தஞ்சை மாவட்ட மக்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! ரூ.10 லட்சம் நிதியுதவி வேண்டுமா?

Thanjavur : வேளாண்மை, தோட்டக்கலை, வேளாண்மைப் பொறியியல், கால்நடைத்துறை மற்றும் மீன்வளத்துறை போன்ற துறைகளில் விவசாயிகள் சந்திக்கும் சிக்கல்களுக்குப் புதுமையான தீர்வுகள் அளிக்கும் நிறுவனங்களைத் தொடங்குவதற்கு தமிழ்நாடு அரசு நிதி உதவி வழங்குகிறது. புதிதாகத் தொழில் துவங்க: ஒரு நிறுவனத்திற்கு ரூ. 10.00 லட்சம் வரை நிதி உதவி வழங்கப்படுகிறது. செயல்பட்டு வரும் நிறுவனங்கள் தொழிலை விரிவுபடுத்தி சந்தைப்படுத்த ரூ. 25.00 லட்சம் வரை நிதி உதவி வழங்கப்படுகிறது.
எதற்கு நிதி உதவி?
மதிப்புக் கூட்டுதல், விளைபொருட்களின் சேமிப்புக் காலத்தை அதிகப்படுத்துதல், புதுமையான வேளாண் இயந்திரங்களை உருவாக்குதல் போன்ற புத்தாக்க முயற்சிகளுக்கு இந்த நிதி உதவியைப் பயன்படுத்தலாம். நேரடியாக உண்ணும் உணவுப் பொருட்களுக்கு (Ready To Eat) இத்திட்டம் பொருந்தாது.
தகுதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்: இத்திட்டத்தில் பயன்பெற விரும்பும் நிறுவனம், தமிழ்நாடு தொடக்க மற்றும் புத்தாக்க இயக்கம் (StartupTN) அல்லது புத்தாக்க இந்தியா (Startup India) நிறுவனத்தின்கீழ் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும். அந்நிறுவனம் கம்பெனி சட்டம் 2013 அல்லது வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்புக் கூட்டாண்மையின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். மேலும், கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் அதன் சராசரி இலாபம் ₹5.00 லட்சத்திற்குக் குறைவாக இருத்தல் அவசியம்.
தஞ்சாவூர் மாவட்ட அறிவிப்பு: தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் மேற்கூறிய புத்தாக்க தொழில்களைத் தொடங்க விருப்பமுள்ள விவசாயிகள், இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்கள் ஆகியோர் இந்தச் சலுகையைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
தொடர்புக்கு: இந்தத் திட்டங்கள் மூலம் பயன்பெற விரும்பும் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தினர், நாஞ்சிக்கோட்டை ரோடு ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூட வளாகத்தில் அமைந்துள்ள வேளாண்மை துணை இயக்குநர் (வேளாண் வணிகம்) அலுவலகத்தை அணுகலாம்.
தொலைபேசி எண்கள்: 9677331463, 9843531097 மற்றும் 6374831456. மற்ற மாவட்டத்தினர் இந்தத் திட்டங்கள் குறித்த கூடுதல் விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள விரும்பினால் உங்கள் பகுதியில் உள்ள வேளாண்மைத் துறை அலுவலகத்தை அணுகவும்.
மேலும் படிக்க | நிலம் அளவீடு செய்ய ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம் - தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்
மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு அரசின் இ-சேவை மையத்தை தொடங்குவது எப்படி? முழு விவரம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ