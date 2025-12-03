காலி பாட்டில் விவகாரம்: பணியாளர்கள் வேலை நிறுத்தம்! இன்று டாஸ்மாக் கடைகள் செயல்படுமா?

Tamil Nadu TASMAC News: இன்று (டிசம்பர் 3, புதன்கிழமை) தமிழகம் முழுவதும் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் ஒரு நாள் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளனர். டாஸ்மாக் கடைகளில் வாடிக்கையாளர்கள் பயன்படுத்தி எறியும் காலி மதுபாட்டில்கள் சேகரிப்புப் பொறுப்பை பணியாளர்களுக்கு சுமத்தக்கூடாது என தொழிற்சங்கங்கள் வலியுறுத்தி, இந்த போராட்டம் நடைபெறுகிறது.
டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் போராட்டம் நடந்தக்காரணம் என்ன?, டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்படுமா? போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.
காலி மதுப் பாட்டில்களால் சுற்று சூழல் பாதிப்பு:
காலி மதுப் பாட்டில்களை வீசி ஏறிவதால், விவசாய நிலங்கள், இயற்கை வளங்கள், விலங்குகள் பாதிக்கப்படுவது குறித்து நீதிமன்றம் முன்வைத்த உத்தரவை அடுத்து, காலி மதுப் பாட்டில்களை சேகரிக்கும் பணி யை ஊழியர்களே மேற்கொள்ள வேண்டும் என நிர்வாகம் கூறியுள்ளது.
டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தத்திற்கான முக்கிய காரணம் என்ன?
காலி பாட்டில்களை சேகரிக்கும் பணி: குடித்துவிட்டு எறியப்படும் காலி மதுப் பாட்டில்களை டாஸ்மாக் பணியாளர்களே சேகரிக்க வேண்டும் என அரசு வற்புறுத்துவதைக் கைவிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி இப்போராட்டம் நடைபெறுகிறது.
பணிச்சுமை: காலி பாட்டில்களை சேகரிக்கும் பணி, ஊழியர்களுக்கு அதிக பணிச்சுமை, மன உளைச்சல் மற்றும் கடும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்துகிறது என்று தொழிற்சங்கங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தனி முகமை கோரிக்கை: காலி பாட்டில்களை சேகரிப்பதற்காக டாஸ்மாக் பணியாளர்களை ஈடுபடுத்தாமல், தனி ஒரு முகமையை அமைக்க வேண்டும் என்பதே இவர்களின் முக்கியக் கோரிக்கையாகும்.
போராட்டத்தில் ஈடுபடுபவர்கள் யார்?
தமிழ்நாடு அரசு டாஸ்மாக் தொழிற்சங்கங்களின் பேரமைப்பு அமைப்பாளர் கு. பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் இந்த வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தை அறிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு அரசு டாஸ்மாக் பணியாளர் சங்கம் உள்ளிட்ட எட்டு அமைப்புக்கள் இணைந்து இப்போராட்டத்தை நடத்த முடிவு செய்துள்ளன.
இன்று டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்படுமா?
இந்த வேலைநிறுத்தம் காரணமாக டிசம்பர் 3-ம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட வாய்ப்புள்ளது. ஆனால் இதுக்குறித்து எந்தவித அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் அரசு தரப்பில் இருந்து வரவில்லை.
