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Viral Video: சாக்குமூட்டையில் குழந்தையை அடைத்த பணியாளர்.. தென்காசி அங்கன்வாடி மையத்தில் ஷாக்

Tenkasi Crime News: தென்காசி மாவட்டத்தில் அங்கன்வாடி ஊழியர் ஒருவர்  குழந்தைகளை பிளாஸ்டிக் கோணிப் பையில் திணித்துக் கடத்துவது போல் மூடியுள்ளனர். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வரும் நிலையில்,  அங்கன்வாடி ஊழியர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 06, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:02 PM IST
Viral Video: சாக்குமூட்டையில் குழந்தையை அடைத்த பணியாளர்.. தென்காசி அங்கன்வாடி மையத்தில் ஷாக்
Image Credit: Tenkasi Crime News

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Umabarkavi K

Umabarkavi K

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