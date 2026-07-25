/பாட்டிலுக்கு ரூ.10 வசூல்: டிஸ்மிஸ் டூ ரூ.10,000 அபராதம்.. டாஸ்மாக் ஊழியர்களிடம் CM விஜய் கறார்!

Tasmac Announcement: தமிழகம் முழுவதும் டாஸ்மாக் கடைகள் செயல்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, 4,000க்கும் மேற்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகள் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த கடைகள் மூலம் தினமும் சுமார் ரூ.100 கோடிக்கு மேல் மது விற்பனை நடந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், டாஸ்மாக் கடைகளில் பாட்டிலுக்கு கூடுதலாக ரூ.10 வசூலிக்கப்பட்டு வருவதாக தொடர்ந்து புகார்கள் எழுந்து வருகிறது.
பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் வாங்குவதை தவிர்க்க, முதல்வர் விஜய் தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறார். மேலும், பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் கூடுதலாக வாங்கக் கூடாது என தொடர்ந்து தமிழக அரசும் எச்சரிக்கை விடுத்து வருகிறது. இதற்காக தான், டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு 25 சதவீதம் ஊதியம் ஊயர்வு, இஎஸ்ஐ என பல அறிவிப்புகளை தமிழக அரசு வெளியிட்டது.
இந்த நிலையிலும், தொடர்ந்து பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் வசூலிக்கப்பட்டு வருவதாக தொடர்ந்து புகார்கள் எழுந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், டாஸ்மாக் நிர்வாகம் முக்கியமான அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையை விட கூடுதலாக மதுபானம் விற்பனை செய்தால் சம்பந்தப்பட்ட ஊழியர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என டாஸ்மாக் நிர்வாகம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, சில்லறை விலையை விட அதிக விலையில் மதுபானம் விற்கப்படுவதாக புகார் அளிக்கப்பட்டாலோ அல்லது திடீர் ஆய்வுகளின்போது விதிமீறல் கண்டறியப்பட்டாலோ நடவடிக்கை எடுக்கப்படலாம். டாஸ்மாக் கடைகளில் வேலை பார்க்கும் மேற்பார்வையாளர்கள், விற்பனையாளர்கள் மற்றும் உதவி விற்பனையாளர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரித்துள்ளது.
பாட்டிலுக்கு கூடுதலாக விற்பனை செய்து கண்டறியப்பட்டால் முதல் முறை குற்றம் செய்தவர்கள் ஊதியம் இல்லாமல் ஒரு மாதத்திற்கு இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டு, அபராதமும் விதிக்கப்படும். மீண்டும் பணிக்குத் திரும்புவதற்கு முன்பு, அவர்கள் அக்குற்றத்தை மீண்டும் செய்ய மாட்டார்கள் என்று எழுத்துப்பூர்வமாக உறுதியளிக்க வேண்டும். மேலும், அதே மாவட்டத்தில் விற்பனை குறைவாக உள்ள வேறு கடைக்கு பணிமாற்றம் செய்து மீண்டும் பணியில் அமர்த்தப்படுவீர்கள்.
இரண்டாவது முறையும் கூடுதல் விலைக்கு மதுபானம் விற்பனை செய்வது கண்டறியப்பட்டால் மூன்று மாதங்களுக்கு ஊதியமின்றி பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டு, அபராதமும் விதிக்கப்படும். மூன்று மாதத்திற்கு பிறகு, உறுதிமொழியை அளித்து, அதே மாவட்டத்தில் உள்ள மதுபானக் கிடங்கிறகு பணிமாற்றம் செய்யப்பட்டு, குறைந்தது மூன்று மாதங்கள் அங்கு பணியாற்றி வேண்டி இருக்கும்.
மூன்றாவது முறையும் கூடுதல் விலைக்கு மது விற்பனை செய்தால் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டு, விசாரணை நடத்தப்படும். விசாரணையின்படி குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால், நிரந்தரப் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டு, தற்காலிக பணியிடை நீக்கம் காலத்திற்கு தொகுப்பூதியம் வழங்கப்படாது என டாஸ்மாக் தெரிவித்துள்ளது.
டாஸ்மாக் கடைகளில் ஊழியர்கள் ரூ.1 முதல் ரூ.9 வரை கூடுதலாக மதுபானம் விற்பனை செய்தால் ரூ.1க்கு ரூ.1,000 வீதம் அபராதம் விதிக்கப்படும். அதன்படி, ரூ.9 கூடுதலாக வசூலித்தால் அதிகபட்சம் ரூ.9,000 வரை அபராதம் விதிக்கப்படும் என டாஸ்மாக் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. ரூ.10 மற்றும் அதற்கு மேல் கூடுதலாக மதுவிற்பனைக்கு வசூலித்தால் ரூ.10,000 அபராதம் விதிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்படடுள்ளது.
அபராத தொகையில் 60 சதவீதத்தை விற்பனை செய்த பணியாளரும், 40 சதவீதத்தை மேற்பார்வையாளரும் செலுத்த வேண்டும். மேற்பார்வையாளர் அப்போது பணியில் இல்லாத பட்சத்தில், விற்பனையாளரே முழுமையாக அபராத தொகையை செலுத்த வேண்டும் என டாஸ்மாக் நிர்வாகம் கூறியுள்ளது.