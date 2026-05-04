தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: தஞ்சாவூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Thanjavur Election Result 2026: தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள தஞ்சாவூர் (Thanjavur) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட, கட்சி வாரியாக வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : May 4, 2026, 07:29 AM IST
  • தஞ்சாவூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்.
  • தஞ்சாவூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026.
  • தஞ்சாவூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை.

Thanjavur Election Result 2026: தஞ்சாவூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள தஞ்சாவூர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் நூற்று எழுபத்து நான்காவது (174) தொகுதியாகும். . இது தஞ்சாவூர் மக்களவைத் தொகுதிக்கு உட்பட்டது. இது தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தின் கீழ் வரும் 8 தொகுதிகளில் முக்கியமான பொதுத் தொகுதி.

தஞ்சாவூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் தஞ்சாவூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

தஞ்சாவூர்  வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): ராமநாதன்

பாஜக (BJP): எம்.முருகானந்தம் 

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): கிருஷ்ணகுமார்

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): விஜய் சரவணன்

தஞ்சாவூர் தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,52,676
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,20,317
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,32,309
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 50

தஞ்சாவூர் தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 77.47% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

தஞ்சாவூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: டி.கே.ஜி.நீலமேகம் (திமுக) - 103,772 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: அறிவுடைநம்பி (அஇதிமுக) - 56,623 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: வீ.சுபாதேவி (நாம் தமிழர் கட்சி) - 17,366 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: சுந்தரமோகன் (மநீம) - 9,681 வாக்குகள்

தஞ்சாவூர் தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் தஞ்சாவூர் தொகுதியில் 67.02% வாக்குகள் பதிவாகின.

தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சட்டமன்ற தொகுதிகள்:

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

