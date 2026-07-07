/டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு! அமைச்சர் விக்னேஷ் அதிரடி அறிவிப்பு.. எவ்வளவு தெரியுமா?

Tasmac Salary Hike Latest: தமிழகத்தில் விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சி நடந்து வருகிறது. இவரது அமைச்சரவையில் மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயுத்தீர்வை துறை அமைச்சராக விக்னேஷ் பொறுப்பேற்றார். இவர் பொறுப்பேற்றது முதல் டாஸ்மாக்கில் பல அதிரடி நடவடிக்கையை எடுத்து வருகிறார். இந்த நிலையில், தற்போது அதிரடி அறிவிப்பை அமைச்சர் விக்னேஷ் எடுத்துள்ளார். டாஸ்மாக் ஊழியர்களுககு 25 சதவீதம் ஊதியம் உயர்த்தி வழங்கப்படும் என அமைச்சர் விக்னேஷ் அறிவித்துள்ளார். டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கான ஊதிய உயர்வு அடுத்த மாதத்தில் (ஆகஸ்ட்) இருந்து அமலுக்கு வரும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த அமைச்சர் விக்னேஷ், "டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு 25% ஊதிய உயர்வு வழங்க முதல்வர் உத்தரவிட்டுள்ளார். இதனால், அரசுக்கு ரூ.110.74 கோடி கூடுதல் செலவு ஏற்படும். 20 ஆண்டு கால கோரிக்கை நிறைவேற்றம்.. ஊதிய உயர்வால் டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளில் மதுபானங்களின் விலை உயராது. டாஸ்மாக்கில் மதுபாட்டிலுக்கு கூடுதலாக ரூ.10 வாங்கும் பிரச்னை தொடருகிறது.
பாட்டிலுக்கு மேல் கூடுதலாக வசூலிக்கும் ஊழியர் பணிநீக்கம் செய்யப்படுவர். இனி எம்.ஆர்பி. விலையை விட ஒரு ரூபாய் கூட அதிகமாக வசூலித்தால் சம்பந்தப்பட்ட ஊழியர்கள் மீது பணி நீக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மேலும் டாஸ்மாக் ஊழியர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான இ.எஸ்.ஐ வசதி வழங்குவதற்கும் அரசு நடவடிக்கை எடுக்க இருக்கிறது. இதனுடன் டாஸ்மாக் பார் உரிமங்களும் மேலும் இரண்டு மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளன" என தெரிவித்துள்ளார்.
மதுபானங்கள் விலை உயர்வதாக வெளியாகி வரும் தகவலுக்கு மறுத்த அமைச்சர் விக்னேஷ், மதுபானங்களின் விலையில் எந்த உயர்வும் இல்லை. அனைத்து மதுபானங்களும் எம்.ஆர்பி விலையிலேயே விற்கப்படும்.