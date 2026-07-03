/ரூ.1 லட்சம் லஞ்சம் வாங்கிய இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரி அதிரடி கைது: சினிமா பாணியில் மடக்கிய DVAC

தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூர் மாவட்டம், அம்மாபேட்டைக்கு அருகிலுள்ள தீபம்பாள்புரம் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள வன்மீகநாதர் கோயில் திருப்பணிக்கு ₹1 லட்சம் லஞ்சம் பெற்ற இந்து சமய அறநிலையத்துறை இணை ஆணையர் மற்றும் உதவியாளர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். ஒப்பந்ததாரர் மதியழகன் கொடுத்த புகாரின் பேரில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
வரலாற்று சிறப்புகள் பலவற்றை உள்ளடக்கிய தஞ்சாவூரில் கோவில் திருப்பணிக்கு லஞ்சம் வாங்கப்பட்ட சம்பவம் மக்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்ந்த்தியுள்ளது. பழமையான கோயில் சீரமைப்புப் பணிக்கு அனுமதி வழங்க ஒரு லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கிய இந்து சமய அறநிலையத்துறை (HRCE) இணை ஆணையர் மற்றும் அவரது உதவியாளரை தஞ்சாவூர் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை (DVAC) அதிகாரிகள் கையும் களவுமாகப் பிடித்து கைது செய்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், அம்மாபேட்டை அருகே உள்ள தீப்பம்பாக்கம் (தீபம்பாள்புரம்) கிராமத்தில் பழமையான வன்மீகநாதர் கோயில் அமைந்துள்ளது. இக்கோயிலின் திருப்பணிகளை (சீரமைப்புப் பணிகள்) மேற்கொள்வதற்காக நாகப்பட்டினத்தைச் சேர்ந்த ஒப்பந்ததாரர் மதியழகன் என்பவர் முன்வந்தார். கோயில் திருப்பணிக்கான ஆரம்ப கட்ட நடவடிக்கைகளை முழு முனைப்புடன் மேற்கொண்ட அவருக்கு ஆரம்பத்திலேயே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது.
கோயில் திருப்பணிகளைத் தொடங்குவதற்கான முதல் கட்டமாக, அதிகாரப்பூர்வ அனுமதியைப் பெறுவதற்காக, மதியழகன் தஞ்சாவூர் இந்து சமய அறநிலையத்துறை இணை ஆணையர் ஜோதிலட்சுமி (47) என்பவரை அணுகியுள்ளார். ஆவணங்களை ஆராய்ந்த இணை ஆனையர் ஜோதிலட்சுமி, இப்பணிக்கு அனுமதி வழங்க ஜோதிலட்சுமி ரூ. 1 லட்சம் லஞ்சம் கேட்டுள்ளார்.
ஜோதிலட்சுமி லஞ்சம் கேட்ட விஷயம் மதியழகனை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. தான் செய்யும் நல்ல காரியத்திற்கு யாருக்கும் லஞ்சம் வழங்கத் தேவையில்லை என அவர் எண்ணியுள்ளார். லஞ்சம் கொடுக்க விரும்பாத ஒப்பந்ததாரர் மதியழகன், இதுகுறித்து தஞ்சாவூர் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவில் (DVAC) முறையான புகார் அளித்தார். அந்த புகாரின் அடிப்படையில், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் ஜோதிலட்சுமியைக் பிடிக்க அதிரடிப் பொறி ஒன்றை அமைத்தனர்.
இணை ஆணையர் ஜோதிலட்சுமி மற்றும் அவரது உதவியாளரான கிரிஜா ஆகியோரின் கைதைத் தொடர்ந்து, ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் இருவர் மீதும் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. பின்னர், தஞ்சாவூர் நாஞ்சிக்கோட்டை சாலையில் உள்ள இணை ஆணையர் ஜோதிலட்சுமியின் இல்லத்தில் அதிகாரிகள் அதிரடிச் சோதனை (Raid) நடத்தினர்.
கைது செய்யப்பட்ட ஜோதிலட்சுமி மற்றும் கிரிஜா ஆகிய இருவரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, நீதிமன்றக் காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். கடந்த காலங்களில் இதேபோல் கோயில் திருப்பணிகள் மற்றும் குடமுழுக்கு பணிகளுக்குப் பங்களிப்பு செய்த மற்ற நபர்களிடமும் இவர்கள் லஞ்சம் வாங்கியுள்ளார்களா? என்ற கோணத்திலும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் தற்போது தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இச்சம்பவம் தஞ்சாவூர் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.