Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /தென்காசி: நாளை (ஜூலை 28) பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அதிரடி அறிவிப்பு

தென்காசி: நாளை (ஜூலை 28) பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அதிரடி அறிவிப்பு

Tenkasi Local Holiday: தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கும் நாளை (ஜூலை 28) உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு மாணவர்கள் குஷியில் உள்ளனர்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 27, 2026, 10:06 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:08 AM IST
தென்காசி: நாளை (ஜூலை 28) பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அதிரடி அறிவிப்பு
Image Credit: Tenkasi Local Holiday

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
2 நாள் சாப்பிடவே இல்லை... தங்கம் வென்ற பின் மிராபாய் சானு - காமன்வெல்த்தில் ஹாட்ரிக்
Mirabai Chanu3 hrs ago
2
Actor DhanushJul 26
3
IGCAR RecruitmentJul 26
4
Zodiac SignsJul 26
5
Team IndiaJul 26