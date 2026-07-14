/4.41 லட்சம் பேருக்கு தங்க மோதிரம்! முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு.. தாய்மாமன் திட்டம் மெகா அப்டேட்!

Thaimaman Thanga Mothiram Thittam: தமிழகத்தில் விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சி நடந்து வருகிறது. முதல்வர் விஜய் தேர்தல் வாக்குறுதியாக அரசு மருத்துவமனையில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் கொண்டு வரப்படும் என அறிவித்து இருந்தார். சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்றால், இந்த திட்டம் கொண்டு வரப்படும் என வாக்குறுதியாக அறிவித்து இருந்தார்.
அதன்படியே, சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்த நிலையில், ஜூன் 23ஆம் தேதி தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்திற்கு அறிவிப்பு வெளியானது. அதன்படி, தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் அண்ணாவின் பிறந்தநாளான செப்டம்பர் 15ஆம் தேதியன்று முதல்வர் விஜய் தொடங்கி வைக்க உள்ளார். ஜூன் 22ஆம் தேதி முதல் அரசு மருத்துவமனையில் பிறக்கும் அத்தனை குழந்தைகளையும் கணக்கிட்டு, இந்த திட்டத்தின் கீழ் தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்திற்கான அப்டேட் வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, தங்க மோதிரம் திட்டத்திற்காக தமிழக அரசு டெண்டர் கோரியது. தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்திற்கான தங்கக் கொள்முதலுக்காக ஒப்பந்தப்புள்ளி தமிழக அரசு கோரியுள்ளது. தங்க மோதிரங்களை கொள்முதல் செய்ய தமிழ்நாடு மருத்துவப் பணிகள் கழகம் டெண்டர் கோரியது.
தாய் மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தின் கீழ் ஒரு கிராம் எடையுள்ள 4,41,667 மோதிரங்கள் கொள்முதல் செய்ய்ப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.5,725க்கு கொள்முதல் செய்ய டெண்டர் அறிவித்துள்ளது. இன்று (ஜூலை 14) முதல் ஆகஸ்ட் 17ஆம் தேதி வரை தங்க மோதிரம் திட்டத்திற்கான டெண்டருக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. ஒப்பந்ததாரர்கள் ரூ.5,725 செலுத்தி ஆகஸ்ட் 18ம் தேதி காலை 11 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம். கூடுதல் விரவங்களை tntenders.gov.in/ tnmsc.tn.gov.in என்ற முகவரியில் பெறலாம் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
அரசு மருத்துவமனைகளில் பிரசவிக்கும், தமிழ்நாட்டில் நிரந்தரமாக வசிக்கும் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த சகோதரிகளின் குழந்தைகளுக்கு தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தின் கீழ் ஒரு கிராம் தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும். இத்திட்டத்தின்கீழ், ஜூன் 22, 2026 முதல், தமிழ்நாட்டிலுள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறந்த குழந்தைகள் பயன்பெறுவார்கள்.
தமிழர் பாரம்பரியத்தில், "தாய்மாமன் சீர்" என்ற மரபின்படி, தாயின் சகோதரர் புதிதாகப் பிறந்த குழந்தையை வரவேற்று வாழ்த்தும் வகையில், தங்கம் உள்ளிட்ட பரிசுகளை வழங்குவது வழக்கம். அத்தகைய பண்பாட்டு மரபைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில், தமிழக முதல்வர் விஜய் அரசால், அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் அன்பும் அக்கறையும் நிறைந்த வரவேற்பின் அடையாளமாக ஒரு கிராம் தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும்.
இத்திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதற்காக தமிழ்நாடு அரசு ஆண்டுதோறும் 755.83 கோடி ரூபாய் நிதியை ஒதுக்கீடு செய்யும்.
பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களின் பிறந்தநாளான செப்டம்பர் 15, 2026 அன்று தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தை முதல்வர் விஜய் தொடங்கி வைக்க உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.