English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழ்நாட்டில் டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்படும்... நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால்... சொல்வது அதிமுக!

தமிழ்நாட்டில் டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்படும்... நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால்... சொல்வது அதிமுக!

TASMAC Abolition: 2026ஆம் ஆண்டில் அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் அனைத்து மதுபான கடைகளும் மூடப்படும் என அதிமுக தரப்பில் வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இது அரசியல் களத்தில் பரபரப்பை உண்டாக்கி உள்ளது. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 31, 2026, 04:30 PM IST
  • ஒரு சொட்டு மதுபானம் கூட இருக்காது - செல்லூர் ராஜூ
  • இபிஎஸ் இதற்கு முதல் கையெழுத்திடுவார் - செல்லூர் ராஜூ
  • மது பயன்பாடு தமிழகத்தில் அதிகரித்துள்ளது - செல்லூர் ராஜூ

Trending Photos

கம்மி விலையில் அயோத்தியுடன் 4 ஆன்மீக டூர்! சூப்பர் வாய்ப்பு.. எப்படி புக் பண்ணலாம்?
camera icon7
IRCTC
கம்மி விலையில் அயோத்தியுடன் 4 ஆன்மீக டூர்! சூப்பர் வாய்ப்பு.. எப்படி புக் பண்ணலாம்?
மீன ராசியில் சனி வக்ர பெயர்ச்சி! 3 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும், அதிர்ஷ்டம் டபுளாகும்
camera icon9
Shani Vakri
மீன ராசியில் சனி வக்ர பெயர்ச்சி! 3 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும், அதிர்ஷ்டம் டபுளாகும்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : மேல்முறையீடு குறித்த முக்கிய அப்டேட்
camera icon11
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : மேல்முறையீடு குறித்த முக்கிய அப்டேட்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: முதலமைச்சர் கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்
camera icon11
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: முதலமைச்சர் கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்
தமிழ்நாட்டில் டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்படும்... நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால்... சொல்வது அதிமுக!

AIADMK Election Manifesto, TASMAC Abolition: 234 தொகுதிகளுக்கான தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் வரும் ஏப்ரல், மே மாதங்களில் நடைபெற இருக்கிறது. மார்ச் மாத தொடக்கத்தில் அல்லது பிப்ரவரி மாத இறுதியில் தேர்தல் தேதிகள் அறிவிக்கப்படும். தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி புதுச்சேரி, கேரளா, அசாம், மேற்கு வங்கம் என மொத்தம் 5 மாநிலங்களுக்கு ஒரே காலகட்டத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

தமிழ்நாட்டில் முதல் தொங்கு சட்டப்பேரவை...?

தமிழ்நாட்டை பொருத்தவரை திமுக அணி, அதிமுக அணி, தவெக, நாதக என நான்கு முனை போட்டி நிலவுகிறது. திமுக மற்றும் அதிமுக கூட்டணி பலம் பொருந்திய அணியாக பார்க்கப்படும் சூழலில், இருக்கட்சிகளின் பெருவாரியான வாக்குகளை விஜய்யின் தவெக பிரிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், தமிழ்நாட்டில் முதல்முறையாக தொங்கு சட்டப்பேரவை அமையலாம், அல்லது கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவுடன் கூட திமுக அல்லது அதிமுக ஆட்சி அமையலாம் என கூறப்படுகிறது. ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு என்ற குரல் ஓங்கி ஒலித்து வருவதால் அமைச்சரவையில் கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கும் இடம் அளிக்கும் சூழலில் தேர்தலுக்கு பின் ஏற்படலாம். 

முக்கியத்துவம் பெரும் தேர்தல் வாக்குறுதிகள்

இந்தச் சூழலில், தேர்தலில் பெருவாரியான வாக்குகளை பெற கட்சிகள் தேர்தல் பணி, பிரச்சார பணி ஆகியவை இன்றியமையாத ஒன்றாகி உள்ளது. பண பலம், படை பலம், கட்டமைப்பு பலம் என பல விஷயங்கள் இருந்தாலும், ஆட்சியை பிடிக்கும் அளவிற்கு வாக்குகளை குவிக்க சில கவர்ச்சிகரமான வாக்குறுதிகளும் தேவை என்பது கடந்த காலங்களில் தமிழக அரசியல் கட்சிகளின் பார்முலாவாக இருந்து வந்துள்ளது. அதிமுக, திமுக, தவெக உள்ளிட்ட கட்சிகள் தற்போதே தேர்தல் அறிக்கையை தயாரிக்கும் குழுவை அமைத்து, அவற்றை தயாரிக்கும் பணிகளில் மும்முரம் காட்டி வருகின்றன.

அதிமுகவின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள் சாராம்சம்

அந்த வகையில், அதிமுக சார்பில் தேர்தல் வாக்குறுதிகள் சாராம்சம் அடங்கிய நோட்டீஸை மதுரை முனிச்சாலை சந்திப்பில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் கே.ராஜு இன்று (ஜன. 31) வழங்கினார். பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் 2,000 ரூபாய் உதவி தொகை, அனைவருக்கும் அம்மா இல்லம், ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து, 150 நாட்கள் வேலைத் திட்டம், பெண்களுக்கு இரு சக்கர வாகன வாங்க 25,000 ரூபாய் மானியம் உள்ளிட்டவை நோட்டீஸில் இடம்பெற்றுள்ளது.

புதுப்புது ஊழல்...

இந்நிகழ்வில் பேசிய செல்லூர் கே.ராஜு,"விடியல் தருவோம் என ஆட்சிக்கு வந்த திமுக மக்களுக்கு கஷ்டத்தையும், நஷ்டத்தையும் மட்டுமே தந்துள்ளது. அதிமுகவின் 10 ஆண்டுகால ஆட்சியின் சாதனைகளை மக்களுக்கு எடுத்து செல்கிறோம், திமுக ஆட்சியில் வரி மேல் வரி விதிப்பதால் மக்கள் தங்களின் வாங்கும் சக்தியை இழந்துள்ளனர், விலைவாசி உயர்வால் சாதாரண மக்கள் முதல் அனைத்து தரப்பினரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதிமுக சொல்வதை தான் செய்யும், செய்வதை தான் சொல்லும், இனி அதிமுக சொல்லாதையும் செய்யும். 

திமுக ஆட்சியில் மின் கட்டணம் உள்ளிட்ட கட்டணங்கள் அதிகரித்து உள்ளன. பேன் போட்டால் மின் கட்டணம் அதிகரிக்கும் என மக்கள் பேனை கூட போட தயக்கம் காட்டுகிறார்கள். திமுக ஆட்சியில் புதிது புதிதாக ஊழல் செய்யப்பட்டது, அலைக்கற்றையில் கருணாநிதி 1 லட்சத்து 76 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் ஊழல் செய்தார்.

அனைத்து டாஸ்மாக் கடைகளும் மூடப்படும்...

தமிழகத்தில் மதுபான விற்பனை மற்றும் பயன்பாடு அதிகரித்துள்ளது, 2026ஆம் ஆண்டில் அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் அனைத்து மதுபான கடைகளும் மூடப்படும். தமிழகத்தில் ஒரு சொட்டு மதுபானம் கூட இல்லாமல் செய்வதற்கு எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதல் கையெழுத்திடுவார். 

பூரண மதுவிலக்கு...?

திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்படும் என வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்ட நிலையில் டாஸ்மாக் கடைகள் அதிகரித்துள்ளன. தமிழகத்தில் இருந்து வெளிநாடுகளுக்கு கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது, அதிமுக 10 ஆண்டுகளில் 17 மருத்துவக் கல்லூரிகள் கொண்டுவந்துள்ளது, ஆனால், திமுகவின் 5 ஆண்டுகால ஆட்சியில் 1 மருத்துவ கல்லூரி கூட கொண்டுவரவில்லை" என்றார். செல்லூர் ராஜூ குறிப்பிட்ட பூரண மதுவிலக்கு வாக்குறுதி தற்போது அரசியல் களத்தில் உற்றுநோக்கப்படுகிறது. எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்டோர் இந்த வாக்குறுதிகளை வழங்காத நிலையில், முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ இத்தகைய வாக்குறுதிகளை பொதுவெளியில் அறிவித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

மேலும் படிக்க | விஜய்யின் முதல் பேட்டி! எனது ரோல் மாடல் இவர்கள்தான்.. ஜனநாயகன் விவகாரம் - ஓபன் டாக்

மேலும் படிக்க | திமுக எத்தனை தொகுதிகளை காங்கிரஸுக்கு ஒதுக்கும்? பரபரக்கும் தேர்தல் களம் - லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

மேலும் படிக்க | பிப்.4ல் அதிமுக மா.செ.,க்கள் கூட்டம்... இபிஎஸ் எடுக்கும் முக்கிய முடிவு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

TasmacAIADMKSellur RajuEdappadi PalanisamyTamil News

Trending News