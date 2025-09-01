டாஸ்மாக் முக்கிய அறிவிப்பு! பாட்டிலுக்கு கூடுதலாக ரூ.10 வசூலிக்கப்படும்

TASMAC : தமிழ்நாட்டில் செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளில் பாட்டிலுக்கு ரூ.10 கூடுதலாக வசூலிக்கும் திட்டம் இன்று முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது. மதுப்பிரியர்களிடம் இருந்து லிட் வகை மது பாட்டில்களை திரும்ப பெறும் வகையில் இந்த திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. லிட் வகை மதுப்பாட்டில்களுக்கு கூடுதலாக 10 ரூபாய் மதுப்பிரியர்கள் கொடுக்க வேண்டும். மது குடித்தப்பிறகு அந்த பாட்டிலகளை திரும்ப கெடுத்தால், வாங்கும்போது கூடுதலாக கொடுக்கப்பட்ட 10 ரூபாய் மதுப்பிரியர்களிடம் திரும்ப ஒப்படைக்கப்படும்.
இது தொடர்பாக செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டிருக்கும் அறிவிப்பில், தமிழ்நாடு மாநில வாணிபக் கழகம் டாஸ்மாக் லிட் காலி மதுபான பாட்டில்களை திரும்ப பெறும் திட்டம். செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 01.09.2025 முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்பட உள்ளது. இதன்படி வாடிக்கையாளர்கள் காலி மது பாட்டில்களை பொது வெளியில் வீசுவதை தவிர்த்து, அவற்றை மதுபானக் கடைகளிலேயே திரும்ப பெறும் திட்டத்தின் படி மதுபாட்டில்களை வாங்கும்போது மதுபாட்டில் ஒன்றுக்கு ரூ 10/- கூடுதலாக செலுத்தி பாட்டில்களை பெற்று காலி மது பாட்டில்களை திரும்ப அதே மதுபானக் கடையில் ஒப்படைக்கும் போது ஏற்கனவே செலுத்திய ரூ.10-ஐ திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளலாம் என தெரிவித்துக்கொள்ளப்படுகிறது. இதன்படி காலி பாட்டில்களை பொது வெளியில் வீசி சுற்றுப்புற சூழல் மாசுபடுவதை தடுப்பதே இதன் நோக்கமாகும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதேபோல் திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டிருக்கும் அறிவிப்பில், திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், தமிழ்நாடு மாநில வாணிபக் கழகம் டாஸ்மாக் லிட் காலி மதுபான பாட்டில்களை திரும்பப் பெறும் திட்டம் 01.09.2025 முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்பட உள்ளது என தெரிவித்துள்ளார். தமிழ்நாடு மாநில வாணிபக் கழகம் டாஸ்மாக் லிட் காலி மதுபான பாட்டில்களை திரும்பப்பெறும் திட்டம், சென்னை மண்டலம் திருவள்ளூர் (மேற்கு) மாவட்டத்தில் 01.09.2025 முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்பட உள்ளது.
இதன்மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் மது மது அருந்திவிட்டு காலி மது பாட்டில்களை பொது வெளியில் வீசுவதை தவிர்த்து அவற்றை மதுபானக் கடைகளிலேயே திரும்ப பெறும் திட்டத்தின்படி மதுபாட்டில்களை வாங்கும்போது மதுபாட்டில் ஒன்றுக்கு ரூ.10 கூடுதலாக செலுத்தி, பாட்டில்களை பெற்று மது அருந்திவிட்டு காலி மது பாட்டில்களை திரும்ப அதே மதுபானக் கடையில் ஒப்படைக்கும்போது ஏற்கனவே செலுத்திய ரூ.10 திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளலாம் எனவும், இத்திட்டத்தின்படி காலி பாட்டில்களை பொது வெளியில் வீசி சுற்றுப்புற சூழல் மாசடைவதை தடுப்பது இதன் நோக்கம் என திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் கூறியுள்ளார்.
மேலும் படிக்க | இன்று முதல் தமிழக அரசு வழங்கும் ரூ.3000! யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?
மேலும் படிக்க | டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 காலிப் பணியிடம் அதிகரிப்பு அறிவிப்பு எப்போது? முக்கிய அப்டேட்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ