தமிழக அரசின் கடன் அதிகரிப்பு... வரி வருவாய் குறைவு - தங்கம் தென்னரசு சொன்ன அந்த 7 பாயிண்ட்

Tamil Nadu Interim Budget 2026-27: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் இடைக்கால பட்ஜெட் கூட்டதொடர் இன்று (பிப். 17) தொடர்ங்கியது. தமிழ்நாடு அரசின் 2026-27 நிதியாண்டுக்கான இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கையை, நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு மற்றும் வேளாண் பட்ஜெட்டை வேளாண்மை துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் தாக்கல் செய்தனர்.
முக்கிய துறைகளுக்கு எவ்வளவு நிதி
பள்ளி கல்வித்துறைக்கு ரூ.48 ஆயிரத்து 534 கோடி, ஊரக வளர்ச்சித்துறைக்கு ரூ.28 ஆயிரத்து 687 கோடி, மருத்துவத்துறைக்கு ரூ.22 ஆயிரத்து 90 கோடி, எரிசக்தித் துறைக்கு ரூ.18 ஆயிரத்து 91 கோடி, உயர் கல்வித்துறைக்கு ரூ.8 ஆயிரத்து 505 கோடி, விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் நலன் துறைக்கு ரூ.718 கோடி, தகவல் தொழில்நுட்பத்துறைக்கு ரூ.219 கோடி, தொழிலாளர் நலத்துறைக்கு ரூ.1,996 கோடி, ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கு ரூ.11 ஆயிரம் கோடி, சிறப்பு திட்ட செயலாக்கத்துறைக்கு ரூ.17,088 கோடி என முக்கிய துறைகளுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு குறித்து தமிழக பட்ஜெட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
கவனிக்க வேண்டியது என்ன?
இதுமட்டுமின்றி, சென்னை மெட்ரோ திட்டம் உள்ளிட்ட ஒரு சில அறிவிப்புகளும் உள்ளன. இருப்பினும் இது இடைக்கால பட்ஜெட் மட்டுமே என்பதால் பெரியளவிலான அறிவிப்புகள் ஏதும் இருக்காது என்பதும் தெரிந்த விஷயம்தான். ஆனால், இந்த இடைக்கால பட்ஜெட்டில் அனைவரும் உற்றுநோக்குவது, தமிழ்நாடு அரசின் வரி வருவாய் மற்றும் நிதி பற்றாக்குறை குறித்துதான்.
குறைந்த வரி வருவாய்... அதிகரித்த கடன்
அந்த வகையில், நடப்பு நிதியாண்டில் தமிழ்நாடு அரசின் சொந்த வரி வருவாய் ரூ.2.20 லட்சம் கோடியாக மதிப்பிடப்பட்டிருந்த நிலையில், ரூ.2.06 லட்சம் கோடியாக குறைந்துள்ளது.தமிழ்நாட்டின் நிதிப் பற்றாக்குறை ரூ.1.24 லட்சம் கோடியாக உயரும் என்றும் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழக அரசின் ஒட்டுமொத்த கடன் 2026-27 நிதியாண்டில் ரூ.10.63 லட்சம் கோடியாக இருக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
தங்கம் தென்னரசு சொன்ன 7 பாயிண்ட்
இது ஒருபுறம் இருக்க, நடப்பு நிதியாண்டில் தமிழ்நாடு அரசு எதிர்கொண்டு வரும் சவால்களாக 7 விஷயங்கள் குறித்தும் நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு பட்ஜெட் உரையில் குறிப்பிட்டுள்ளார். அவை கீழ் வருமாறு:
- பல்வேறு மாநிலங்களின் ஆட்சேபனைகள் மற்றும் எதிர்ப்புகளை கருத்தில் கொள்ளாமல், ஜிஎஸ்டி வரி விகிதங்களை சீரமைப்பதற்கு, ஜிஎஸ்டி வரி அமைப்பு ஒப்புதல் அளித்தது. இதனால், ஜிஎஸ்டி வரி இழப்பீட்டு நடைமுறை முடிவடைந்ததால் ஏற்கனவே ஏற்பட்டுள்ள நிதி நெருக்கடிக்கு இடையில், இந்த வரி விகித மாற்றங்கள் மாநிலங்களின் நிதி நிலையில் மேலும் குறிப்பிடத்தக்க அளவிற்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். நடப்பு ஆண்டில் மட்டும் ரூ. 9 ஆயிரத்து 600 கோடி வருவாய் இழப்பு ஏற்படும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
- ஒருங்கிணைந்த ஜிஎஸ்டி வருவாயில் இருந்து முன்னறிவிப்போ அல்லது மாநில அரசுடன் கலந்தாலோசனை இன்றி, பெரும் தொகையான ரூ.1,709 கோடி இந்திய ரிசர்வ் வங்கியில் உள்ள மாநில அரசின் கணக்கில் இருந்து மத்திய அரசு 2025ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் பிடித்தம் செய்தது. இதனால், ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பின் கீழ் வருவாய் குறைவு ஏற்பட்டுள்ளதால், நடப்பு நிதியாண்டில் மாநிலத்தின் நிதி நிலை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
- 2025–26ஆம் ஆண்டிற்கான மத்திய அரசின் வரவு-செலவுத் திட்டத்தில், தமிழ்நாட்டிற்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட மத்திய வரிகளில் பங்கு திருத்த மதிப்பீடுகளில் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, நடப்பு ஆண்டில் தமிழ்நாடு அரசுக்கு எதிர்பாராத வகையில் ரூ.1,202 கோடி இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
- அரசியல் சாசனத்தின் 293(3) பிரிவின்படி, மாநில அரசுகள் தங்களுக்குரிய கடனைத் திரட்டுவதற்கு அனுமதி வழங்குவதற்கான அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி, மத்திய அரசு நிலுவையில் உள்ள உத்தரவாதங்களில் 5 சதவீதத்தை உத்தரவாத மீட்பு நிதியத்திற்கு மாற்ற வேண்டும் என முன்னறிவிப்பின்றி நிபந்தனை விதித்துள்ளது. இதனால், தமிழ்நாடு அரசிற்கு ரூ.3,087 கோடி எதிர்பாராத மற்றும் கூடுதல் செலவினம் ஏற்பட்டுள்ளது.
- அதேபோல், அரசியல் சாசனத்தின் 293 பிரிவின்படி தனக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி, தமிழ்நாடு மின்உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானக் கழகத்திற்கு ரூ.16,290 கோடி இழப்பீட்டு நிதி வழங்க வேண்டும் என மத்திய அரசு நிபந்தனை விதித்துள்ளது. அவ்வாறு வழங்க இயலாத நிலையில், மாநில அரசிற்கு அனுமதிக்கப்படும் கடன் உச்சவரம்பில் இருந்து அத்தொகை கழிக்கப்படும் எனவும் மத்திய அரசு நிபந்தனை விதித்துள்ளது. தமிழ்நாடு மின்உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானக் கழகத்திற்கு ரூ.413 கோடி மட்டுமே உள்ளடங்கிய இழப்பு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், மத்திய அரசின் நிபந்தனை நடப்பு ஆண்டில் மாநில அரசிற்கு ரூ.15,877 கோடி கூடுதல் செலவை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
- மாநில அரசுகளின் செலவினங்கள் ஒருபுறம் உயர்ந்து வரும் நிலையில், மத்திய அரசு பொறுப்பேற்றுள்ள திட்டங்களுக்கு மாநில அரசுக்கு உரிய நிதியை விடுவிக்காமல் மத்திய அரசு நிறுத்தி வைத்துள்ளது. ஒருங்கிணைந்த கல்வி இயக்கத்திற்கான மானியங்கள் ரூ.3,548 கோடி, ஜல் ஜீவன் இயக்கத்திற்கான ரூ.3,112 கோடி மற்றும் ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு மத்திய நிதிக்குழு பரிந்துரைப்படி விடுவிக்கப்பட வேண்டிய மானியங்கள் ரூ.2,246 கோடி ஆகியவை இவ்வாறு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் உள்ளடங்கும்.
- சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்ட பணிகளுக்கான செலவினத்தை மத்திய அரசும் மாநில அரசும் 50:50 என மேற்கொள்ள மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்திருந்தாலும், அதன் படி மாநில அரசிற்கு கிடைக்க பெற வேண்டிய பணங்கள் இன்று வரை முழுமையாக கிடைக்கப்பெறவில்லை. இதன் காரணமாக, மாநில அரசின் சொந்த நிதியில் இருந்து மத்திய அரசின் பங்கான சுமார் ரூ.9,500 கோடி விடுவிக்கப்பட்டது. இது மாநில அரசின் மொத்த நிலுவைக் கடன்களின் ஒரு பகுதியாகவே தொடர்ந்து வருகிறது. இதனால், மாநிலத்தின் கடன் மற்றும் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி விகிதம் உயர்ந்து காணப்படுவது மட்டுமல்லாமல், மாநிலத்திற்கு உரிய கடன் திரட்டும் திறனையும் பாதித்துள்ளது. இதனால், மாநில அரசின் பணப்புழக்கமும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு, தமிழ்நாடு அரசின் வரி வருவாய் குறைந்ததற்கும், கடன் விகிதம் அதிகமாக காணப்படுவதற்கும் மத்திய அரசை காரணம் காட்டியுள்ள நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, இவை தமிழ்நாட்டு அரசின் நிதி நிலையையும், கடன் திரட்டும் திறனையும், பணப்புழக்கத்தையும் பாதித்துள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
