TET தேர்வு கட்டாயம்! ஆனால் இவர்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லை!

இனிவரும் காலங்களில் பணியில் உள்ள ஆசிரியர்கள் பதவி உயர்வு பெற விரும்பினால், அவர்கள் கட்டாயமாக TET தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு!

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 2, 2025, 11:02 AM IST
  • ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு கட்டாயம்!
  • பதவி உயர்வுக்கும் அவசியம்!
  • உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு!

இந்தியா முழுவதும் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பணியாற்றும் ஆசிரியர்களின் தரம் மற்றும் பணி தொடர்பான ஒரு முக்கிய வழக்கில், உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்ப்பை சமீபத்தில் வழங்கியுள்ளது. அதன்படி, அரசு பணியில் உள்ள ஆசிரியர்கள் பதவி உயர்வு பெறவும், தொடர்ந்து பணியில் நீடிக்கவும் ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு எனப்படும் TET தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுவது கட்டாயம் என்று அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளது. நீதிபதிகள் திபங்கர் தத்தா மற்றும் மன்மோகன் அடங்கிய அமர்வு, தமிழ்நாடு மற்றும் மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களில் இருந்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்களை விசாரித்து இந்த தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது.

மேலும் படிக்க | சென்னை : அரசு வேலை நேரடி நியமனம், தேர்வு இல்லை -10 ஆம் வகுப்பு கல்வி தகுதி - விண்ணப்பிக்கவும்

தீர்ப்பின் முக்கிய அம்சங்கள்

இனிவரும் காலங்களில், பணியில் உள்ள ஆசிரியர்கள் பதவி உயர்வு பெற விரும்பினால், அவர்கள் கட்டாயமாக ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். TET தேர்ச்சி பெறாத ஆசிரியர்களுக்குப் பதவி உயர்வு வழங்கப்பட மாட்டாது.

2009-ம் ஆண்டு கல்வி உரிமைச் சட்டம் அமலுக்கு வருவதற்கு முன்பு நியமிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்கள், இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிக்காலம் மீதம் வைத்திருந்தால், அவர்கள் பணியில் தொடர்ந்து நீடிக்க, அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் TET தேர்வில் தேர்ச்சி பெற வேண்டும்.

அவ்வாறு இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் தேர்ச்சி பெற தவறினால், அவர்கள் பணியை இழக்க நேரிடும். அத்தகைய ஆசிரியர்களுக்கு, பணி முதிர்வு பலன்கள் மட்டுமே வழங்கப்படும்.

யாருக்கெல்லாம் விதிவிலக்கு?

இந்தகடுமையான உத்தரவிலிருந்து சிலருக்கு மட்டும் விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கும் குறைவாக பணிக்காலம் உள்ள, அதாவது ஓய்வு பெறும் நிலையில் உள்ள மூத்த ஆசிரியர்கள், பணியில் தொடர்ந்து நீடிக்க TET தேர்வில் தேர்ச்சி பெறத் தேவையில்லை. ஆனால், அவர்களும் பதவி உயர்வு பெற விரும்பினால், TET தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுவது அவசியம். சிறுபான்மையினர் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு கல்வி உரிமை சட்டம் பொருந்துமா என்ற கேள்வி உச்ச நீதிமன்றத்தின் அமர்வின் பரிசீலனையில் இருப்பதால், அந்த வழக்கின் இறுதி தீர்ப்பு வரும் வரை, சிறுபான்மையினர் கல்வி நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு இந்த TET கட்டாய உத்தரவு பொருந்தாது.

தீர்ப்பின் பின்னணி

தேசிய ஆசிரியர் கல்விக் குழுமம் 2010ம் ஆண்டு, 1 முதல் 8ம் வகுப்பு வரை கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு குறைந்தபட்ச தகுதியாக TET தேர்வை அறிமுகப்படுத்தியது. இதை எதிர்த்து, ஏற்கனவே பணியில் உள்ள தங்களுக்கு இது பொருந்தாது என்று கூறி, பல ஆசிரியர்கள் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர். இந்த வழக்குகளை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், கல்வியின் தரத்தை உறுதி செய்யும் நோக்கில், இந்த அதிரடி தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது. இந்த தீர்ப்பு, தமிழ்நாடு முழுவதும் சுமார் மூன்று லட்சம் ஆசிரியர்களை பாதிக்கும் என்று ஆசிரியர் சங்கங்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளன. மேலும், பாதிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களுக்காக ஒரு சிறப்பு TET தேர்வை நடத்த வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இந்த தீர்ப்பு, ஆசிரியர் நியமனம் மற்றும் பதவி உயர்வுகளில் ஒரு புதிய ஒழுங்குமுறையை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | ரூ.14 ஆயிரம் ஊக்கத்தொகை உடன்... தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும் பயிற்சி - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

