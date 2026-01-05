மதுப்பிரியர்களே அலர்ட்! டாஸ்மாக்கில் நாளை முதல் முக்கிய திட்டம் அமல்

Tasmac Empty Bottle Rs.10 Return Scheme: தமிழக அரசின் மதுவிலக்கு ஆயுத் தீர்வுத்துறையின் கீழ் தமிழகம் முழுவதும் டாஸ்மாக் கடைகள் செயல்பட்டு வருகிறது. சுமார் 5,000க்கும் மேற்பட்ட கடைகள் செயல்பட்டு வருகிறது. டாஸ்மாக் கடைகளில் நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.100 கோடி அளவுக்கு மது விற்பனை நடந்து வருகிறது. அதுவும் பண்டிகை நாட்களில் வருமானம் இரட்டிபாக இருக்கும்.
காலி மதுபாட்டில் ரூ.10 திட்டம்
மது விற்பனை ஒரு பக்கம் நடந்து வந்தாலும், காலி மதுபான பாட்டிகள் பொது இடங்களில் வீசப்படுகிறது. இதனால், நீலகிரி, கோவை, தேனி போன்ற மலைப்பகுதிகளில் விலங்குகள் பாதிக்கப்படுகிறது. மேலும், சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பும் ஏற்படுகிறது. இது சம்பந்தமான வழக்கும் நீதிமன்றத்தில் நடந்தது. இதனை அடுத்து, நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, காலி மதுபாட்டில்களை திரும்ப ஒப்படைத்தால் ரூ.10 வழங்கும் திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டது.
அதாவது, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின் அடிப்படையில் தொடங்கப்பட்ட இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், வாடிக்கையாளர்கள் ஒரு பாட்டிலுக்கு கூடுதலாக ரூ.10 செலுத்த வேண்டும். காலி பாட்டிலைத் திருப்பித் தரும்போது அந்தத் தொகை திருப்பித் தரப்படும். இந்தத் திட்டம் கடந்த ஆண்டு முதல் நீலகிரி, கோயம்புத்தூர் மற்றும் பெரம்பலூர் ஆகிய இடங்களில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. பின்னர், மே 2024ஆம் ஆண்டில் தேனி, தர்மபுரி, திருவாரூர், நாகப்பட்டினம் மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களுக்கு விரிவுபடுத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
சென்னையில் நாளை முதல் அமல்
சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாக்கவும், பொது இடங்களில், குறிப்பாக காடுகளுக்கு அருகிலுள்ள சுற்றுலாத் தலங்களில் மக்கள் காலி மதுபான பாட்டில்களை குப்பையில் கொட்டுவதைத் தடுக்கவும் காலி பாட்டில்களை திரும்ப வாங்குமாறு மாநகராட்சிக்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இதனை அடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தமிழகம் முழுவதும் இந்த திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், தலைநகர் சென்னையில் நாளை முதல் அமல்படுத்தப்பட உள்ளது.
மது பிரியர்கள் மது அருந்திவிட்டு, மது பாட்டில்களில் பொது வெளியில் வீசுவதை தவிர்த்து, அவற்றை மதுபான கடைகளில் கொடுக்கலாம். மதுபானம் வாங்கும் போது, ரூ.10 கூடுதலாக கொடுத்து, மது அருந்திவிட்டு, மதுபாட்டில்களை திரும்ப ஒப்படைக்கும்போது ரூ.10-ஐ நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம். காலி மதுபாட்டில்களுக்கு ரூ.10 வழங்கும் திட்டம் நாளை (ஜனவரி 6) முதல் சென்னையில் அமல்படுத்தப்பட உள்ளது.
அமைச்சர் விளக்கம்
இந்த திட்டம் முதற்கட்டமாக வடக்கு சென்னை, தென் சென்னை, மத்திய சென்னையில் அமல்படுத்தப்படுகிறது. மதுபான பாட்டிகளில் பொது வெளியில் வீசுவதை தவிர்க்கவே இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படுவதாக டாஸ்மாக் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
கடந்த வாரம் அமைச்சர் முத்துசாமி இதுகுறித்து பேசுகையில், "ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளர்களுக்கும் தவறால் ரூ.10 கொடுக்க டாஸ்மாக் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்பதே இந்தத் திட்டத்தின் நோக்கமாகும். முறைகேடுகள் குறித்து புகார்கள் வந்தால், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இந்தத் திட்டம் அதன் நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதை உறுதிசெய்ய விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் வலுப்படுத்தப்படும்" என்று கூறினார்.
