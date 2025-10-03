English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பெண் சிசுக்கொலைக்கு ஆதரவாக வீடியோ வெளியிட்ட நபர்! ஸ்கெட்ச் போட்டு தூக்கிய போலீஸ்..

Tenkasi Youtuber Arrested Female Infanticide : இன்ஸ்டாகிராமில் இளைஞர் ஒருவர், பெண் சிசுக்கொலைக்கு ஆதரவாக வீடியோ வெளியிட்டதை அடுத்து, அவர் அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 3, 2025, 02:53 PM IST
  • பெண் சிசுக்கொலைக்கு ஆதரவாக வீடியோ
  • தென்காசி யூடியூபர் கைது
  • முழு விவரம் - இதோ!

Trending Photos

உலக பணக்கார பிரபலங்கள்..நம்பர் 1 இடத்தில் இந்திய நடிகர்! யார் தெரியுமா?
camera icon7
Rich Celebrity
உலக பணக்கார பிரபலங்கள்..நம்பர் 1 இடத்தில் இந்திய நடிகர்! யார் தெரியுமா?
தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு: 2 மடங்குக்கு மேல் உயரும் EPS ஓய்வூதியம், முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
Eps Pension
தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு: 2 மடங்குக்கு மேல் உயரும் EPS ஓய்வூதியம், முக்கிய அப்டேட்
தினசரி ராசிபலன்: புரட்டாசி 17 - இன்று இந்த 3 ராசிகளுக்கு மாற்றம் உண்டாகும்!
camera icon13
horoscope
தினசரி ராசிபலன்: புரட்டாசி 17 - இன்று இந்த 3 ராசிகளுக்கு மாற்றம் உண்டாகும்!
திருமணமான 3 நடிகர்களை காதலித்த பிரபல நடிகை! 50 வயதிலும் சிங்கிள்- யார் தெரியுமா?
camera icon7
Popular actress
திருமணமான 3 நடிகர்களை காதலித்த பிரபல நடிகை! 50 வயதிலும் சிங்கிள்- யார் தெரியுமா?
பெண் சிசுக்கொலைக்கு ஆதரவாக வீடியோ வெளியிட்ட நபர்! ஸ்கெட்ச் போட்டு தூக்கிய போலீஸ்..

Tenkasi Youtuber Arrested Female Infanticide : இன்ஸ்டாகிராமில் பிரபலமாக இருக்கும் நபர்கள் சிலர், தங்கள் கைகளில் பெரிய மீடியம் ஒன்று கிடைத்தவுடன் எதையாவது ஒன்றை உளறி கொட்ட ஆரம்பித்து விடுவர். அப்படி உளறிக்கொட்டி வந்த நபர்தான், இவர். இவரது இன்ஸ்டா பக்கத்தின் பெயரையும் அதற்கு ஏற்றவாறு ‘உளறி கொட்டவா’ என்று வைத்திருந்தார்.

Add Zee News as a Preferred Source

முகத்தை மறைத்து வீடியோ வெளியிடுபவர்:

இந்த நபர், கடந்த சில மாதங்களாகவே, தனது முகத்தை துணியை வைத்து மூடி, பல சர்ச்சைக்குரிய விஷயங்கள் குறித்து பேசி வந்தார். இவர் பேசும் பல விஷயங்கள், பிற்போக்கிலேயே மூழ்கி போனவர்களுக்கு கூட கோபம் வரவழைக்கு வகையில் இருக்கும். இவர் பேசும் வீடியோக்களில் பெரும்பாலானவை பெண்களை வசைபாடியும், அவர்களுக்கு கிடைக்கும் சலுகைகளை வசைபாடியும்தான் இருக்கும். இவருக்கு எதிராக பலர் குரல் கொடுத்தாலும், இதுவரை போலீஸின் கைகளில் சிக்காமல் இருந்தார். ஆனால், சமீபத்திய வீடியோ ஒன்று பலரை திரும்பி பார்க்க வைத்ததால், போலீஸிடமும் வசமாக சிக்கியிருக்கிறார்.

பெண் சிசுக்கொலைக்கு ஆதரவாக வீடியோ!

தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளம் அம்பை ரோடு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் முத்துராஜ் மகன் தீபன். 35 வயதாகும் இவா்தான் தனது யூடியூப் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பெண்கள் குறித்து ஆபாசமாக பேசி வீடியோ வெளியிட்டு வருவதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இவர், சமீபத்தில் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருந்தார். அதில், கருவில் இருக்கும் குழந்தை ஆணா, பெண்ணா எனக் கண்டறிந்து பாா்க்கும் உரிமையை பெற்றோா்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என பெண் சிசுக் கொலைக்கு ஆதரவாகவும் பேசி விடியோ வெளியிட்டதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்து பலர் கண்டன குரல்களை எழுப்பியதோடு, தனது அனைத்து போஸ்ட்களையும் அவர் டெலிட் செய்தார். ஆனால், “நான் மேலும் வீடியோக்களை தொடர்ந்து போட்டுக்கொண்டே இருப்பேன்” என்றும் கூறியிருந்தார். 

இது குறித்து சைபர் கிரைம் இணையத்தில் புகாா்கள் வந்ததையடுத்து, தென்காசி சைபா் கிரைம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து அவரைக் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தினா்.

மேலும் படிக்க | தனியார் பள்ளிகளில் இலவசமாக படிக்க வைக்க வேண்டுமா? தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்

மேலும் படிக்க | TNPSC : குரூப் 4 காலிப் பணியிடங்கள் குறைவாக இருப்பது ஏன்? டிஎன்பிஎஸ்சி விளக்கம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tenkasi YouTuberInstagram influencerDheepanPoliceFemale infanticide

Trending News