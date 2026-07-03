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ரூ.1 லட்சம் லஞ்சம் வாங்கிய இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரி அதிரடி கைது: சினிமா பாணியில் மடக்கிய DVAC

Thanjavur News: வரலாற்று சிறப்புகள் பலவற்றை உள்ளடக்கிய தஞ்சாவூரில் கோவில் திருப்பணிக்கு லஞ்சம் வாங்கப்பட்ட சம்பவம் மக்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்ந்த்தியுள்ளது. நடந்தது என்ன? இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 03, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:14 AM IST
ரூ.1 லட்சம் லஞ்சம் வாங்கிய இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரி அதிரடி கைது: சினிமா பாணியில் மடக்கிய DVAC
Image Credit: HRCE Official held for bribe in Thanjavur (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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