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TET Exam : டெட் ஆன்லைன் பயிற்சி போதாது: அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்கள் அதிருப்தி - காரணம் என்ன?

TET Exam : டெட் தேர்வுக்கு ஆன்லைன் பயிற்சி போதுமானதாக இருக்கவில்லை என அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்கள் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளனர். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 15, 2026, 06:41 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:41 AM IST
TET Exam : டெட் ஆன்லைன் பயிற்சி போதாது: அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்கள் அதிருப்தி - காரணம் என்ன?
Image Credit: TET Exam 2026

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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TET Exam : டெட் ஆன்லைன் பயிற்சி போதாது: அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்கள் அதிருப்தி - காரணம்
TET Exam4 min ago
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CM Vijay8:35 PM IST
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Thirumavalavan8:22 PM IST
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FIFA8:09 PM IST
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CM Vijay7:40 PM IST