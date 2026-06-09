Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /தஞ்சாவூரில் நாளை (ஜூன் 10) 6 மணி நேரம் மின்தடை: எங்கெல்லாம் பவர் கட்? லிஸ்ட் இதோ

தஞ்சாவூரில் நாளை (ஜூன் 10) 6 மணி நேரம் மின்தடை: எங்கெல்லாம் பவர் கட்? லிஸ்ட் இதோ

Thanjavur Power Cut Area List: தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த முக்கிய துணை மின் நிலையங்களில் நாளை (ஜூன் 10 ஆம் தேதி, புதன்கிழமை) மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படும். மின்தடை பகுதிகளின் பட்டியலை இங்கே காணலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 09, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:30 AM IST
தஞ்சாவூரில் நாளை (ஜூன் 10) 6 மணி நேரம் மின்தடை: எங்கெல்லாம் பவர் கட்? லிஸ்ட் இதோ
Image Credit: Thanjavur Power Cut (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Redmi Turbo 5 ஜூன் 16 அறிமுகம்: இதுவரை இல்லாத சூப்பர் பேட்டரி, அட்டகாசமான அம்சங்கள்
Redmi Turbo 51 min ago
2
Vishakapatinam11 min ago
3
Puducherry41 min ago
4
TIRUNELVELI50 min ago
5
Thanjavur57 min ago