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டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு! அமைச்சர் விக்னேஷ் அதிரடி அறிவிப்பு.. எவ்வளவு தெரியுமா?

Tasmac Salary Hike Latest: டாஸ்மாக் ஊழியர்களுககு 25 சதவீதம் ஊதியம் உயர்த்தி வழங்கப்படும் என அமைச்சர் விக்னேஷ் அறிவித்துள்ளார். டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கான ஊதிய உயர்வு அடுத்த மாதத்தில் (ஆகஸ்ட்) இருந்து அமலுக்கு வரும் எனவும்  தெரிவித்துள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 07, 2026, 05:57 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 06:12 PM IST
டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு! அமைச்சர் விக்னேஷ் அதிரடி அறிவிப்பு.. எவ்வளவு தெரியுமா?
Image Credit: Tasmac Salary Hike LatestSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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