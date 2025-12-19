English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  தவெக-வில் இருந்து விலகிய பிரபலம்.. அணில் மாதிரி உதவ நினைத்தவருக்கு நேர்ந்த கதி!



TVK Latest News: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இருந்து விலகி லட்சிய ஜனநாயக கட்சியில் இணைந்திருக்கிறார் பிரபல நடிகர் தாடி பாலாஜி.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 19, 2025, 09:26 AM IST
  • பிரபல காமெடி நடிகர் தாடி பலாஜி
  • தவெகவில் இருந்து விலகி எல்ஜேகே-வில் இணைந்தார்
  • முழு விவரம்



Thadi Balaji TVK TO LJK: லாட்டரி அதிபர் மார்டின் மகன் ஜோஸ் சார்லஸ் மார்ட்டின் என்பவர் புதுச்சேரியில் லட்சிய ஜனநாயக கட்சி என்ற ஒரு புதிய கட்சியை தொடங்கி இருக்கிறார். இந்த நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் உறுப்பினராக இருந்த நடிகர் தாடி பாலாஜி, அக்கட்சியில் இருந்து விலகி ஜோஸ் சார்லஸ் மார்ட்டின் தலைமையில் லட்சிய ஜனநாயக கட்சியில் இணைந்துள்ளார். இந்த கட்சியை கடந்த 14ஆம் தேதி ஜோஸ் சார்லஸ் மார்ட்டின் தொடங்கினார். 

விஜய்யுடன் இருப்பவர்கள் சரியில்லை 

லட்சிய ஜனநாயகம் என்ற கட்சியை தொடங்கிய பின்னர் ஜோஸ் சார்லஸ் மார்ட்டின் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இருப்பவர்கள் யாரும் சரி இல்லை. விஜய்யை வழிநடத்துபவர்கள் சரி இல்லை. விஜய் புரிதல் இல்லாமல் பேசுகிறார். புதுச்சேரி குறித்து புரிதல் இல்லாமல் பேசும் விஜய்யுடன் கூட்டணி வைப்பது குறித்து சிந்திக்க வேண்டும். கூட்டணி எந்த கட்சியுடன் என்பதை தற்போதைக்கு கூற முடியாது. அரசியல் என்பது நிரந்தர நண்பனும் கிடையாது எதிரியும் கிடையாது. இவ்வாறு கூறினார். 

LJK-வில் இணைந்த தாடி பாலாஜி 

இந்த நிலையில்தான், நடிகர் தாடி பாலாஜி லட்சிய ஜனநாயக கட்சியில் இணைந்திருக்கிறார். தவெக தலைவர் விஜய்க்கு ஆதரவாக செயல்பட்டு வந்த தாடி பாலாஜி வேறு கட்சியில் இணைந்தது அக்கட்சியினருக்கும் விஜய்யின் ரசிகர்களுக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. நடிகர் தாடி பாலாஜி கடந்த 1997ஆம் ஆண்டு வெளியான நந்தினி திரைப்படத்தின் மூலம் அறிமுகமானார். பின்னர் தொடர்ந்து பயணித்த அவர் தனது நகைச்சுவையின் மூலம் மக்கள் மனதில் இடம் பிடித்தார். நடிகர் தாடி பாலாஜி விஜய்யுடன் சச்சின் படத்தில் நடித்திருக்கிறார். அப்படத்தின் நகைச்சுவை மக்களால் பெரிதும் வரவேற்கப்பட்டது. 

முதலில் திமுக, பின்னர் தவெக, தற்போது எல்ஜேகே 

முதலில் திமுகவின் ஆதரவாளராக செயல்பட்டு வந்த தாடி பாலாஜி நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சியை தொடங்கியதும் அக்கட்சியில் சேர ஆர்வம் காட்டினார். நடத்தும் கூட்டங்களில் கலந்து கொண்டு வந்தார். கரூர் விவகாரத்தில் கூட பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினரை சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்து இருந்தார். தனது நெஞ்சில் விஜய்யின் உருவத்தை பச்சை குத்தி கொண்டார். ஆனால் தாடி பாலாஜிக்கு எந்த முக்கிய பொறுப்பையும் வழங்கவில்லை விஜய். இதனால் விரக்தியில் இருந்த தாடி பாலாஜி நேற்று (டிசம்பர் 18) தன்னை லட்சிய ஜனநாயக கட்சியில் இணைத்துக்கொண்டார்.  

