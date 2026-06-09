/தஞ்சாவூரில் நாளை (ஜூன் 10) 6 மணி நேரம் மின்தடை: எங்கெல்லாம் பவர் கட்? லிஸ்ட் இதோ

Thanjavur Power Cut Area List: தஞ்சாவூர் மாவட்ட மக்களுக்கு முக்கிய செய்தி. தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த முக்கிய துணை மின் நிலையங்களில் நாளை (ஜூன் 10, புதன்கிழமை) மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகளுக்காக மின்தடை ஏற்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகம் முழுவதும் பல மாவட்டங்களில், மின் நிலையங்கள் மற்றும் துணை மின் நிலையங்களில் பராமரிப்பு பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. அந்த வகையில், தஞ்சாவூர் மாவட்டத்திலும் சீரான இடைவெளியில் பல்வேறு துணை மின் நிலையங்களுக்கான பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் பல பகுதிகளில் மின்சாரத் துறையால் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதன் காரணமாக அவ்வப்போது தஞ்சாவூரில் சில பகுதிகளில், குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு மின்சாரம் துண்டிக்கப்படுகின்றது. நாளை (ஜூன் 10 ஆம் தேதி, புதன்கிழமை) எங்கெல்லாம் மின் தடை இருக்கும் என்பது பற்றி இங்கே காணலாம்.
பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ளும்போது, அந்தந்த துணை மின் நிலையங்களில் மின் பாதைகளில் பழுது நீக்குதல், மின் கம்பிகளை மாற்றுதல் போன்ற பல்வேறு பணிகள் மின் வாரியத்தால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இந்த பணிகளின் போது ஊழியர்களின் பாதுகாப்பு கருதி குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் தற்காலிகமாக மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை (ஜூன் 10, புதன்கிழமை) எந்தெந்த பகுதிகளில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும் என இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.
மின்தடை ஏற்படும் நாள்: 10, ஜூன் 2026
மின்தடை நேரம்: காலை 9 மணி முதல் மதியம் 3 மணி வரை
ஜூன் 10 மின்தடை ஏற்படவுள்ள பகுதிகள் பற்றி இங்கே காணலாம்:
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பூண்டி மற்றும் ராகவாம்பாள்புரம் துணை மின் நிலையத்தில் நாளை (ஜூன் 10, 2026, புதன்கிழமை) மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகளுக்காக மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக மின்தடை ஏற்படவுள்ள பகுதிகளின் விவரம் பின்வருமாறு:
பூண்டி மற்றும் ராகவாம்பாள்புரம் துணை மின் நிலையத்தில் நடக்கவுள்ள மின்சார பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக, பூண்டி, சாலியமங்கலம், பச்சைக்கோட்டை, பள்ளியூர், களஞ்சேரி, இரும்புத்தலை, ரெங்கநாதபுரம், திருபுவனம், சூழியக்கோட்டை, கம்பர்நத்தம், மலையர்நத்தம், குடு காடு, கோவிலூர், புலவர் நத்தம், செண்பலபுரம், மேலகொருக்கப்படு, தென்கொண்டார் இருப்பு, ராரா முத்திரக்கோட்டை, கிருஷ்ணாபுரம், வாளமரக்கோட்டை, அருந்தவபுரம், நெய்வாசல், ஆர்சுத்திப்பட்டு, அரு மலைக்கோட்டை, சின்னபுலிகுடிக்காடு, நார்த்தேவன்குடிக்காடு, அரசப்பட்டு, வடக்கு நத்தம், மூர்த்தியம் பாள்புரம், பனையக்கோட்டை, சடையார்கோவில், துறையுண்டாரக்கோட்டை மற்றும் அதன் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பாபநாசம் வட்டம், அய்யம்பேட்டை துணை மின் நிலையத்தில் நாளை (ஜூன் 10, 2026, புதன்கிழமை) மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகளுக்காக மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக மின்தடை ஏற்படவுள்ள பகுதிகளின் விவரம் பின்வருமாறு:
அய்யம்பேட்டை துணை மின் நிலையத்தில் நடக்கவுள்ள மின்சார பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக, அய்யம்பேட்டை நகரம், கணபதி கரகாரம், வீரமாங்குடி, தேவன்குடி, வழுத்தூர், இளங்கார்குடி, அகர மாங்குடி, வடக்குமாங்குடி, சூலமங்கலம், பசுபதிகோவில், மாத்தூர், வீரசிங்கம்பேட்டை, நெடார், வயலூர், ராமாபுரம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் மின்சார விநியோகம் பாதிக்கப்படும்,
தஞ்சாவூரில் மேலே குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் நாளை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 3 மணி வரை, சுமார் 6 மணி நேரம் மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும் என மின்சார வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. ஆகையால், பொதுமக்கள், முன்னரே குடிநீர் நிரப்பி வைத்தல், மொபைல் போன்கல், லேப்டாப் ஆகியவற்றை சார்ஜ் செய்து வைத்தல் ஆகிய அத்தியாவசியப் பணிகளை செய்துவைத்துக்கொண்டால் மின்தடை நேரத்தில் அசவுகரியங்களை தடுக்கலாம்.