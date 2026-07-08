/தஞ்சாவூர்: வேலையில்லாதவர்களுக்கு உதவித்தொகை.. எவ்வளவு தெரியுமா? வெளியான அறிவிப்பு

Thanjavur District News: தமிழக அரசு வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்கி வருகிறது. அவர்களது கல்வித்தகுதிக்கு ஏற்ப உதவித்தொகையை தமிழக அரசு வழங்கி வருகிறது. அந்த வகையில், தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சியர் ரேவதி வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கான உதவித்தொகை திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவித்துள்ளார். இதன் மூலம் இளைஞர்களுக்கு மாதம் ரூ.1,000 உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது. இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது குறித்த விவரத்தை பார்ப்போம்.
இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்கும் திட்டம் தமிழக அரசால் 2006-ம் ஆண்டு முதல் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்து முறையாக பதிவை புதுப்பித்திருக்க வேண்டும். 2021ம் ஆண்டு ஜூன் -30-ம் தேதியன்று அல்லது அதற்கும் முன்பாக பதிவு செய்து 5 ஆண்டுகள் பூர்த்தியாகி இருக்க வேண்டும்.
|திட்டம்
|வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை திட்டம்
|மாவட்டம்
|தஞ்சாவூர்
|உதவித்தொகை விவரம்
|ரூ.1,000 வரை வழங்கப்படுகிறது.
|10ம் வகுப்பு
|ரூ.200
|12ம் வகுப்பு
|ரூ.400
|பட்டப்படிப்பு
|ரூ.600
|பட்டப்படிப்பு (மாற்றுத்திறனாளிகள்)
|ரூ.1000
10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெறாதவர்களுக்கு மாதம் ரூ.200 பள்ளி இறுதி வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு மாதம் ரூ.300 மேல்நிலைக்கல்வி தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு மாதம் ரூ.400 பட்டப்படிப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு மாதம் ரூ.600 என வழங்கப்பட்டு வருகிறது. வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை திட்டத்தின் கீழ் உதவித்தொகை பெற தாங்கள் பொதுப்பிரிவினராக இருந்தால் 40 வயதிற்குள்ளும், தாழ்த்தப்பட்டோர் மற்றும் பழங்குடியினராக இருந்தால் 45 வயதிற்குள்ளும் இருக்க வேண்டும். விண்ணப்பதாரரின் குடும்ப வருமானம் ஆண்டு ஒன்றுக்கு ரூ.72,000க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு பள்ளி இறுதிவகுப்புவரை படித்தவர்களுக்கு மாதம் ரூ.600, மேல்நிலைக்கல்வி தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு மாதம் ரூ.750-ம், பட்டப்படிப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு மாதம் 1000-, வழங்கப்படுகிறது. 2025-ம் ஆண்டு ஜூன்-30-ம் செய்து ஓராண்டு பூர்த்தியாகி இருக்க வேண்டும். உதவித்தொகையாக 10-ஆண்டுகளுக்கு தேதி அல்லது அதற்கு முன்பாக பதிவு செய்து ஓராண்டு பூர்த்தியாகி இருக்க வேண்டும்.
தகுதி உடையவர்கள் இதற்கான விண்ணப்ப படிவத்தை அலுவலகத்தில் நேரில் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அல்லது https://tnvelaivaaippu.gov.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். விண்ணப்பப்படிவத்தில் அனைத்து கலங்களையும் முழுமையாக பூர்த்தி செய்து அனைத்து கல்வி சான்றிதழ்கள் ஆதார் அட்டை நகல் மற்றும் குடும்ப அட்டை நகலுடன் ஆகஸ்டு -2026 மாதத்திற்குள் அலுவலக வேலைநாட்களில் மணிமண்டபம் எதிரில் அமைந்துள்ள மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையம், தஞ்சாவூரில் நேரில் அளிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் விவரங்களுக்கு 04362-237037 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.