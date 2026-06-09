/குவாட்டர், பீர் விலை உயரும்? டாஸ்மாக் அதிரடி உத்தரவு.. ரூ.90 வரை கூடுதல் கட்டணம்!

Tasmac Liquor Price Hike: தமிழக அரசின் முக்கியமான வருவாய் ஆதாரமாக டாஸ்மாக் இருக்கிறது. டாஸ்மாக்கில் ஆண்டுக்கு 100 கோடிக்கு மேல் வருவாய் வருகிறது. தமிழகம் முழுவதும் 6 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகள் செயல்பட்டு வருகிறது. தற்போது தவெக ஆட்சி நடந்து வருகிறது.
தவெக ஆட்சி அமைந்ததை அடுத்து, 717 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டன. தமிழகம் முழுவதும் கல்வி நிறுவனங்கள், ஆன்மீக தலங்களுக்கு அருகே உள்ள 717 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டன. இந்த நிலையில் தற்போது தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படும் மதுபானங்கள், பீர், ஒயின் ஆகியவற்றின் மீது கூடுதல் கட்டணத்தை தமிழக அரசு அதிரடியாக விதித்துள்ளது. இந்த கூடுதல் கட்டணம் 1937ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு மதுவிலக்கு சட்டத்தின் கீழ் ஜூன் 5ஆம் தேதி இந்த திருத்தங்கள் அறிவிக்கப்பட்டன.
அதாவது, மாநிலத்தில் தயாரிக்கப்படும் பீர், ஒயின், மதுபானங்கள் ஆகியவற்றின் ஒவ்வொரு நிலையான பெட்டிக்கு கூடுதல கட்டணம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் ஆண்டுக்கு சுமார் 600 கோடி ரூபாய் வருவாய் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தற்போதைய விதிகளின்படி, வெளிநாட்டு மதுபானங்கள் பெட்டிக்கு ரூ.90, பீருக்கு ஒரு பெட்டிக்கு ரூ.40, ஒயின் வகைகளுக்கு ஒரு பெட்டிக்கு ரூ.20 கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். இந்த கட்டணங்களை உற்பத்தி ஆலைகளில் இருந்து மதுபானங்களை வெளியே எடுப்பதற்கு முன்பு இந்த கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும்.
ஒரு IMMFS பெட்டி என்பது 9 எண்ணிக்கையலான 1 லிட்டர் பாட்டில்கள், 12 எண்ணிக்கையிலான 750 மி.லிட்டர் பாட்டில்கள், 24 எண்ணிக்கையிலான 375 லிட்டர் பாட்டில்கள், 24 எண்ணிக்கையிலான 375 லிட்டர் பாட்டில்கள், 48 எண்ணிக்கையிலான 180 மி.லி பாட்டில்கள், 48 எண்ணிக்கையலான 180 மி.லி பாட்டில்கள் கொண்ட பெட்டியாகும். இதன் அடிப்படையில், ஒரு பெட்டிக்கு கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது.
மதுபான தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் விலையை நிர்ணயிக்கும்போது உற்பத்தி செலவு ஒரு தொகையை கணக்கில் காட்டி வந்தன. ஆனால், இந்த தொகை அரசின் கருவூலத்திற்கு வராமல் மதுபான தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு சென்றது. தற்போது, இந்த புதிய விதிமுறையின் கீழ், இந்த தொகை அரசின் கருவூலத்திற்கு நேரடியாக செல்லும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஏற்கனவே, மது விற்பனை மூலம் தமிழக அரசு கணிசமான வருமானத்தை பெற்று வருகிறது. 2024-25ஆம் ஆண்டு காலாண்டில் டாஸ்மாக் மூலம் ரூ.48.344 கோடி வருவாய் ஈட்டியது. இதில் மதுபானங்களின் கலால் வரி மூலம் ரூ.11,020 கோடியும், வாட் வரியாக ரூ.37,324 கோடியும் தமிழக அரசு வசூலித்தது.
2023-24 நிதியாண்டில் ரூ.45,856 கோடி வசூலிக்கப்பட்ட நிலையில், கடந்த நிதியாண்டில் மூன்று மடங்கு வருவாய் உயர்ந்துள்ளது. இந்த நிலையில், தற்போது மதுபானத்திற்கு கூடுதல் கட்டணம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் வருவாயை அதிகப்படுத்தும். அதே நேரத்தில், இந்த கூடுதல் தொகை சில்லறை விற்பனை கடைகளில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம். மதுபானம் விலையும் உயரலாம் என கூறப்படுகிறது.