  • தைப்பொங்கல் 2026: பொங்கல் வைக்க உகந்த நேரம், வழிபாட்டு பூஜை முறைகள்

Thai Pongal : தைப்பொங்கல் திருநாளான இன்று பொங்கல் வைக்க உகந்த நேரம் மற்றும் வழிபாட்டு முறைகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 15, 2026, 06:39 AM IST
  • தைப்பொங்கல் 2026 இன்று
  • தை 1 பிறந்தாச்சு மக்களே
  • பொங்கல் வைக்க சரியான நேரம்

Thai Pongal : ஜனவரி 15 ஆம் தேதியான இன்று தை மாதம் பிறந்துள்ளது. தமிழர் பாரம்பரியத்தில் தை 1 ஆம் தேதியான இன்று உழவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக உழவர் திருநாளாம் தைப்பொங்கல் திருநாள் பொங்கல் வைத்து கொண்டாடப்படுகிறது. அந்தவகையில் தமிழர்களின் பாரம்பரிய முறைப்படி பொங்கல் வைப்பதற்கான சரியான நேரம் மற்றும் அதன் முக்கியத்துவம் குறித்து இங்கே பார்க்கலாம்ழ

தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் பண்டிகை, சூரிய பகவானுக்கும் இயற்கைக்கும் நன்றி செலுத்தும் விதமாக மிகச் சிறப்பாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. 'தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்' என்ற நம்பிக்கையின் அடிப்படையில், உழைப்பின் பயனை அறுவடை செய்து கொண்டாடும் இந்த நன்னாளில், பொங்கல் வைப்பதற்கான நேரத்தைத் தேர்வு செய்வது மிக முக்கியமானது.

2026 தைப்பொங்கல்: பஞ்சாங்க நேரங்கள்

இந்த ஆண்டு தை மாதம் 1 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. அன்றைய தினத்தின் நல்ல நேரங்கள் மற்றும் தவிர்க்க வேண்டிய நேரங்கள் வருமாறு:

நல்ல நேரம் (காலை): 09:15 AM முதல் 10:15 AM வரை

மாலை நல்ல நேரம்: 04:45 PM முதல் 05:45 PM வரை

இராகு காலம்: 01:30 PM முதல் 03:00 PM வரை

எமகண்டம்: 06:00 AM முதல் 07:30 AM வரை

குளிகை: 09:00 AM முதல் 10:30 AM வரை

பொங்கல் வைக்க மிகச் சிறந்த நேரம்

பொதுவாக சூரியன் உதித்த பிறகு வரும் சுப நேரத்தையே பொங்கல் வைக்கத் தேர்ந்தெடுப்பார்கள்.

காலை நேரம்: காலை 09:30 மணி முதல் 10:15 மணிக்குள் பொங்கல் வைப்பது மிகச் சிறந்தது. இது 'சுப ஓரை' காலத்திற்குள் வருவதால், குடும்பத்தில் சுபிட்சத்தையும் மேன்மையையும் தரும்.

மேலும் படிக்க | தை திருநாளில் பொங்கல் பானை வைக்க நல்ல நேரம் 2026 எது தெரியுமா?

அதிகாலையிலேயே பொங்கல் வைக்க விரும்புவோர், சூரிய உதயத்திற்குப் பிறகு, சுமார் 06:45 AM-க்கு மேல் தொடங்கலாம். இருப்பினும், 9 மணிக்குப் பிறகு தொடங்குவது கூடுதல் சிறப்பு.

பொங்கல் வைக்கும் முறையும் சடங்குகளும்

பொங்கல் வைப்பது என்பது வெறும் உணவு தயாரிப்பது மட்டுமல்ல, அது ஒரு புனிதமான வழிபாடு. வீட்டின் முற்றத்திலோ அல்லது திறந்த வெளியிலோ சூரிய ஒளி படும் இடத்தில் கோலமிட்டு, செம்மண் பூசி அலங்கரிக்க வேண்டும். புதிய மண்பானையில் திருநீறு, சந்தனம், குங்குமம் இட்டு, பானையின் கழுத்தில் இஞ்சி மற்றும் மஞ்சள் கொத்துக்களைக் கட்ட வேண்டும். பானையில் புது அரிசியுடன், பசுவின் பால் ஊற்றி அடுப்பில் ஏற்ற வேண்டும். பால் பொங்கி வரும்போது குடும்பத்தினர் அனைவரும் சேர்ந்து "பொங்கலோ பொங்கல்!" என்று முழக்கமிடுவது மங்கலகரமாகக் கருதப்படுகிறது. பானையின் கிழக்கு திசையில் பால் பொங்கி வழிவது அதிக நன்மைகளைத் தரும் என்பது நம்பிக்கை.

வழிபாட்டு முறை

பொங்கல் தயாரானதும், தலைவாழை இலையிட்டு அதில் பொங்கல், கரும்பு, மஞ்சள், இஞ்சி, காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களை வைத்து சூரிய பகவானுக்குப் படைக்க வேண்டும். குடும்ப ஒற்றுமைக்காகவும், உலக நன்மைக்காகவும் பிரார்த்தனை செய்து கற்பூர ஆரத்தி காட்ட வேண்டும்.

ஏன் இந்த நேரம் முக்கியம்?

ஜோதிட ரீதியாக, தை மாதப் பிறப்பு என்பது சூரியன் தனுசு ராசியிலிருந்து மகர ராசிக்குள் நுழையும் நேரத்தைக் குறிக்கிறது. இந்த மாற்றத்தின் போது நல்ல நேரத்தில் பொங்கல் வைப்பது, அடுத்த ஒரு ஆண்டு முழுமைக்கும் வீட்டில் வறுமை நீங்கி செல்வம் பெருக வழிவகுக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | பொங்கல் 2026 : சாக்லேட் பொங்கல் செய்வது எப்படி? பாபா பாஸ்கரின் செம ரெசிபி..

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Thai PongalThai Pongal 2026pongal auspicious timeToday Thai PongalPongal Cooking Time

