மதுப்பிரியர்களுக்கு பேரதிர்ச்சி! டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு 6 நாட்கள் விடுமுறை!

தமிழகத்தில் தேர்தல் பணிகள் நாளுக்கு நாள் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளன. அடுத்த மாதம் வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது. இதனை கருத்தில் கொண்டு, தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளுக்கும் 6 நாட்கள் விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக மாநில அரசு மற்றும் தேர்தல் ஆணையம் தரப்பிலிருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் சமயங்களில் அதிக அளவில் மதுபானங்களை விற்பனை செய்வதற்கும், மதுபானங்களை பதுக்குவதற்கும் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இந்த தொடர் விடுமுறை மதுப்பிரியர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழகத்தில் உள்ள 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கும் வரும் ஏப்ரல் 23ம் தேதி ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது; மேலும், வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4ம் தேதி நடைபெறுகிறது. எந்தவிதமான பிரச்சினைகளும் இல்லாமல் அமைதியான முறையில் தேர்தல் நடைபெற வேண்டும் என்பதற்காக தேர்தல் ஆணையம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாகத்தான், வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் நாளுக்கு இரண்டு நாட்கள் முன்பிருந்தே டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க: மதுரை, சிவகங்கை, விருதுநகர், ராமநாதபுரம் - 4 மாவட்டங்களின் திமுக, அதிமுக வேட்பாளர்கள் யார் யார்?
டாஸ்மாக் விடுமுறை நாட்கள் எவை?
இந்திய தேர்தல் ஆணையம் மற்றும் தமிழக அரசின் அறிவிப்புகளின்படி, தேர்தல் சமயத்தில் கிட்டத்தட்ட ஆறு நாட்கள் மதுபான கடைகள் மூடப்பட்டிருக்கும் என்று அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி வரும் மார்ச் 31ம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை மகாவீர் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வாக்குப்பதிவுக்கு முந்தைய நாட்கள் ஏப்ரல் 21, 22 மற்றும் வாக்குப்பதிவு நாள் ஏப்ரல் 23 ஆகிய மூன்று நாட்களும் அனைத்து டாஸ்மாக் கடைகளுக்கும் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மே 1ம் தேதி தொழிலாளர் தினத்தை முன்னிட்டு டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மே 4ம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறுவதை முன்னிட்டு அன்றைய தினமும் டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடுமையான கட்டுப்பாடுகள்
அரசு அறிவித்துள்ள இந்த விடுமுறை நாட்களில் டாஸ்மாக் கடைகள் மட்டுமின்றி, நட்சத்திர ஹோட்டல்களில் உள்ள பார்களும், இதர இடங்களில் மது விற்பனை செய்யும் உரிமம் பெற்ற இடங்களும் முழுமையாக மூடப்படும். அதேபோல, மதுபான தயாரிப்பு நிறுவனங்களும் இந்த குறிப்பிட்ட நாட்களில் மதுபானங்களை வாகனங்களில் ஏற்றி செல்வதற்கும், விநியோகம் செய்வதற்கும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் உள்ளதால் தனிநபர் ஒருவருக்கு விற்கப்படும் மதுபானங்களின் அளவிற்கும் கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, நாளொன்றுக்கு அதிகபட்சமாக ஒரு நபருக்கு 4.5 லிட்டர் அளவுள்ள மதுபானங்கள் மட்டுமே விற்கப்படும். அதனை மீறி யாரேனும் அதிக அளவில் மதுபானங்களை வாங்கி பதுக்கினால் அவர்கள் மீது சட்ட ரீதியான கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்றும் தேர்தல் ஆணையம் எச்சரித்துள்ளது. தேர்தல் பரபரப்பிற்கு இடையில், டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு 6 நாட்கள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் மதுப்பிரியர்கள் பெரும் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர்.
6 நாட்கள் விடுமுறை!
மார்ச் 31 (செவ்வாய்க்கிழமை): மகாவீர் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு விடுமுறை.
ஏப்ரல் 21 (செவ்வாய்க்கிழமை): வாக்குப்பதிவுக்கு 48 மணி நேரத்திற்கு முன்பாக பிரச்சாரம் ஓயும் நாள்.
ஏப்ரல் 22 (புதன்கிழமை): வாக்குப்பதிவுக்கு முந்தைய நாள்.
ஏப்ரல் 23 (வியாழக்கிழமை): சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் நாள்.
மே 1 (வெள்ளிக்கிழமை): மே தினத்தை முன்னிட்டு நாடு தழுவிய விடுமுறை.
மே 4 (திங்கட்கிழமை): சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் நாள்.
திமுக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு
திமுக கூட்டணியில் உள்ள கூட்டணி கட்சிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் பற்றிய விவரங்கள் தொடர்ந்து வெளியாகி வந்த நிலையில், தற்போது திமுக சார்பில் உதயசூரியன் சின்னத்தில் நேரடியாக போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது. இதில் சில மூத்த அமைச்சர்களுக்கு இந்த முறை சீட் வழங்கப்படவில்லை; ஆனால் அவர்களின் வாரிசுகளுக்கு சீட் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதே சமயம், பல புதிய முகங்களுக்கும், இளைஞர்களுக்கும் இந்த முறை வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த முறையை போலவே இந்த முறையும், சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினும், கொளத்தூர் தொகுதியில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினும் மீண்டும் போட்டியிட உள்ளனர்.
விஜய்யை நேருக்கு நேர் எதிர்கொள்ளும் திமுக
இந்த முறை சென்னையை சுற்றியுள்ள தொகுதிகளில் திமுகவிற்கு மிக பெரிய போட்டியாக தவெக தலைவர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது. இந்த நிலையில், சென்னையில் உள்ள பெரும்பாலான முக்கிய தொகுதிகளில் திமுகவே நேரடியாக போட்டியிட உள்ளது. குறிப்பாக, விஜய் போட்டியிடுவார் என்று சொல்லப்படும் வடசென்னையின் பெரம்பூர் தொகுதியில் திமுக நேரடியாக களமிறங்குகிறது. இதனால், அரசியல் களம் இப்போதிருந்தே சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளது.
அதிருப்தியில் திமுக தொண்டர்கள்
வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியானதிலிருந்து திமுகவிற்குள் சிறு சிறு சலசலப்புகளும் ஏற்பட்டுள்ளன. தங்கள் பகுதி தலைவருக்கு சீட் வழங்கப்படவில்லை என்று சில திமுக தொண்டர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள், கட்சி தலைமையையும் மூத்த அமைச்சர்களையும் நேரடியாக சந்தித்துத் தங்களது ஆதங்கத்தையும், அதிருப்தியையும் வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். இதற்கிடையே, இன்று தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்குமான வேட்பாளர் பட்டியலும் வெளியாக உள்ளது. மறுபுறம், பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவும் தங்களது மூன்றாம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை இன்று வெளியிடுகிறது. இதனால் தேர்தல் களம் உச்சக்கட்டப் பரபரப்பை எட்டியுள்ளது.
மேலும் படிக்க: திமுக வேட்பாளர் பட்டியல்: ஸ்டாலின் தூக்கியடித்த பெரிய தலைகள் யார் யார்...? 60+ புதுமுகங்கள்
