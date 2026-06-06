/Viral Video: சாக்குமூட்டையில் குழந்தையை அடைத்த பணியாளர்.. தென்காசி அங்கன்வாடி மையத்தில் ஷாக்

Tenkasi Crime News: தமிழகம் முழுவதும் 50,000க்கும் மேற்பட்ட அங்கன்வாடி மையங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு ஆயிரக்கணக்கானோர் வேலை செய்து வருகின்றனர். இதற்கிடையில், ஜூன் 4ஆம் தேதி தான் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்ட நிலையில், அன்றைய தினம் குழந்தைகள் அனைவரும் அங்கன்வாடி பள்ளிகளுக்கு செல்ல தொடங்கினர். இந்த நிலையில், தென்காசி மாவட்டத்தில் அதிர்ச்சியூட்டும் சம்பவம் நடந்துள்ளது.
தென்காசி மாவட்டம் பாவூர்சத்திரம் வென்னிமலை முருகன் கோயில் அருகே ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சிப் பணிகள் துறையின் கீழ் அங்கன்வாடி மையம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த அங்கன்வாடி மையத்தில பணிபுரியும் அங்கன்வாடி பணியாளர் ஒருவர் ஆசிரியராக பணியாற்ற வருகிறார். இந்த நிலையில், பள்ளி திறப்பு அன்று (ஜூன் 4) பள்ளிக்கு வந்த குழந்தை ஒன்று அழுது கொண்டிருந்தது.
இதனை கண்டு அந்த குழந்தையை சாக்கு மூட்டையில் வைத்து கட்டி விடுவதாக மிரட்டும் வீடியோ ஒன்று சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது. இந்த வீடியோ வெளியானதும் பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சி மற்றும் கடும் கண்டனம் எழுந்துள்ளது. குழந்தைகள் பாதுகாப்பு குறித்து பல்வேறு கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டுள்ளன.
குறிப்பாக, குழந்தைகள் பராமரிப்பு மையங்களில் இப்படியான சம்பவங்கள் நடைபெறுவது குறித்து பெற்றோர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர். இச்சம்பவம் அங்கன்வாடி மையம் குறித்து அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக அங்கன்வாடி பணியாளர் கலைச்செல்வி பணியிடை நீக்கம் செய்து தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டு உள்ளார். மேலும் காவல்துறையில் புகார் அளிக்கப்பட்ட நிலையில் அவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழகம் முழுவதும் கோடை விடுமுறை முடிந்து, ஜூன் 4ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டது. அன்றைய தினம் தென்காசி மாவட்டம் வாசுதேவநல்லூர் அருகே உள்ள பிரபல தனியார் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளியில் பயின்று வரும் குழந்தைகளை ஏற்றி வந்த வாகனமும் தென்காசியில் இருந்து ராஜபாளையம் நோக்கி சென்ற அரசு பேருந்தும் நவாச்சோலை அருகே மோதி விபத்து ஏற்பட்டது.
இதில் புளியங்குடி பகுதியைச் சேர்ந்த உமேஷ் கான் வயது 16, சாகிர்உசேன் (வயது 12) ,முபீதா (வயது 12) முகமது சலீம் (வயது 12,)தனியார் பள்ளியின் வாகன ஓட்டுனர் அய்யாசாமி ஆகியோருக்கு படுகாயம் அடைந்த நிலையில் உடனடியாக அருகில் இருந்தவர்கள் மற்றும் 108 ஆம்புலன்ஸ் உதவியுடன் புளியங்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு முதலுதவி சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்ட நிலையில் அங்கு குழந்தைகள் சிகிச்சை பெற்றனர்.
இந்த சம்பவத்தில் அரசு பேருந்து ஓட்டுனரான வீரண்ணன் தப்பி சென்ற நிலையில் போலீசார் அவரை வலைவீசி தேடி வருகின்றனர் பள்ளிகள் கோடை விடுமுறைக்கு பின்னர் இன்று திறக்கப்பட்ட நிலையில் அரசு பேருந்தும் தனியார் பள்ளி வாகனமும் விபத்து ஏற்பட்ட சம்பவம் தென்காசி மாவட்டத்தில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இந்த நிலையில் அரசு பேருந்து மற்றும் தனியார் பள்ளி வாகன பேருந்து மோதிய விபத்தில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த வாசுதேவநல்லூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜா படுகாயம் அடைந்த குழந்தைகளை அரசு மருத்துவமனைக்கு சென்று பார்வையிட்டார் மேலும் பெற்றோர்களுக்கு ஆறுதல் கூறியவர் மருத்துவர் சிகிச்சைகளை உடனடியாக மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் கேட்டுக்கொண்டார்.