தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: தஞ்சாவூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Thanjavur Election Result 2026: தஞ்சாவூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள தஞ்சாவூர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் நூற்று எழுபத்து நான்காவது (174) தொகுதியாகும். . இது தஞ்சாவூர் மக்களவைத் தொகுதிக்கு உட்பட்டது. இது தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தின் கீழ் வரும் 8 தொகுதிகளில் முக்கியமான பொதுத் தொகுதி.
தஞ்சாவூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் தஞ்சாவூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
தஞ்சாவூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): ராமநாதன்
பாஜக (BJP): எம்.முருகானந்தம்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): கிருஷ்ணகுமார்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): விஜய் சரவணன்
தஞ்சாவூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,52,676
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,20,317
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,32,309
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 50
தஞ்சாவூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 77.47% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
தஞ்சாவூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: டி.கே.ஜி.நீலமேகம் (திமுக) - 103,772 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: அறிவுடைநம்பி (அஇதிமுக) - 56,623 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: வீ.சுபாதேவி (நாம் தமிழர் கட்சி) - 17,366 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: சுந்தரமோகன் (மநீம) - 9,681 வாக்குகள்
தஞ்சாவூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் தஞ்சாவூர் தொகுதியில் 67.02% வாக்குகள் பதிவாகின.
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சட்டமன்ற தொகுதிகள்:
