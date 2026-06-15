/TET Exam : டெட் ஆன்லைன் பயிற்சி போதாது: அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்கள் அதிருப்தி - காரணம் என்ன?

TET Exam : தமிழகப் பள்ளிக்கல்வித்துறையின் கீழ் செயல்படும் மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் நடத்தி வரும் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வுக்கான (TNTET) ஆன்லைன் பயிற்சி தங்களுக்குப் போதுமானதாக இல்லை என்று பணியில் இருக்கும் ஆசிரியர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர். தேர்வுக்கான கால அவகாசம் குறைவாக உள்ளதால், கூடுதல் வகுப்புகளை நடத்த வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
டெட் தேர்வு பயிற்சி காலம்: ஜூன் 30 வரை (மாலை 6:30 முதல் இரவு 8:00 மணி வரை).
தேர்வு தேதிகள்: ஜூலை 4 மற்றும் 5 ஆகிய தேதிகளில் TET தேர்வுகள் நடைபெற உள்ளன.
ஆசிரியர்களின் புகார்: பாடத்திட்டத்திற்கு வெளியே இருந்து கேள்விகள் நடத்தப்படுவது குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிறது; சைக்காலஜி (Psychology) பகுதிக்குக் குறைவான முக்கியத்துவமே தரப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் அரசு, அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகள் மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் பணியாற்றி வரும் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் மற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் தங்களின் பணியைத் தக்கவைத்துக் கொள்ளவும், அடுத்த கட்டத்திற்குச் செல்லவும் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு எழுதுவது உச்சநீதிமன்ற உத்தரவுப்படி கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான தேர்வுகள் ஜூலை 4 மற்றும் 5 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற உள்ளதாகப் பள்ளிக்கல்வித்துறை இயக்ககம் ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தது. இதற்காக, ஆசிரியர்களுக்கு உதவும் வகையில் SCERT மூலமாக யூடியூப் (YouTube) மற்றும் ஆன்லைன் தளங்கள் வாயிலாகப் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
ஜூன் 30 ஆம் தேதி வரை ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தற்போதைய பயிற்சி முறையின் மீது ஆசிரியர்கள் பல்வேறு குறைபாடுகளை அடுக்கடுக்காக முன்வைக்கின்றனர்.
"நடப்பு ஆன்லைன் பயிற்சியில், 6 ஆம் வகுப்பு தமிழ்ப் பாடப்புத்தகத்தில் இல்லாத சில கடினமான தலைப்புகளும் நடத்தப்படுகின்றன. பொதுவாகத் தேர்வுக்குப் பாடப்புத்தகத்தில் இருந்துதான் கேள்விகள் கேட்கப்படும் என்ற விதி உள்ள நிலையில், இப்படிப் புத்தகத்திற்கு வெளியே இருந்து நடத்தப்படுவது எங்களுக்குப் பெரும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிறது. தேர்வுத்தாள் எந்த அடிப்படையில் இருக்கும் என்ற தெளிவை அரசு வழங்க வேண்டும்," என்று இடைநிலை ஆசிரியர் ஒருவர் ஆதங்கத்தைப் பகிர்ந்துள்ளார்.
TET தேர்வில் மிக முக்கியப் பங்க வகிப்பது மற்றும் மதிப்பெண்களைத் தீர்மானிப்பது சைக்காலஜி பாடப்பிரிவு ஆகும். இதில் ஏராளமான தலைப்புகள் மற்றும் கோட்பாடுகள் படிக்க வேண்டியுள்ள நிலையில், SCERT வெளியிட்டுள்ள வீடியோக்கள் மிகக் குறைந்த நேரத்தைக் கொண்டதாக மட்டுமே உள்ளன. இதனால், கடினமான இப்பகுதியை முழுமையாகப் புரிந்துகொள்ள முடியாமல் ஆசிரியர்கள் திணறி வருகின்றனர்.
அரசு நடத்தும் ஆன்லைன் வகுப்புகள் மாலை 6:30 மணி முதல் இரவு 8:00 மணி வரை மட்டுமே நடப்பதால், அனைத்துப் பாடங்களையும் விரிவாகக் கவர் செய்ய முடிவதில்லை. தேர்வு நெருங்கிவிட்ட நிலையில், அரசுப் பயிற்சியை மட்டுமே நம்பியிருக்க முடியாமல், கூடுதல் கட்டணம் செலுத்தி தனியார் பயிற்சி மையங்களை நாட வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு ஆசிரியர்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
தேர்வுக்கு இன்னும் சில வாரங்களே உள்ளதால், தினசரி வகுப்புகளின் நேரத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் அல்லது கூடுதல் சிறப்பு வகுப்புகளை நடத்த வேண்டும்.
டிஎன்டிடி தேர்வில் பாடப்புத்தகத்திற்கு வெளியே இருந்து கேள்விகள் கேட்கப்படுமா என்பது குறித்து SCERT முறையான விளக்கத்தை அளிக்க வேண்டும்.
சைக்காலஜி மற்றும் கணிதம் போன்ற கடினமான பாடங்களுக்கு கூடுதல் முக்கியத்துவம் கொடுத்து, விரிவான வீடியோக்களைப் பதிவேற்ற வேண்டும்.
மாநிலம் முழுவதும் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான ஆசிரியர்களின் எதிர்காலத்தோடு தொடர்புடைய இந்த விஷயத்தில், பள்ளிக்கல்வித்துறை உடனடியாகத் தலையிட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே ஒட்டுமொத்த ஆசிரியர்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.