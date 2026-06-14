/தஞ்சாவூர் உள்நாட்டு விமான நிலையம்: ஓப்பனிங் எப்போது? வெளியான முக்கிய அப்டேட்

Thanjavur Airport: தஞ்சாவூரில் அமைக்கப்படவுள்ள உள்ளூர் விமான நிலையம் பற்றிய எதிர்பார்ப்பு மக்களிடையே அதிகமாக உள்ளது. இந்த நிலையில், விமான நிலையத்தின் திட்டப் பணிகள் தொடர்பாக முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது.
திருச்சி சர்வதேச விமான நிலைய இயக்குநர் எஸ்.எஸ். ராஜு நேற்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர் இத்திட்டத்தை பற்றிய முக்கிய அப்டேட்களை அளித்தார். தஞ்சாவூர் உள்நாட்டு விமான நிலையத் திட்டத்திற்கான ரூ. 100 கோடி மதிப்பீட்டிலான விரிவான திட்ட அறிக்கை (DPR), நிர்வாக அனுமதி மற்றும் நிதி ஒதுக்கீட்டைப் பெறுவதற்காக சிவில் விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக திருச்சி சர்வதேச விமான நிலைய இயக்குனர் எஸ்.எஸ். ராஜு சனிக்கிழமை தெரிவித்தார். இத்திட்டத்திற்காகத் தமிழக அரசு ஏற்கனவே 55 ஏக்கர் நிலத்தை ஒப்படைத்துள்ளது.
திருச்சியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய விமான நிலைய இயக்குனர் ராஜு, 'உடான்' (UDAN) திட்டத்தின் கீழ் தஞ்சாவூர் போன்ற இரண்டாம் அல்லது மூன்றாம் நிலை நகரங்களில் உள்நாட்டு விமான நிலையத்தை உருவாக்குவது ஒரு சிறப்பான முன்முயற்சி என்று குறிப்பிட்டார். தஞ்சாவூர் விமானப்படை தளத்தில் உருவாக்கப்படவுள்ள இந்த புதிய விமான நிலையத்தில், மூன்று ஏடிஆர் (ATR) ரக விமானங்கள் நிறுத்தி வைப்பதற்கான இடவசதிகள் (bays) இருக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
"ஆரம்பக்கட்டப் பணிகளின் ஒரு பகுதியாக, டெல்டா பகுதி உள்நாட்டு விமானப் பயணிகளின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் நிர்வாகக் கட்டிடம் மற்றும் பிற அடிப்படை வசதிகளை அமைப்பதற்காக, ரூ. 100 கோடி மதிப்பீட்டிலான விரிவான திட்ட அறிக்கை சிவில் விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது," என்று ராஜு கூறினார்.
திருச்சி சர்வதேச விமான நிலையத்தில் ரூ. 60 கோடி மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்டு வரும் 53 மீட்டர் உயரமுள்ள விமானப் போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டுக் கோபுரத்தின் (ATC Tower) கட்டுமானப் பணிகளில் 70 சதவீதம் இதுவரை நிறைவடைந்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். மேலும், ரூ. 350 கோடி மதிப்பீட்டில் விமான ஓடுதளத்தை 8,000 அடியிலிருந்து 12,500 அடியாக விரிவுபடுத்துவதற்கான நிலம் கையகப்படுத்தும் பணிகள் ஏறக்குறைய நிறைவடைந்துள்ளன.
"ஓடுதள விரிவாக்கப் பணிகள் நிறைவடைந்ததும், பெரிய ரக விமானங்களை (wide-body aircraft) கையாளும் வசதியுடன் விமான நிலையத்தின் சரக்குக் கையாளும் வசதிகளும் மேம்படுத்தப்படும்," என்று அவர் கூறினார்.
புதிய முனையக் கட்டிடம் கட்டப்பட்ட பிறகு, அதிகபட்ச நெரிசல் நேரங்களில் பயணிகளைக் கையாளும் திறன் 652-லிருந்து 3,480-ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாகவும், அதேபோல் கார் நிறுத்துமிட வசதி 450 கார்களிலிருந்து 990 கார்களாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
'உடான்' திட்டம் என்பது இந்திய அரசின் முதன்மையான பிராந்திய விமான இணைப்புத் திட்டமாகும். அக்டோபர் 2016-இல் தொடங்கப்பட்ட இத்திட்டம், சிறிய நகரங்களைச் (Tier-2 மற்றும் Tier-3 நகரங்கள்) சேர்ந்த சாமானிய மக்களுக்கும் விமானப் பயணத்தை மலிவானதாகவும் எளிதில் அணுகக்கூடியதாகவும் மாற்றி, அதனை அனைவருக்கும் பொதுவானதாக ஆக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இத்திட்டம் பிராந்திய விமானச் சேவைகளில் கணிசமான எண்ணிக்கையிலான இருக்கைகளுக்கான கட்டணங்களுக்கு உச்சவரம்பை நிர்ணயிக்கிறது. உதாரணமாக, சுமார் 500 கிலோமீட்டர் வரையிலான ஒரு மணி நேர விமானப் பயணத்திற்கான கட்டணம் ஏறக்குறைய ₹2,500 ஆகும். இதன் மூலம் உள்ளூரின் சுற்றுலா, பொருளாதார வளர்ச்சி, வேலை வாய்ப்பு போன்றவை அதிகரிக்கும் என கூறப்படுகின்றது.