இந்த மாவட்டத்தில் டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை... அதுவும் 2 நாட்களுக்கு...!

Kanniyakumar Tasmac Holiday For 2 Days: கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு ஆகஸ்ட் 30 மற்றும் 31ஆம் தேதிகளில் டாஸ்மாக் கடைகள் மற்றும் FL உரிமம் பெற்ற மதுபானக் கூடங்களுக்கு விடுமுறை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Aug 28, 2025, 05:18 PM IST
  • விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலம்
  • 2 நாட்களுக்கு டாஸ்மாக் விடுமுறை
  • கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நாளை மறுநாள் சனிக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 30) மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 31) ஆகிய 2 நாட்கள் விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலம் நடைபெறுவதால், டாஸ்மாக் மற்றும் FL உரிமம் பெற்ற மதுபானக் கூடங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

பொதுவாக திருவள்ளுவர் தினம், குடியரசு தினம், மகாவீர் ஜெயந்தி, மே தினம், சுதந்திர தினம், நபிகள் நாயகம் பிறந்த நாள், காந்தி ஜெயந்தி ஆகிய தினங்களில் டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்படும். இதுதவிர, சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னைகளை தடுக்கும் வகையில் மாவட்டங்களில் கோயில் திருவிழாக்கள், குருபூஜை போன்ற நாட்களில் விடுமுறை விடுக்கப்படும். 

இந்த நிலையில், விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலத்தை முன்னிட்டு ஆகஸ்ட் 31 மற்றும் 31ஆம் தேதிகளில் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஊர்வலமானது, நாகர்கோவில் முதல் சொத்தவிளை கடற்கரை, மேல்புறம் முதல் குழித்துறை, நாகர்கோவில் முதல் சங்குதுறை கடற்கரை, சுசீந்திரம் முதல் கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட 11 இடங்களில் நடைபெற இருக்கிறது. 

இதுதொடர்பாக கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியர் அழகு மீனா வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில்: கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவினை முன்னிட்டு ஆகஸ்ட் 30 மற்றும் 31 ஆகிய தினங்களில் விநாயகர் சிலை கரைப்பு ஊர்வலம் நாகர்கோவில் முதல் சொத்தவிளை கடற்கரை, மேல்புறம் முதல் குழித்துறை, நாகர்கோவில் முதல் சங்குதுறை கடற்கரை, சுசீந்திரம் முதல் கன்னியாகுமரி, தோவாளை முதல் பள்ளிகொண்டான் அணை, கூனாலுமூடு முதல் மிடாலம், அஞ்சுகண்கலுங்கு முதல் தேங்காய்பட்டணம், செருப்பாலூர் முதல் திற்பரப்பு, வைகுண்டபுரம் முதல் வெட்டுமடை, மேல்புறம் முதல் குழித்துறை, மற்றும் பம்மம் முதல் குழித்துறை வரை உள்ள 11 இடங்களில் நடைபெற உள்ளது. 

இப்பகுதிகளில் செயல்பட்டு வரும் டாஸ்மாக் கடைகள் மற்றும் FL உரிமம் பெற்ற மதுபானக் கூடங்கள் மூடப்படும். தடையை மீறி மதுபானங்களை விற்பனை செய்தாலோ அல்லது பதுக்கி வைத்தாலோ, அவர்கள் மீது மதுவிலக்கு சட்டத்தின் கீழ் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று ஆட்சியர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

