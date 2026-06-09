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குவாட்டர், பீர் விலை உயரும்? டாஸ்மாக் அதிரடி உத்தரவு.. ரூ.90 வரை கூடுதல் கட்டணம்!

Tasmac Liquor Price Hike: தமிழகத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படும் மதுபானங்கள், பீர், ஒயின் ஆகியவற்றின் மீது கூடுதல் கட்டணத்தை டாஸ்மாக் விதித்துள்ளது. அதாவது, டாஸ்மாக் நிறுவனத்துக்கு சப்ளை செய்யும் மதுபான உற்பத்தியாளர்களுக்கு பெட்டிக்கு ரூ.90 வரை கூடுதல் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், மதுபானங்களின் விலை உயரக் கூடுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 09, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:03 AM IST
குவாட்டர், பீர் விலை உயரும்? டாஸ்மாக் அதிரடி உத்தரவு.. ரூ.90 வரை கூடுதல் கட்டணம்!
Image Credit: Tasmac Liquor Price Hike

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Umabarkavi K

Umabarkavi K

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