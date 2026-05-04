English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: தென்காசி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: தென்காசி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Tenkasi Election Result 2026: தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள தென்காசி (Tenkasi) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியைத் தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலைக் குறித்து அறிந்துகொள்ளுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : May 4, 2026, 05:49 AM IST

Trending Photos

புதிய ரேஷன் கார்டு : விண்ணப்பிக்க தேவையான ஆவணங்கள் பட்டியல் - முழு விவரம்
camera icon10
New Ration Card
புதிய ரேஷன் கார்டு : விண்ணப்பிக்க தேவையான ஆவணங்கள் பட்டியல் - முழு விவரம்
எகிறிய பரோட்டா விலை... மக்கள் ஷாக் - சிலிண்டர் விலை உயர்வால் பாதிப்பு
camera icon8
Chennai
எகிறிய பரோட்டா விலை... மக்கள் ஷாக் - சிலிண்டர் விலை உயர்வால் பாதிப்பு
மீண்டும் அமெரிக்கா - ஈரான் போர்: தாறுமாறாக உயரப்போகும் தங்கம் விலை! முக்கிய அப்டேட்
camera icon11
Gold price
மீண்டும் அமெரிக்கா - ஈரான் போர்: தாறுமாறாக உயரப்போகும் தங்கம் விலை! முக்கிய அப்டேட்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: விண்ணப்பிக்கத் தேவையான முக்கிய ஆவணங்கள்
camera icon12
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: விண்ணப்பிக்கத் தேவையான முக்கிய ஆவணங்கள்
தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: தென்காசி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தென்காசி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: தென்காசி மாவட்டத்தின் தலைநகராகவும், முக்கிய ஆன்மீக மற்றும் சுற்றுலாத் தலமாகவும் விளங்கும் தென்காசி சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண் 222), தென்காசி நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் செயல்படும் ஒரு முக்கியத் தொகுதியாகும். இது தமிழகத்தின் மிக முக்கியமான தொகுதிகளில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. இங்கு எப்போதுமே காங்கிரஸ் மற்றும் அதிமுக இடையே மிகக் கடுமையான மற்றும் குறைவான வாக்கு வித்தியாசத்திலான போட்டியே நிலவி வருகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

தென்காசி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று தென்காசி தொகுதிக்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.

தென்காசி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக: கலை கதிரவன்
அதிமுக (AIADMK): செல்வமோகன்தாஸ் பாண்டியன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): பா.புஷ்பலதா
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ராஜபிரகாஷ்

தென்காசி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தென்காசி தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள் மற்றும் வெற்றி விவரங்கள்:

வெற்றி: எஸ். பழனி நாடார் (காங்கிரஸ்) - 89,315 வாக்குகள் (41.71%) 
இரண்டாம் இடம்: எஸ். செல்வமோகன்தாஸ் பாண்டியன் (அதிமுக) - 88,945 வாக்குகள் (41.54%) 

வாக்கு வித்தியாசம்: காங்கிரஸ் வேட்பாளர் எஸ். பழனி நாடார் தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் செல்வமோகன்தாஸ் பாண்டியனை வெறும் 370 வாக்குகள் என்ற மிகக் குறைவான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றி பெற்றார். இது கடந்த தேர்தலில் தமிழகத்திலேயே மிகக் குறைந்த வாக்கு வித்தியாசங்களில் பெறப்பட்ட வெற்றிகளில் ஒன்றாகும்.

தென்காசி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

 சங்கரன்கோவில் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
 வாசுதேவநல்லூர் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
 கடையநல்லூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
 ஆலங்குளம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tenkasi ResultTenkasi districtAIADMKDMKNTK

Trending News