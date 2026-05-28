/மயிலாடுதுறை: பாட்டிலுக்கு ரூ.10 வசூல்.. டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு நேர்ந்த கதி.. CM விஜய் அதிரடி

Mayiladuthurai Tasmac Arrest: மயிலாடுதுறையில் டாஸ்மாக் மதுபான கடையில் கூடுதலாக பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபாய் வாங்கிய கடை மேற்பார்வையாளர், விற்பனையாளர் ஆகியோர் கைதாகி உள்ளனர். மேலும், டாஸ்மாக் கடைளையும் போலீசார் மூடினர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
Tasmac Latest News: தமிழகத்தில் தற்போது விஜய் தலைமையில் தவெக ஆட்சி நடந்து வருகிறது. விஜய் முதல்ராக பதவியேற்றதில் இருந்து அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார். குறிப்பாக, ஆட்சி வந்த முதல்வர் விஜய் தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகள், கோயில்களுக்கு அருகில் உள்ள 717 டாஸ்மாக் கடைகளை மூட உத்தரவிட்டிருந்தார். இதனை தொடர்ந்து, டாஸ்மாக் கடைகளும் மூடப்பட்டன. இதற்கிடையில், பாட்டிலுக்கு ரூ.10 வாங்கினால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தவெக கூறியது.
தமிழகம் முழுவதும் 45000க்கும் மேற்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகள் செயல்பட்டு வருகிறது. இவற்றில் விற்பனையாளர், உதவி விற்பனையாளர், மேற்பார்வையாளர் என 20 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். இவர்கள் திமுக ஆட்சியில் பாட்டிலுக்கு ரு.10 வசூலித்து வருவதாக புகார்கள் எழுந்த வண்ணம் உள்ளன. இந்த தொகை திமுக ஆட்சியில் இருந்து அமைச்சராக சென்றதாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்த விவகாரத்தை கையில் எடுத்த தற்போதைய முதல்வர் விஜய் தனது பிரச்சாரத்தின்போது, பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் என பாடலை பாட்டினார்.
தொடர்ந்து, முதல்வரானதும் பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் அதிகமாக வசூலிக்கும் நடைமுறையை ஒழிக்க வேண்டும் என்றும் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டு இருந்தார். இதனை அடுத்து, டாஸ்மாக் கடைகள் 10 மணிக்கு மூடப்படுகிறதா, சட்டவிரோத மது விற்பனை நடக்கிறதா என தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், மயிலாடுதுறையில் ஒர சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதாவது, மயிலாடுதுறையில் டாஸ்மாக்கில் பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்த டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் இரண்டு பேரை போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.
மயிலாடுதுறை டவுன் ஸ்டேஷன் தெற்கு தெருவை சேர்ந்தவர் செல்லையன் மகன் செல்வேந்திரன் (வயது 23). இவர் நேற்று மதியம் மயிலாடுதுறை கூறைநாடு பஸ் நிறுத்தம் அருகில் உள்ள டாஸ்மாக் மதுபானக் கடையில் மது பாட்டில்கள் வாங்கி உள்ளார்.
அப்போது டாஸ்மாக் மதுபானம் கடையில் மதுபாட்டிலுக்கு ரூ.20 கூடுதலாக கேட்டுள்ளனர். கூடுதல் தொகை தர மறுத்த செல்வேந்திரனுக்கும், பணியாளர்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து செல்வேந்திரன் மயிலாடுதுறை காவல் நிலையத்தில் மது பாட்டிலுக்கு கூடுதலாக ரூ.20 வசூல் செய்வதாக புகார் அளித்தார்.
புகாரின்பேரில் மயிலாடுதுறை போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். தொடர்ந்து அந்த டாஸ்மாக் கடையின் சூப்பர்வைசர் குமாரசாமி (57 ), விற்பனையாளர் நேதாஜி (50) ஆகியோர் மீது வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் அவர்களை கைது செய்தனர். பின்னர் கைது செய்யப்பட்ட டாஸ்மாக் பணியாளர்கள் இருவரையும் அவர்கள் சொந்த ஜாமினிலேயே போலீசார் விடுதலை செய்தனர். இதன் காரணமாக மதியம் 2 மணி அளவில் மூடப்பட்ட கூறைநாடு டாஸ்மாக் மதுபான கடை, மீண்டும் மாலை 6 மணிக்கு திறக்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
முன்னதாக, டாஸ்மாக் கடையில் ஒரு ரூபாய் கூட அதிகம் வசூல் செய்யக்கூடாது என மதுவிலக்கு துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் கூறியிருந்தார். கோவையில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த அமைச்சர் விக்னேஷ், "டாஸ்மாக் துறையில் ஊழல் பரவலாக உள்ளது. அரசுக்கு வர வேண்டிய வருமானம் சிலரிடம் சென்று கொண்டிருக்கிறது. கடந்த 4 நாட்களாக துறையை ஆய்வு செய்து பல விஷயங்களை அறிந்துள்ளேன். இனி கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்.
நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலைக்கு மேல் ஒரு ரூபாய் கூட வசூலிக்கக் கூடாது என்று முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார். ரூ.10 ஸ்டிக்கர்’ பிரச்சனைக்கும் மாற்று தீர்வு கொண்டு வரப்படும். இரவு 10 மணிக்குப் பிறகு மது விற்பனை செய்தால் விற்பனையாளர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அதனை கண்காணிக்க தவறிய அதிகாரிகளுக்கும் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அனைத்து மதுக்கடைகளையும் மூடுவது தீர்வாகாது. அப்படி செய்தால் சட்டவிரோத போதைப்பொருள் விற்பனை அதிகரிக்கும் அபாயம் உள்ளது" என்றார்.