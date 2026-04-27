தஞ்சாவூர் தேர் திருவிழா: இராஜ வீதிகளில் உலா வந்த தஞ்சை பெரிய கோவில் தேர்

Thanjavur Ther Thiruvizha: உலக புகழ் பெற்ற தஞ்சாவூர் பெரிய கோவிலில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சித்திரை திருவிழா 18 நாட்கள் நடைபெறும். இதேபோல் இந்தாண்டு திருவிழா கடந்த 13 தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. விழாவினை முன்னிட்டு பல்வேறு வாகனங்களில் சுவாமி வீதியுலா நடைபெற்றது.
இன்று தேரோட்டம்
திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான தேரோட்டம் இன்று நடைபெற்றது. முன்னதாக விநாயகர், சுப்பிரமணியர், சண்டிகேஸ்வரர், தியாகராஜர் மற்றும் கமலாம்பாள் ஆகிய பஞ்சமூர்த்திகள் கோவிலில் இருந்து எழுந்தருளி தேர் மண்டபத்தை அடைந்தனர். பின்னர் அங்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு கமலாம்பாள் - தியாகராஜர் தேரில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சி அளித்தனர்.
தொடர்ந்து விநாயகர், சுப்பிரமணியர், சண்டிகேஸ்வரர் தனி தனி சப்பரத்தில் எழுந்தருளினர். தொடர்ந்து சிவகனங்கள் மற்றும் வாண வேடிக்கையுடன் தேரோட்டம் நடைபெற்றது. இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தியாகராஜா - பெருவுடையாரே என பக்தி கோஷம் விண்ணதிர தேரினை வடம் பிடித்து இழுத்தனர்.
தேரின் சிறப்பம்சம்
தேர் 19 அடி உயரமும் - 18 அடி அகலமும், 40 டன் எடையும் கொண்டது. அலங்காரம் செய்யப்பட்டு பிறகு 50 அடி உயரமும் - 43 டன் எடையுடன் காணப்படும். தேரில் 252 சிற்பங்கள் மற்றும் 165 வெங்கல மணிகள் உள்ளன. கோலாட்டம் - மயிலாட்டம் - தப்பாட்டத்துடன் ஆடி அசைந்து இராஜ வீதிகளில் உலா வந்த தேரினை தஞ்சாவூர் மாவட்டம் மட்டுமின்றி தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளை சேர்ந்த ஏராளமான பக்தர்கள் கண்டு ரசித்தனர்.
தேர் திருவிழாவை முன்னிட்டு நூற்றுக்கணக்கான காவல்துறையினர், தீயணைப்பு துறையினர் மற்றும் மருத்துவ துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். கடுமையான வெயில் காலம் என்பதால் ஆங்காங்கே தண்ணீர் பந்தல் அன்னதானம் ஆகியவை பக்தர்களுக்கு வழங்கப்பட்டன.
உள்ளூர் விடுமுறை
தேரோட்டத்தை முன்னிட்டு இன்று தஞ்சாவூர் மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
