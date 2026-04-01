டெட் தேர்வு முக்கிய அப்டேட்! பணி சான்றிதழ் வாங்கவில்லையா? அரசு உத்தரவு

TET Exam Update : அரசுப் பள்ளிகளில் பணியாற்றும் அனைத்து ஆசிரியர்களுகும் டெட் தேர்வு எழுதி தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் உன உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து சிறப்பு டெட் தேர்வு ஜூலை 4 மற்றும் ஜூலை 5 ஆம் தேதிகளில் நடக்க உள்ளது. இத்தேர்வுகுக விண்ணப்பிக்க ஏப்ரல் 10 ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும். திருத்தங்கள் ஏதேனும் இருப்பின் ஏப்ரல் 11 முதல் 13 வரை மேற்கொள்ள முடியும்.
டெட் தேர்வு லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
இந்த சூழலில் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. அதாவது, சிறப்பு டெட் தேர்வு எழுத ஆசிரியர்களுக்கு பணி சான்றிதழ் (எமிஸ் ஐடி) அவசியம். இதனை தாங்கள் பணியாற்றும் பள்ளிகளில் தலைமை ஆசிரியரிடம் பெற்று இத்தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இதுவரை பெறாதவர்கள், அல்லது டெட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க எமிஸ் ஐடி பெற காத்திருப்பவர்களுக்கு விரைவாக பணிச்சான்றிதழ் வழங்குமாறு ஆதிதிராவிடர் நல ஆணையர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
பணிச்சான்றிதழ் பெற விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தின் அறிவிக்கையின்படி தற்போது அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கு டெட் தேர்வு 2026 நடைபெற உள்ளது. இதற்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கும் போது 'பணிச்சான்றிதழ்' பதிவேற்றம் செய்வது கட்டாயமாகும். ஆசிரியர்கள் தங்களது பணிச்சான்றிதழைப் பெற, உரிய ஆவணங்களுடன் அந்தந்த வட்டாரக் கல்வி அலுவலரிடம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஒரு ஆசிரியர் இரண்டு தேர்வுகளுக்கும் (TET Paper 1 மற்றும் TET Paper 2) விண்ணப்பிப்பவராக இருந்தால், தனித்தனியாக விண்ணப்பக் கருத்துருக்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
தேவையான ஆவணங்களின் பட்டியல்
பணிச்சான்றிதழ் கோரி விண்ணப்பிக்கும் போது கீழ்க்கண்ட நகல்களை இணைக்க வேண்டும்:
1. முழுமையாகப் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு வட்டாரக் கல்வி அலுவலர் கையொப்பத்துடன் கூடிய Annexure 1 (இரண்டு நகல்கள்).
2. சம்பந்தப்பட்ட ஆசிரியரின் விண்ணப்பக் கடிதம்.
3. பணி நியமன ஆணை நகல்.
4. பணிப்பதிவேட்டின் (Service Register) முதல் பக்க நகல்.
5. முதன்முதலில் நியமனம் செய்த பதவியில் பணிவரன்முறை (Probation) செய்யப்பட்ட ஆணை நகல் அல்லது பணிப்பதிவேட்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட பக்க நகல்.
6. தற்போதைய பதவியில் பணிவரன்முறை செய்யப்பட்ட ஆணை நகல் அல்லது பணிப்பதிவேடு பக்க நகல்.
7. TET தாள் 1 / TET தாள் 2-க்கு உரிய கல்வித் தகுதிச் சான்று நகல்கள்.
8 . துறை ரீதியான ஒழுங்கு நடவடிக்கை / குற்றவியல் நடவடிக்கை / அரசுக்குச் செலுத்த வேண்டிய நிலுவை குறித்துச் சான்று
முக்கிய அறிவுறுத்தல்
ஆசிரியர்கள் இந்த ஆவணங்களைச் சரியாகச் சமர்ப்பித்து, வட்டாரக் கல்வி அலுவலரிடம் பணிச்சான்றிதழைப் பெற்று, அதன் பின்பே TET தேர்விற்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க முடியும். அதாவது, ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் (TRB) ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வழங்கியுள்ள கடைசி தேதிக்குள் இந்தப் பணிச்சான்றிதழைப் பெற்று பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்.
விண்ணப்பம்:
ஆசிரியர்கள் www.trb.tn.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வாயிலாக மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய கடைசி நாள் 10.04.2026. இந்தத் தேதிக்கு பிறகு இணையதள இணைப்பு துண்டிக்கப்படும் என்பதால் முன்கூட்டியே விண்ணப்பிப்பது அவசியம். தாள்-1 மற்றும் தாள்-2 ஆகிய இரண்டிற்கும் தேர்வு எழுத விரும்பும் ஆசிரியர்கள் தனித்தனி விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பித்து, அதற்குரிய கட்டணங்களையும் தனித்தனியாகச் செலுத்த வேண்டும்.
தேவையான ஆவணங்கள் :
விண்ணப்பிக்கும் போது ஆசிரியர்கள் தங்களின் சமீபத்திய புகைப்படம் (40-60 KB) மற்றும் கையொப்பத்தை (20-40 KB) Jpg/Jpeg/Png வடிவில் பதிவேற்ற வேண்டும். மற்ற அனைத்துச் சான்றிதழ்களும் (10-ம் வகுப்பு, 12-ம் வகுப்பு, பட்டப்படிப்பு மற்றும் ஆசிரியர் கல்விச் சான்றிதழ்கள்) PDF வடிவில் 250-300 KB அளவில் இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக, அரசுப் பள்ளிகளில் பணியாற்றும் ஆசிரியர்கள் முறையாகப் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட பணிச் சான்றிதழை (Service Certificate - Annexure-I) கண்டிப்பாகப் பதிவேற்ற வேண்டும். இது இல்லாமல் சமர்ப்பிக்கப்படும் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும்.
கட்டண விவரங்கள்:
SC, SCA, ST மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி ஆசிரியர்களுக்கு விண்ணப்பக் கட்டணம் ரூ. 300/- ஆகும்.
மற்ற அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் கட்டணம் ரூ. 600/- என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தக் கட்டணத்தை நெட் பேங்கிங், கிரெடிட் கார்டு அல்லது டெபிட் கார்டு மூலமாக மட்டுமே செலுத்த முடியும். ஒருமுறை செலுத்திய கட்டணம் எக்காரணம் கொண்டும் திரும்பப் பெறப்பட மாட்டாது.
முக்கிய அறிவுறுத்தல்கள்
விண்ணப்பத்தில் ஏதேனும் தவறான தகவல்கள் அல்லது போலியான சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்ட ஆசிரியர் மீது கிரிமினல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதோடு, அவர்களின் தகுதிச் சான்றிதழும் செல்லாததாக்கப்படும். தேர்வு அறைக்குள் மொபைல் போன், ப்ளூடூத் கருவிகள் அல்லது எந்தவிதமான மின்னணு சாதனங்களையும் கொண்டு செல்லக் கூடாது. முறைகேடுகளில் ஈடுபடும் ஆசிரியர்கள் தேர்வெழுதத் தடை செய்யப்படுவார்கள்.
விண்ணப்பதாரர்கள் மீது ஏதேனும் கிரிமினல் வழக்கு அல்லது ஒழுங்கு நடவடிக்கை நிலுவையில் இருந்தால், அது குறித்த FIR அல்லது நீதிமன்ற உத்தரவு நகல்களைக் கண்டிப்பாகப் பதிவேற்ற வேண்டும். ஆசிரியர்கள் தங்களின் விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்கும் முன் அனைத்துத் தகவல்களும் சரியாக உள்ளனவா என்பதை மீண்டும் ஒருமுறை சரிபார்த்துக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருப்பின் வாரியத்தின் உதவி எண் 1800 425 6753 அல்லது trbgrievances@tn.gov.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
