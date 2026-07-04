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தென்காசி: வேலைவாய்ப்பற்றோருக்கு உதவித்தொகை அறிவிப்பு! CM விஜய் அதிரடி.. எவ்வளவு தெரியுமா?

Tenkasi District News: தென்காசி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்கள் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என ஆட்சியர் ரஞ்ஜீத் அறிவித்துள்ளார். எனவே, இளைஞர்கள் ரூ.1,000 உதவித்தொகை பெற எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 04, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 11:32 AM IST
தென்காசி: வேலைவாய்ப்பற்றோருக்கு உதவித்தொகை அறிவிப்பு! CM விஜய் அதிரடி.. எவ்வளவு தெரியுமா?
Image Credit: Tenkasi District NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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