிப்புக்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு... மே, 25-ம் தேதி முதல் தொடக்கம்!

TANUVAS Application News: தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக் கழகத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் 7 கல்லூரிகளில் உள்ள கால்நடை மற்றும் பராமரிப்பு சார்ந்த படிப்புக்கான விண்ணப்பங்கள் வருகின்ற 25-ம் தேதி (திங்கள்கிழமை) முதல் தொடங்குகிறது அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளது. இந்த படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு https://adm.tanuvas.ac.in என்ற இணையத்தளத்தை பயன்படுத்தி விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Written ByMathanUpdated byMathan
Published: May 23, 2026, 12:52 PM IST|Updated: May 23, 2026, 12:56 PM IST
Image Credit: TANUVAS Applicaion 2026-27

