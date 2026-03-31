டெட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா? ஏப்ரல் 10 கடைசிநாள் - முக்கிய அப்டேட்

TET Exam : தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் (TRB), அரசுப் பள்ளிகளில் பணியாற்றி வரும் ஆசிரியர்களுக்காக ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு (TET Exam) அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ள அல்லது பதவி உயர்வுக்காகக் காத்திருக்கும் ஆசிரியர்கள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
விண்ணப்பம் மற்றும் காலக்கெடு:
ஆசிரியர்கள் www.trb.tn.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வாயிலாக மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய கடைசி நாள் 10.04.2026. இந்தத் தேதிக்கு பிறகு இணையதள இணைப்பு துண்டிக்கப்படும் என்பதால் முன்கூட்டியே விண்ணப்பிப்பது அவசியம். தாள்-1 மற்றும் தாள்-2 ஆகிய இரண்டிற்கும் தேர்வு எழுத விரும்பும் ஆசிரியர்கள் தனித்தனி விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பித்து, அதற்குரிய கட்டணங்களையும் தனித்தனியாகச் செலுத்த வேண்டும்.
தேர்வு முறை மற்றும் தகுதி மதிப்பெண்கள்:
இத்தேர்வு 150 கொள்குறி வகை வினாக்களைக் கொண்டது (MCQs). தேர்வு கால அளவு 3 மணிநேரம் ஆகும். இது OMR அடிப்படையிலான தேர்வாக நடைபெறும். தேர்ச்சி மதிப்பெண்களைப் பொறுத்தவரை, பொதுப் பிரிவினர் 60% மதிப்பெண்கள், அதாவது 90 மதிப்பெண்கள் பெற வேண்டும். பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் (BC, BCM, MBC/DNC & PWD) 50% மதிப்பெண்கள் (75 மதிப்பெண்கள்) பெற்றால் போதுமானது. ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினப் பிரிவினர் (SC, SCA & ST) 40% மதிப்பெண்கள் (60 மதிப்பெண்கள்) பெற்று தேர்ச்சி பெறலாம்.
தேவையான ஆவணங்கள் :
விண்ணப்பிக்கும் போது ஆசிரியர்கள் தங்களின் சமீபத்திய புகைப்படம் (40-60 KB) மற்றும் கையொப்பத்தை (20-40 KB) Jpg/Jpeg/Png வடிவில் பதிவேற்ற வேண்டும். மற்ற அனைத்துச் சான்றிதழ்களும் (10-ம் வகுப்பு, 12-ம் வகுப்பு, பட்டப்படிப்பு மற்றும் ஆசிரியர் கல்விச் சான்றிதழ்கள்) PDF வடிவில் 250-300 KB அளவில் இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக, அரசுப் பள்ளிகளில் பணியாற்றும் ஆசிரியர்கள் முறையாகப் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட பணிச் சான்றிதழை (Service Certificate - Annexure-I) கண்டிப்பாகப் பதிவேற்ற வேண்டும். இது இல்லாமல் சமர்ப்பிக்கப்படும் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும்.
கட்டண விவரங்கள்:
SC, SCA, ST மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி ஆசிரியர்களுக்கு விண்ணப்பக் கட்டணம் ரூ. 300/- ஆகும்.
மற்ற அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் கட்டணம் ரூ. 600/- என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தக் கட்டணத்தை நெட் பேங்கிங், கிரெடிட் கார்டு அல்லது டெபிட் கார்டு மூலமாக மட்டுமே செலுத்த முடியும். ஒருமுறை செலுத்திய கட்டணம் எக்காரணம் கொண்டும் திரும்பப் பெறப்பட மாட்டாது.
முக்கிய அறிவுறுத்தல்கள்
விண்ணப்பத்தில் ஏதேனும் தவறான தகவல்கள் அல்லது போலியான சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்ட ஆசிரியர் மீது கிரிமினல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதோடு, அவர்களின் தகுதிச் சான்றிதழும் செல்லாததாக்கப்படும். தேர்வு அறைக்குள் மொபைல் போன், ப்ளூடூத் கருவிகள் அல்லது எந்தவிதமான மின்னணு சாதனங்களையும் கொண்டு செல்லக் கூடாது. முறைகேடுகளில் ஈடுபடும் ஆசிரியர்கள் தேர்வெழுதத் தடை செய்யப்படுவார்கள்.
விண்ணப்பதாரர்கள் மீது ஏதேனும் கிரிமினல் வழக்கு அல்லது ஒழுங்கு நடவடிக்கை நிலுவையில் இருந்தால், அது குறித்த FIR அல்லது நீதிமன்ற உத்தரவு நகல்களைக் கண்டிப்பாகப் பதிவேற்ற வேண்டும். ஆசிரியர்கள் தங்களின் விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்கும் முன் அனைத்துத் தகவல்களும் சரியாக உள்ளனவா என்பதை மீண்டும் ஒருமுறை சரிபார்த்துக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருப்பின் வாரியத்தின் உதவி எண்ணான 1800 425 6753 அல்லது trbgrievances@tn.gov.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
