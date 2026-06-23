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தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் : CM விஜய் பிறந்தநாளில் இருந்து அமல் - தமிழக அரசு அறிவிப்பு

Thai Maaman Thanga Moodhiram Scheme : முதலமைச்சர் விஜய்யின் பிறந்தநாளில் (ஜூன் 22) இருந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு இனி தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்த அறிவிப்பை தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 23, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 03:44 PM IST
தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் : CM விஜய் பிறந்தநாளில் இருந்து அமல் - தமிழக அரசு அறிவிப்பு
Image Credit: Image Credit : Thai Maaman Thanga Moodhiram Scheme | Image Source : X/@CMOTamilnadu

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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