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தஞ்சாவூர்: வேலையில்லாதவர்களுக்கு உதவித்தொகை.. எவ்வளவு தெரியுமா? வெளியான அறிவிப்பு

Thanjavur District News: தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சியர் ரேவதி இளைஞர்களுக்கான உதவித்தொகை திட்டம் குறித்து முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. வேலையில்லாத இளைஞர்கள் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவித்துள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 08, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 03:44 PM IST
தஞ்சாவூர்: வேலையில்லாதவர்களுக்கு உதவித்தொகை.. எவ்வளவு தெரியுமா? வெளியான அறிவிப்பு
Image Credit: Thanjavur District NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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