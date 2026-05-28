/தஞ்சாவூர் அருகே பரபரப்பு: காவல் நிலையத்தில் எஸ்.எஸ்.ஐ, காவலர்களுக்கு உருட்டுக்கட்டை அடி- 6 பெண்கள் கைது!

Thanjavur News: தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு விவகாரம் விவாதப் பொருளாகியுள்ள நிலையில், தஞ்சாவூர் அருகே காவல் நிலையத்திற்குள்ளேயே புகுந்து காவல்துறையினரை ஒரு கும்பல் கொடூரமாகத் தாக்கியுள்ளது.
Thanjavur News: தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு விவகாரம் சமீப காலங்களில் கேள்விக்குறியாகவே இருந்து வந்துள்ளது. ஆனால், சட்டம் ஒழுங்கை காப்பவர்களே அட்ராசிட்டியை அடக்க முடியாமல் அடி வாங்கிய சம்பவம் தஞ்சாவூர் அருகே பேசுபொருளாகியுள்ளது. ஆட்சி மாறினாலும் காட்சி மாறவில்லை என்பது போல குற்றங்கள் எந்த வித குறையும் இன்றி தொடர்கின்றன. ஒரு பக்கம் புதிய அமைச்சரவை, புதிய அமைச்சர்கள், புதிய நிர்வாகம் என எல்லாம் புதிதாக அமைந்துள்ள நிலையில், மறுபுறம் ‘ராமன் ஆண்டாலும், ராவணன் ஆண்டாலும் எனக்கொரு கவலை இல்ல’ என்ற ரீதியில் சமூக விரோத சக்திகள் எந்த வித மாற்றமும் இன்றி தங்கள் நாச வேலைகளை அரங்கேற்றிக்கொண்டுதான் இருக்கின்றன.
ஆனால், இந்த பதிவில் நாம் காணப்போகும் சம்பவம் சற்று வினோதமானது. தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு எந்த அளவிற்கு இருக்கிறது என்ற விவாதத்தை மீண்டும் கிளப்பும் வகையில், தஞ்சாவூரில் ஒரு அதிரவைக்கும் சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. காவல் நிலையத்திற்குள்ளேயே புகுந்து, சட்டப்படி தங்கள் கடமை ஆற்றிக் கொண்டிருந்த காவலர்களை ஒரு கும்பல் உருட்டுக்கட்டையால் வெறித்தனமாகத் தாக்கிய சம்பவம் ஒட்டுமொத்த தமிழக காவல்துறையையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. காவல் துறைக்கே இந்த நிலை என்றால், இப்படிப்பட்ட வெறி பிடித்த கும்பல்களிடம் சாதாரண பொது மக்கள் எப்படி தப்பிப்பது என்ற மிகப்பெரிய கேள்வி எழுந்துள்ளது. இந்த வழக்கில், தாக்குதலில் ஈடுபட்ட 6 பெண்கள் உள்பட 7 பேரை போலீஸார் நள்ளிரவில் சுற்றி வளைத்துக் கைது செய்துள்ளனர்.
கபிஸ்தலம் காவல் நிலையத்தில் நடந்தது என்ன?
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கபிஸ்தலம் காவல் நிலையத்தில் சிறப்புச் சார்பு ஆய்வாளராக (SSI) பணியாற்றி வருபவர் ராமதாஸ். இவர் நேற்று முன்தினம் இரவு நேரத்தில், காவல் நிலையத்தில் பணியில் இருந்தபோது, கபிஸ்தலம் அருகே உள்ள கல்விக்குடி பகுதியைச் சேர்ந்த இரு தரப்பினருக்கு இடையே நிலவி வந்த சொத்துப் பிரச்சினை தொடர்பான புகார் மனு மீது விசாரணை நடத்திக் கொண்டிருந்தார்.
ஆரம்பத்தில் அமைதியாகத் தொடங்கிய விசாரணை, நேரம் செல்லச் செல்ல இரு தரப்புக்கும் இடையே கடுமையான வாக்குவாதமாக மாறியது. ஒரு கட்டத்தில் பொறுமை இழந்த இரு தரப்பினரும், காவல் நிலையம் என்றும் பாராமல் தங்களுக்குள் மாறி மாறி ஆபாச வார்த்தைகளால் திட்டி, பெரும் களேபரத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் சிறப்புச் சார்பு ஆய்வாளர் ராமதாஸ் கடும் கோபம் கொண்டார்.
போலீஸ் நிலையத்திற்குள் அராஜகம் செய்த இரு தரப்பினரையும் எஸ்.எஸ்.ஐ ராமதாஸ் கடுமையாகக் கண்டித்து, அமைதி காக்குமாறு எச்சரிக்கை விடுத்தார். அவர் பேச்சைக் கேட்டு அமைதி கொள்வதற்கு பதிலாக, இரு கும்பலைச் சார்ந்த நபர்களுக்கும் இதனால் ஆத்திரமே அதிகமானது. கோப மிகுதியால், சட்டத்தின் மீதோ, காவல்துறையின் மீதோ எந்தவொரு பயமும் இல்லாமல், இரு தரப்பினரும் எஸ்.எஸ்.ஐ ராமதாஸை நோக்கிப் பாய்ந்தனர்.
காவல் நிலையத்திற்கு வெளியே கிடந்த தடிமனான உருட்டுக்கட்டைகளை எடுத்து வந்த அந்த கும்பல், ராமதாஸை கொடூரமாகத் தாக்கத் தொடங்கியது. அலறல் சத்தம் கேட்டு, காவல் நிலையத்தின் உள்ளே இருந்து ஓடிவந்து தடுக்க முயன்ற காவலர்களான ஏட்டுகள் கார்த்தி, கார்த்திகேயன் ஆகியோரையும் அந்த கும்பல் விட்டுவைக்கவில்லை. அவர்களையும் உருட்டுக்கட்டையால் தாக்கி, கீழே தள்ளி, கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளனர்.
சம்பவ இடத்திற்கு கூடுதல் போலீஸார் விரைந்து வருவதற்குள், அந்த கும்பல் அங்கிருந்து தப்பியோடியது. காயமடைந்த போலீஸார் உடனடியாக மீட்கப்பட்டு, மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
காவல் நிலையத்திற்குள் புகுந்து போலீஸார் மீதே தாக்குதல் நடத்திய சம்பவம், மாவட்ட காவல்துறை வட்டாரத்தில் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. இது போலீசாரின் தன்மானத்திற்கே இழுக்காக கருதப்பட்டது. தஞ்சாவூர் மாவட்ட எஸ்பி உத்தரவின் பேரில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு, தாக்குதலில் ஈடுபட்டுத் தலைமறைவான நபர்களைப் பிடிக்க நள்ளிரவில் தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடத்தப்பட்டது.
தொடர் தேடுதல் வேட்டையின் பலனாக, தாக்குதலில் ஈடுபட்ட 6 பெண்கள் மற்றும் ஒரு வாலிபர் என மொத்தம் 7 பேரை போலீஸார் மடக்கிப் பிடித்தனர். இவர்களைப் பற்றி நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் அவர்கள்:
ஆகியோர் என்பது தெரியவந்தது.
கைது செய்யப்பட்ட 7 பேர் மீதும் அரசு ஊழியரைப் பணி செய்ய விடாமல் தடுத்தல், ஆபாசமாகப் பேசுதல், பயங்கர ஆயுதங்களால் தாக்குதல் நடத்துதல் மற்றும் கொலை மிரட்டல் விடுத்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு கடுமையான பிரிவுகளின் கீழ் கபிஸ்தலம் போலீஸார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட இவர்கள் அனைவரும் தற்போது நீதிமன்றக் காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். சொத்துப் பிரச்சினைக்காக உறவினர்களுக்குள் ஏற்பட்ட மோதல், ஆத்திரத்தில் காவல் நிலையத்தையே போர்க்களமாக மாற்றி, தற்போது 6 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் உட்பட அனைவரையும் சிறைக் கம்பிகளுக்குப் பின்னால் தள்ளியுள்ளது. இச்சம்பவம் தஞ்சை பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கோபம் மனிதனை மிருகமாக்கும், அப்படி மிருகமான மனிதனுக்கு முன்னால் காவல்துறையும் சாதாரண மனிதனும் ஒன்றுதான் என்பதற்கு இந்த சம்பவம் சாட்சியாக அமைகின்றது.