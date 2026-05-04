தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: தளி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தளி சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண்: 56) தமிழ்நாட்டின் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு முக்கிய தொகுதியாகும். தேன்கனிக்கோட்டை தாலுகாவில் உள்ள இந்தத் தொகுதி, கர்நாடகா எல்லையை ஒட்டி உள்ளது. இது கிருஷ்ணகிரி மக்களவைத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது. இது பெரும்பாலும் பொதுப்பிரிவு தொகுதியாக இருந்தாலும், விவசாயம் மற்றும் வனப்பகுதிகளைக் கொண்டது.
தளி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் தளி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தளி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
தி.ராமச்சந்திரன் - இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி - CPI
நரசிம்மன் - பாரதிய ஜனதா கட்சி - பாஜக
நாகேஷ் குமார் - நாம் தமிழர் கட்சி - நாதக
சுரேஷ்.ஜி - தவெக
தளி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,52,463
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,26,214
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,26,120
பிற வாக்காளர்கள்: 94
தளி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
தளி சட்டமன்ற தொகுதியில் நடைபெற்ற சமீபத்திய தேர்தலில், வாக்குப்பதிவு சதவீதம் உயர்ந்த நிலையில் பதிவாகியுள்ளது. கிடைத்துள்ள தகவலின்படி, இந்த தொகுதியில் சுமார் 78% முதல் 82% வரை வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
தளி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: டி.ராமச்சந்திரன் (திமுக) - 1,09,625 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: கே. பி. அன்பழகன் (அ.தி.மு.க) - 79,938 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம் : நாம் தமிழர் கட்சி: ஜெயச்சந்திரன் - 9,000+ வாக்குகள்
தளி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தளி தொகுதியில் பதிவான வாக்குப்பதிவு விகிதம் 77.06% ஆகும்; அதே சமயத்தில், 2016-இல் இது 82.46% ஆகவும், 2011-இல் 84.21% ஆகவும் இருந்தது. 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில், தமிழ்நாடு மாநிலம் முழுவதும் பதிவான மொத்த வாக்குப்பதிவு விகிதம் 73.9% ஆகும். 2016 மற்றும் 2011 சட்டமன்றத் தேர்தல்களில், மாநிலம் முழுவதும் பதிவான மொத்த வாக்குப்பதிவு விகிதம் முறையே 77.10% மற்றும் 74.92% ஆகவும் இருந்தது.
கிரிஷ்ணகிரி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
ஊத்தங்கரை (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
பர்கூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
வேப்பனஹள்ளி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
கிருஷ்ணகிரி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
ஓசூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
தளி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்னும் சில நிமிடங்களில்..
மேலும் படிக்க | Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live 8 மணி முதல் தேர்தல் முடிவுகள்! யார் கையில் ஆட்சி?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ