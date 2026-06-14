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தஞ்சாவூர் உள்நாட்டு விமான நிலையம்: ஓப்பனிங் எப்போது? வெளியான முக்கிய அப்டேட்

Thanjavur Airport: தஞ்சாவூர் உள்நாட்டு விமான நிலையத் திட்டத்திற்கான ரூ. 100 கோடி மதிப்பீட்டிலான விரிவான திட்ட அறிக்கை (DPR), நிர்வாக அனுமதி மற்றும் நிதி ஒதுக்கீட்டைப் பெறுவதற்காக சிவில் விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 14, 2026, 09:11 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:14 AM IST
தஞ்சாவூர் உள்நாட்டு விமான நிலையம்: ஓப்பனிங் எப்போது? வெளியான முக்கிய அப்டேட்
Image Credit: Thanjavur Domestic Airport (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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