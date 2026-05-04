தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: தென்காசி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தென்காசி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: தென்காசி மாவட்டத்தின் தலைநகராகவும், முக்கிய ஆன்மீக மற்றும் சுற்றுலாத் தலமாகவும் விளங்கும் தென்காசி சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண் 222), தென்காசி நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் செயல்படும் ஒரு முக்கியத் தொகுதியாகும். இது தமிழகத்தின் மிக முக்கியமான தொகுதிகளில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. இங்கு எப்போதுமே காங்கிரஸ் மற்றும் அதிமுக இடையே மிகக் கடுமையான மற்றும் குறைவான வாக்கு வித்தியாசத்திலான போட்டியே நிலவி வருகிறது.
தென்காசி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று தென்காசி தொகுதிக்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
தென்காசி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக: கலை கதிரவன்
அதிமுக (AIADMK): செல்வமோகன்தாஸ் பாண்டியன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): பா.புஷ்பலதா
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ராஜபிரகாஷ்
தென்காசி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தென்காசி தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள் மற்றும் வெற்றி விவரங்கள்:
வெற்றி: எஸ். பழனி நாடார் (காங்கிரஸ்) - 89,315 வாக்குகள் (41.71%)
இரண்டாம் இடம்: எஸ். செல்வமோகன்தாஸ் பாண்டியன் (அதிமுக) - 88,945 வாக்குகள் (41.54%)
வாக்கு வித்தியாசம்: காங்கிரஸ் வேட்பாளர் எஸ். பழனி நாடார் தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் செல்வமோகன்தாஸ் பாண்டியனை வெறும் 370 வாக்குகள் என்ற மிகக் குறைவான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றி பெற்றார். இது கடந்த தேர்தலில் தமிழகத்திலேயே மிகக் குறைந்த வாக்கு வித்தியாசங்களில் பெறப்பட்ட வெற்றிகளில் ஒன்றாகும்.
