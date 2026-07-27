/தென்காசி: நாளை (ஜூலை 28) பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அதிரடி அறிவிப்பு

Tenkasi Local Holiday: தமிழகத்தில் 2026-27ஆம் கல்வியாண்டு நடந்து வருகிறது. பள்ளி மாணவர்கள் முதலாம் ஆண்டு தேர்வுக்கு தயாராகி வருகின்றனர். இதற்கிடையில், தற்போது ஆடி மாதம் நடந்து வருகிறது. ஆடி மாதம் என்றாலே ஆன்மீக ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மாதமாக கருதப்படுகிறது. இந்த மாதத்தில் அம்மன் கோயில்களில் திருவிழா போன்றவை நடைபெறுவது வழக்கம்.
ஆடி மாத திருவிழாவுக்காக அந்தந்த மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், நாளை (ஜூலை 29) தென்காசி மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், நாளைய தினம் தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் ரஞ்ஜீத் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், தென்காசி மாவட்டம், சங்கரன்கோவில் வட்டம் மற்றும் நகரம், அ/மி சங்கரநாராயணசாமி திருக்கோவில் ஆடித்தபசு திருவிழா எதிர்வரும் 28.07.2026 செவ்வாய்கிழமை அன்று நடைபெற உள்ளது.
இதனால், அரசாணையின்படி வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு 28.07.2026 செவ்வாய்கிழமை அன்று தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகளில் நடைபெற்று வரும் முக்கியத் தேர்வுகளுக்கு இடையூறு ஏற்படாத வகையில் அனைத்து மாநில அரசு அலுவலகங்களுக்கும், நிறுவனங்களுக்கும் உள்ளூர் விடுமுறை (Local Holiday) நாளாக அறிவித்து உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
மேற்குறிப்பிட்ட நாளில் அரசு தேர்வுகள் ஏதுமிருப்பின் சம்பந்தப்பட்ட தேர்வு எழுதும் பள்ளி மாணவர்கள், தேர்வு தொடர்பாக பணியாற்றும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அலுவலர்களுக்கு இந்த உள்ளூர் விடுமுறை பொருந்தாது. மேற்படி உள்ளூர் விடுமுறையானது செலவாணி முறிச்சட்டம் 1881 (Under Negotiable Instrument Act 1881) இன் கீழ் அறிவிக்கப்படவில்லை என்பதால் வங்கிகளுக்கு இவ்விடுமுறை பொருந்தாது.
கருவூலம் மற்றும் அனைத்து சார்நிலைக் கருவூலங்களும் குறைந்தபட்ச பணியாளர்களைக் கொண்டு அரசு காப்புகள் (Government Securities) தொடர்பாக அவசரப் பணிகளை கவனிப்பதற்காக செயல்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. மேலே குறிப்பிட்டுள்ள விடுமுறையை ஈடுசெய்யும் வகையில் ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதி சனிக்கிழமை அன்று தென்காசி மாவட்டத்திற்கு வேலை நாளாக அறிவிக்கப்படுகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், ஆகஸ்ட் மாதத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கோட்டை மாரியம்மன் ஆடித் திருவிழாவை முன்னிட்டு, சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகள், அரசு அலுவலகங்களுக்கு ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விடுமுறை ஈடுசெய்யும் வகையில், ஆகஸ்ட் 8ஆம் தேதி வேலை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கு ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்ப்பட்டுள்ளது. பனிமய மாதா பேரலாயத் திருவிழா நடைபெற இருக்கிறது. இதனையயொட்டி, ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி அன்று தூத்துக்குடி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விடுமுறை ஈடுசெய்யும் வகையில், ஆகஸ்ட் 8ஆம் தேதி வேலை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொடர்ந்து, ஆகஸ்ட் 6ஆம் தேதி திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் ஆடி கிருத்திகை விழாவை முன்னிட்டு, அம்மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. திருத்தணி கோயிலில் ஆகஸ்ட 6ஆம் தேதி ஆடித் திருவிழா நடைபெற உள்ளது. இதனையொட்டி தான், திருவள்ளூர் மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விடுமுறையை ஈடுசெய்யும் வகையில், ஆகஸ்ட் 8 சனிக்கிழமை வேலை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.