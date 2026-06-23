/தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் : CM விஜய் பிறந்தநாளில் இருந்து அமல் - தமிழக அரசு அறிவிப்பு

Thai Maaman Thanga Moodhiram Scheme : தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் வரும் செப்டம்பர் 15ஆம் தேதி முதலமைச்சர் விஜய் தொடங்கி வைக்கிறார். தவெகவின் தேர்தல் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்ட 'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' திட்டத்திற்கு தமிழ்நாடு அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
அரசு மருத்துவமனைகளில் பிரசவிக்கும் ஒவ்வொரு குழந்தையையும், மற்றும் பிரசவித்த தாயையும் கௌரவிக்கும் முகமாக “தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்” வடிவமைக்கப்பட்டு— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) June 23, 2026
இன்று, இத்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.#CMJosephVijay | #TNDIPR | @TVKVijayHQ |@imrajmohan |… pic.twitter.com/iK9Hfh5VZo
இத்திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்காக தமிழ்நாடு அரசு ஆண்டுதோறும் ரூ.755.83 கோடி நிதியை ஒதுக்கீடு செய்து உத்தரவிட்டுள்ளார். இத்திட்டத்தின் கீழ், ஜூன் 22ஆம் தேதி முதல் (நேற்று) அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகள் பயன் பெறுவார்கள் எனவும் அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. விஜய்யின் பிறந்தநாள் ஜூன் 22ஆம் தேதி முதல் இந்த அமலுக்கு வந்ததாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.