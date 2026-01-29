English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தைப்பூசம் 2026: தென் தமிழகத்திற்கு 2 சிறப்பு ரயில்கள் - தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு

தைப்பூசம் 2026: தென் தமிழகத்திற்கு 2 சிறப்பு ரயில்கள் - தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு

Thai Poosam Special Trains: தைப்பூசத்தை ஒட்டிய தென் தமிழகத்தில் உள்ள முருகன் கோவில்களுக்குச் செல்ல தெற்கு ரயில்வே இரண்டு சிறப்பு ரயில்களை அறிவித்துள்ளது. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 29, 2026, 10:48 PM IST
  • அறுபடை வீடுகள் தென் மாவட்டங்களில் அதிகம் உள்ளன.
  • திருச்செந்தூர், திருப்பரங்குன்றம் அதில் முக்கியமானவை.
  • பழனி செல்பவர்கள் திண்டுக்கல்லில் இறங்கி மாறிச் செல்லலாம்.

Thai Poosam Special Train, Southern Railway: வரும் பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி அன்று தைப்பூசம் கொண்டாடப்பட இருக்கிறது. முருகப் பெருமானுக்கு உகந்த நாளாக இது கருதப்படுகிறது. முருகப் பக்தர்கள் வீட்டில் விரதம் இருந்தும், முருகன் கோவில்களுக்கு சென்று தைப்பூசத்தன்று வழிபாடு மேற்கொள்வார்கள். ஒரு மண்டலம் விரதம் இருந்து மாலையணிந்து, பாதை யாத்திரையாக சென்றும் முருகனை வழிபடுவாரகள்.

Thai Poosam Special Train: இரண்டு சிறப்பு ரயில்கள்  

குறிப்பாக, அறுபடை வீடுகள் எனப்படும் திருப்பரங்குன்றம், திருச்செந்தூர், பழனி, சுவாமிமலை, திருத்தணி, பழமுதிர்ச்சோலை உள்ளிட்ட 6 திருக்கோவில்களிலும் தைப்பூசத்தன்று பக்தர்கள் அதிகம் வருகை தருவார்கள். இந்தச் சூழலில், தைப்பூசத்தன்று பக்தர்களின் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக சிறப்பு ரயில்களை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. 

zeenews.india.com/tamil/videos/no-special-dharshan-for-thai-poosam-in-pazhani-movie-635650

குறிப்பாக, சென்னை எழும்பூர் - திருநெல்வேலி - தாம்பரம் ரயிலும், தாம்பரம் - தூத்துக்குடி - சென்னை கடற்கரை ரயிலும் இயக்கப்படுகிறது. இந்த இரு ரயில்களின் விவரங்களையும் இங்கு காணலாம்.

Thai Poosam Special Train: சென்னை - நெல்லை சூப்பர்பாஸ்ட்

சென்னை எழும்பூர் - திருநெல்வேலி - தாம்பரம் சூப்பர்பாஸ்ட் சிறப்பு ரயில், ஜனவரி 30ஆம் தேதி மற்றும் பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி ஆகிய இரு சேவைகளில் இயக்கப்படுகிறது. சென்னை எழும்பூர் - திருநெல்வேலி (06001) வரும் வெள்ளிக்கிழமை (ஜன. 30) இரவு 11:45 மணிக்கு சென்னை எழும்பூரில் இருந்து புறப்படடு அடுத்த நாள் காலை 11.15 மணிக்கு திருநெல்வேலி வந்தடையும். இந்த ரயிலில் 3-டைர் ஏசி 18 பெட்டிகள், 2 லக்கேஜ் பெட்டிகள் இதில் இருக்கும். அதாவது இதில் அனைத்து பெட்டிகளும் ஏசி பெட்டிகளாகும். 

இந்த ரயில் தாம்பரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், விருதாச்சலம், அரியலூர், ஸ்ரீரங்கம், திருச்சி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், சாத்தூர், கோவில்பட்டி, திருநெல்வேலி ஆகிய நிலையங்களில் ரயில்கள் நின்று செல்லும். இந்த ரயிலின் முன்பதிவு இன்று தொடங்கிவிட்டாலும் இருக்கைகள் இன்னும் அதிகமாகவே உள்ளது. இதே ரயில் (ரயில் எண்: 06002) வரும் பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி (ஞாயிறு) இரவு 10:35 மணிக்கு திருநெல்வேலியில் இருந்து புறப்பட்டு அடுத்த நாள் காலை 9.30 மணிக்கு தாம்பரம் சென்றடையும். திருநெல்வேலியில் இருந்து வரும் ரயில் எழும்பூர் செல்லாது, தாம்பரம் வரை மட்டுமே செல்லும்.

Thai Poosam Special Train: சென்னை - தூத்துக்குடி   

அதேபோல், வரும் ஜனவரி 31ஆம் தேதி அன்று (சனி) தாம்பரத்தில் இருந்து புறப்பட்டு அடுத்த நாள் காலை 11 மணிக்கு தூத்துக்குடிக்கு (ரயில் எண்: 06003) செல்லலாம். இந்த ரயிலில் இரண்டு - ஏசி சேர் கார் பெட்டிகள், 12 - சிட்டிங் சேர் கார் பெட்டிகள், 4 - இரண்டாம் பொது வகுப்பு பெட்டிகள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான 2 இரண்டாம் பெட்டிகள் ஆகியவை உள்ளன. 

இந்த ரயில் சென்னை செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், விருதாச்சலம், அரியலூர், ஸ்ரீரங்கம், திருச்சி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், சாத்தூர், கோவில்பட்டி, தூத்துக்குடி மேலூர் உள்ளிட்ட நிலையங்களில் நின்று தூத்துக்குடி வரை செல்லும். அடுத்து பிப்ரவரி மாதம் 1ஆம் தேதி அன்று தூத்துக்குடியில் புறப்படும் ரயில் (ரயில் எண்: 06004) அடுத்து நாள் காலை 11.30 மணிக்கு சென்னை கடற்கரை வரை இந்த ரயில் செல்லும். தாம்பரத்திற்கு பின் எழும்பூரில் இந்த ரயில் நின்று செல்லும். இந்த இரண்டு ரயில்களிலும் செல்பவர்கள் திருப்பரங்குன்றம், பழமுதிர்சோலை, பழனி, திருச்செந்தூர் உள்ளிட்ட அறுபடை வீடுகளுக்குச் செல்ல ஏதுவாக இருக்கும். 

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

