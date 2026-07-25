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பாட்டிலுக்கு ரூ.10 வசூல்: டிஸ்மிஸ் டூ ரூ.10,000 அபராதம்.. டாஸ்மாக் ஊழியர்களிடம் CM விஜய் கறார்!

Tasmac Announcement: தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் கடைகளில் பாட்டிலுக்கு கூடுதலாக பணம் வாங்கினால் ஊழியர்கள் மீது நடவடிக்கை பாயும் என டாஸ்மாக் நிர்வாகம் எச்சரித்துள்ளது. மேலும், அபராதமும் விதிக்கப்படும் என கூறியுள்ளது. 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 25, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 09:59 AM IST
பாட்டிலுக்கு ரூ.10 வசூல்: டிஸ்மிஸ் டூ ரூ.10,000 அபராதம்.. டாஸ்மாக் ஊழியர்களிடம் CM விஜய் கறார்!
Image Credit: Tasmac Announcement

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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பாட்டிலுக்கு ரூ.10 வசூல்: டிஸ்மிஸ் டூ ரூ.10,000 அபராதம்.. CM விஜய் கறார்!
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