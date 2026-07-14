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4.41 லட்சம் பேருக்கு தங்க மோதிரம்! முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு.. தாய்மாமன் திட்டம் மெகா அப்டேட்!

Thaimaman Thanga Mothiram Thittam: தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் குறித்த அப்டேட் வெளியாகி உள்ளது. முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்த தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டத்திற்கு தமிழக அரசு டெண்டர் கோரியது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 14, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:31 AM IST
4.41 லட்சம் பேருக்கு தங்க மோதிரம்! முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு.. தாய்மாமன் திட்டம் மெகா அப்டேட்!
Image Credit: Thaimaman Thanga Mothiram ThittamSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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