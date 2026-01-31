டெட் தேர்வு முடிவுகள் வெளியானது! தகுதிச்சான்றிதழ் பெறுவது எப்படி?

TET Exam 2025 Result : டெட் தேர்வு எனப்படும் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தேர்வில் வெற்றி பெற்றவர்கள் தகுச்சான்றிதழ் பெறுவது எப்படி என்ற வழிகாட்டுதல்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. தமிழ்நாடு முழுவதும் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு 2025ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் நடைபெற்றது. முதல் தாள் 15 ஆம் தேதியும், இரண்டாம் தாள் 16 ஆம் தேதியும் நடந்தன. இந்த தேர்வுகளுக்கான தற்காலிக உத்தேச விடைக்குறிப்புகள் (Tentative Key Answer) ஆசிரியர் தேர்வு வாரிய இணையதளத்தில் www.trb.tn.gov.in-ல் 25.11.2025 அன்று Objection Tracker உடன் வெளியிடப்பட்டது.
டெட் தேர்வு 2025 முடிவுகள்
தற்காலிக விடைக்குறிப்பிற்கு 25.11.2025 முதல் 03.12.2025 பிற்பகல் 5.00 மணி வரை தேர்வர்கள் இணையவழியில் தங்களது ஆட்சேபணைகளை (Objections) தெரிவிக்க வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் மேற்காண் தேதிகளில் பெறப்பட்ட அனைத்து ஆட்சேபணைகளையும் பாடவாரியாக வல்லுநர்குழு அமைக்கப்பட்டு முழுமையாக ஆய்வு செய்யப்பட்டது. ஆய்வுக்குப்பின் பாட வல்லுநர்கள் குழுவால் இறுதி செய்யப்பட்ட விடைக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் தேர்வு எழுதிய தேர்வர்களது OMR விடைத்தாள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டன.
தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் விவரம்
அதன்படி, அண்மையில் குறைக்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச தகுதி மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் டெட் தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, டெட் தேர்வு முதல் தாளை 91072 பேர் எழுதியுள்ளனர். அதில் 44,770 (49.16%) தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். 46, 032(50.84%) பேர் தேர்ச்சி பெறவில்லை. டெட் இரண்டாம் தாள் சமூக அறிவியல் பாடத்தில் 1,42,861 பேர் எழுதியுள்ளனர். அதில், 32,554 (22.8%) பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். 1,10,307 (77.2% ) பேர் தேர்ச்சி பெறவில்லை. கணக்கு மற்றும் அறிவியல் தாளில் 1,86,878 பேர் தேர்வு எழுதினர். அதில், 71, 608 (38.3 %) பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். 1,15,270 (61.7 %) பேர் தேர்ச்சி பெறவில்லை.
தகுதிச் சான்றிதழ் பெறுவது எப்படி?
இப்போது வெளியிடப்பட்டுள்ள தேர்வு முடிவுகளானது இறுதி விடைக்குறிப்புகள் மற்றும் தேர்வர்களின் மதிப்பெண் பட்டியல் வெளியிடப்படுகிறது. தகுதிபெற்ற தேர்வர்களுக்கு 02.02.2026 பி.ப முதல் அவர்களது தகுதிச்சான்றிதழ் (e-certificate) ஆசிரியர் தேர்வு வாரிய இணையதளத்தில்
www.trb.tn.gov.in-ல் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு (TET Exam 2025 Results) முடிவுகளை அறிந்து கொள்வது எப்படி?
- https://trb.tn.gov.in/ வெப்சைட்டில் ரிசல்ட் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
- இந்த பக்கத்துக்கு சென்றவுடன் முகப்பு பக்கத்தில் What's New என்ற இடத்தில் முடிவுகளுக்கான நேரடி லிங் உள்ளது. அதனை கிளிக் செய்யவும்.
- Notification என்ற இடத்தில் அறிவிக்கை எண்.03/2025 என்ற இடத்தில் முடிவுகளுக்கான நேரடி லிங்க் உள்ளது. அதன் வழியாகவும் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
- CLICK HERE TO VIEW EXAMINATION RESULTS என்ற ஆப்சனை கிளிக் செய்தால் பாடவாரியாக ஆப்ஷன் தோற்றும். அதில் முதல் தாள் மற்றும் இரண்டாம் தாளுக்கு பாடவாரியாக PDF இடம்பெற்றுள்ளன.
- அதில் நீங்கள் தேர்வெழுதிய பாடத்தைத் தேர்வு செய்து கிளிக் செய்தால் ஒரு PDF பக்கம் திறக்கும். அதில் தேர்வர்களின் ரோல் எண், வகுப்பு, பெற்ற மதிப்பெண்கள், தகுதி பெற்றதற்கான விவரம் இருக்கும்.
டெட் தேர்வில் அண்மையில் நடந்த மாற்றம்
ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் அண்மையில் தான் தேர்ச்சி மதிப்பெண் குறைக்கப்பட்டது. இட ஒதுக்கீடு பிரிவினருக்கான மதிப்பெண்ணை 5 விழுக்காடு வரை குறைத்து அரசாணை வெளியிடப்பட்டது. அதன்படி, பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் பிரிவினர் 50 சதவீதமும், பழங்குடியினர் மற்றும் ஆதி திராவிடர் பிரிவினர் 40 விழுக்காடு மதிப்பெண்ணும் எடுத்தால் போதும்.
