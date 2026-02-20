English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • டெட் தேர்வு 2026: அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! பணிச்சான்றிதழ் பெறுவது எப்படி?

டெட் தேர்வு 2026: அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! பணிச்சான்றிதழ் பெறுவது எப்படி?

TET Exam 2026 : டெட் தேர்வு 2026 எழுதும் அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்கள் பணிச்சான்றிதழ் பெற என்னென்ன ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 20, 2026, 08:21 AM IST
  • டெட் தேர்வு 2026 முக்கிய அறிவிப்பு
  • அரசுப் பள்ளி ஆசிரியரா நீங்கள்?
  • பணிச்சான்றிதழ் சமர்ப்பிப்பு கட்டாயம்

Trending Photos

குறைந்த செலவில் 7 நாட்கள் மணாலி, சிம்லா டூர்! இந்த வாய்ப்பு திரும்ப கிடைக்காது.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்
camera icon7
IRCTC
குறைந்த செலவில் 7 நாட்கள் மணாலி, சிம்லா டூர்! இந்த வாய்ப்பு திரும்ப கிடைக்காது.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
சூரிய கிரகணமும் நவபஞ்சம யோகமும்: மாறும் தலையெழுத்து! இந்த 5 ராசிகளுக்கு இனி ராஜயோகம் தான்
camera icon10
Solar Eclipse 2026
சூரிய கிரகணமும் நவபஞ்சம யோகமும்: மாறும் தலையெழுத்து! இந்த 5 ராசிகளுக்கு இனி ராஜயோகம் தான்
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம், சிறிய முதலீடு...அற்புதமான அரசு திட்டம்
camera icon9
Atal pension yojana
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம், சிறிய முதலீடு...அற்புதமான அரசு திட்டம்
டெட் தேர்வு 2026: அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! பணிச்சான்றிதழ் பெறுவது எப்படி?

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம், அரசுப் பணியில் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கு டெட் தேர்வு 2026 அறிவிப்பை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பிப்ரவரி 18 ஆம் தேதி முதல் அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்கள் விண்ணப்பித்து வருகின்றனர். இந்த நேரத்தில் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு அரசு ஆசிரியர்களுக்கு வெளியாகியுள்ளது. பணியில் இருக்கும் ஆசிரியர்கள் டெட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க கட்டாயம் பணிச்சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். எனவே, பணிச்சான்றிதழ் பெறுவதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்க வேண்டும்?, என்னென்ன சான்றிதழ்கள் இணைக்க வேண்டும்? என்ற வழிமுறைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.  

Add Zee News as a Preferred Source

TET 2026: ஆசிரியர்கள் பணிச்சான்றிதழ் பெறத் தேவையான ஆவணங்கள் மற்றும் வழிமுறைகள்

தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தின் அறிவிக்கையின்படி (எண். 01/2026), தற்போது அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு (TET) - 2026 நடைபெற உள்ளது. இதற்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கும் போது 'பணிச்சான்றிதழ்' பதிவேற்றம் செய்வது கட்டாயமாகும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை

ஆசிரியர்கள் தங்களது பணிச்சான்றிதழைப் பெற, உரிய ஆவணங்களுடன் அந்தந்த வட்டாரக் கல்வி அலுவலரிடம் (BEO) விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஒரு ஆசிரியர் இரண்டு தேர்வுகளுக்கும் (TET Paper 1 மற்றும் TET Paper 2) விண்ணப்பிப்பவராக இருந்தால், தனித்தனியாக விண்ணப்பக் கருத்துருக்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

தேவையான ஆவணங்களின் பட்டியல்

பணிச்சான்றிதழ் கோரி விண்ணப்பிக்கும் போது கீழ்க்கண்ட நகல்களை இணைக்க வேண்டும்:

1. முழுமையாகப் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு வட்டாரக் கல்வி அலுவலர் கையொப்பத்துடன் கூடிய Annexure 1 (இரண்டு நகல்கள்).
2. சம்பந்தப்பட்ட ஆசிரியரின் விண்ணப்பக் கடிதம்.
3. பணி நியமன ஆணை நகல்.
4. பணிப்பதிவேட்டின் (Service Register) முதல் பக்க நகல்.
5. முதன்முதலில் நியமனம் செய்த பதவியில் பணிவரன்முறை (Probation) செய்யப்பட்ட ஆணை நகல் அல்லது பணிப்பதிவேட்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட பக்க நகல்.
6. தற்போதைய பதவியில் பணிவரன்முறை செய்யப்பட்ட ஆணை நகல் அல்லது பணிப்பதிவேடு பக்க நகல்.
7. TET தாள் 1 / TET தாள் 2-க்கு உரிய கல்வித் தகுதிச் சான்று நகல்கள்.
8 . துறை ரீதியான ஒழுங்கு நடவடிக்கை / குற்றவியல் நடவடிக்கை / அரசுக்குச் செலுத்த வேண்டிய நிலுவை குறித்துச் சான்று 

முக்கிய தகவல்

ஆசிரியர்கள் இந்த ஆவணங்களைச் சரியாகச் சமர்ப்பித்து, வட்டாரக் கல்வி அலுவலரிடம் பணிச்சான்றிதழைப் பெற்று, அதன் பின்பே TET தேர்விற்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க முடியும். அதாவது, ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் (TRB) ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வழங்கியுள்ள கடைசி தேதிக்குள் இந்தப் பணிச்சான்றிதழைப் பெற்று பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும். 

டெட் தேர்வு ஏன்?

அரசு பணியில் உள்ள ஆசிரியர்கள் டெட் தேர்வில் தகுதிப் பெற்றிருக்க வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. தேர்வு எழுத விரும்பாதவர்கள்  கட்டாய ஓய்வு பெறலாம். ஓய்வு பெற ஐந்து ஆண்டுகள் உள்ளவர்கள் டெட் தேர்வு எழுத தேவையில்லை. இந்த உத்தரவைத் தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் பணியில் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கு டெட் தேர்வு நடத்தப்பட உள்ளது. இதற்கான அறிவிப்பை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் (TRB) பிப்ரவரி 13 ஆம் தேதி வெளியிட்டது.  

டெட் தேர்வு 2026 எப்போது?

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தின் வாயிலாக அரசு / அரசு உதவிபெறும் /தனியார் பள்ளிகளில் தற்போது பணிபுரிந்து வரும் ஆசிரியர்களுக்கான தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு (தாள்-I மற்றும் தாள்- II) நடத்தப்படுகிறது. இந்த தேர்வு ஜூலை 4 மற்றும் 5ஆம் தேதிகளில் நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்வுக்கு ஆன்லைன் மூலம் ஏப்ரல் 10 ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும், விண்ணப்பத்தில் ஏதேனும் பிழைகள் இருந்தால் ஏப்ரல் 11 முதல் ஏப்ரல் 13ஆம் தேதி வரை பிழைத் திருத்தம் மேற்கொள்ளலாம். 

யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?

1. 01.09.2025க்கு முன்னர் ஆசிரியர்களாக நியமனம் செய்து பணிபுரிந்து வருபவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். முழு நேர  ஆசிரியர்கள் மட்டுமின்றி, பகுதி நேர ஆசிரியர்கள், தொகுப்பூதியம் பெறும் ஆசிரியர்களும்  இந்த டெட் தேர்வை எழுதலாம்.   

2. இரண்டு  தாள்களாக நடக்கும் இந்த தேர்விற்கு, முதல் தாளை இடைநிலை ஆசிரியர்கள், பட்டதாரி ஆசிரியர்கள், தொடக்கக் கல்வி  பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் எழுதலாம். 

3. இரண்டாம் தாளை பிடி ஆசிரியர்கள், நடுநிலை பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் நிகரான பதவியில் உள்ள ஆசிரியர்கள் எழுதலாம்.   

4. trb.tn.gov.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம்.

5. விண்ணப்ப கட்டணம் ரூ.600. பழங்குடி, பட்டியலிம், மாற்றுத்திறனாளிகள் விண்ணப்ப கட்டணம் ரூ.300. 1800 425 6753 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொண்டு கூடுதல் விளக்கங்களை பெற்றுக் கொள்ளவும்.

மேலும் படிக்க | டெட் தேர்வு 2026: ஆசிரியர்கள் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : கோடைக்கால சிறப்புத் தொகை முழு விவரம், உத்தேச தேதிகள் இதோ!

மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு அரசின் இலவச பயிற்சி... எடிட்டிங், கலர் கரெக்சன் படிக்கலாம்... - யார் யார் சேரலாம்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

TET 2026TRB TET 2026 notificationService CertificateGovernment teachers TET examTRB Announcement

Trending News