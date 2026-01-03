English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • 2026-ன் முதல் ஜல்லிக்கட்டு... தச்சங்குறிச்சியில் தொடங்கியதும் கடும் சலசலப்பு - என்ன காரணம்?

2026-ன் முதல் ஜல்லிக்கட்டு... தச்சங்குறிச்சியில் தொடங்கியதும் கடும் சலசலப்பு - என்ன காரணம்?

Thatchankurichi Jallikattu: 2026இல் தமிழ்நாட்டின் முதல் ஜல்லிக்கட்டு புதுக்கோட்டை மாவட்டம் தச்சங்குறிச்சி கிராமத்தில் தொடங்கியதும், அங்கு மாடுபிடி வீரர்கள், அதிகாரிகள் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. இதன் பின்னணியை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 3, 2026, 09:16 AM IST
  • புதுக்கோட்டையில் ஜல்லிக்கட்டு அதிகமாக நடக்கும்.
  • பொங்கல் விழாவை முன்னிட்டு ஜல்லிக்கட்டு நடைபெறும்.
  • இது ஆண்டின் முதல் ஜல்லிக்கட்டாகும்.

2026-ன் முதல் ஜல்லிக்கட்டு... தச்சங்குறிச்சியில் தொடங்கியதும் கடும் சலசலப்பு - என்ன காரணம்?

Thatchankurichi Jallikattu 2026 Latest News Updates: 2026ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாட்டில் நடைபெறும் முதல் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிதான் இந்த தச்சங்குறிச்சி ஜல்லிக்கட்டு. புதுக்கோட்டை மாவட்டம் தச்சங்குறிச்சியில் இன்று தொடங்கிய ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை அமைச்சர்கள் எஸ். ரகுபதி, மெய்யநாதன் ஆகியோர் தொடக்கி வைத்தனர்.

Thatchankurichi Jallikattu 2026: ஜனவரி 1இல் டோக்கன் வழங்கல்

தமிழ்நாட்டிலேயே அதிக ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெறும் மாவட்டமான புதுக்கோட்டையில் இந்த ஆண்டும் முதல் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி, கந்தர்வகோட்டை அருகே உள்ள தச்சங்குறிச்சி கிராமத்தில் இன்று தொடங்கியது. முன்னதாக, நேற்று முன்தினமே (ஜனவரி 1) இந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் பங்கேற்க உள்ள காளைகளுக்கும், மாடுபிடி வீரர்களுக்கும் புனித விண்ணேற்ப்பு அன்னை ஆலயத்தில் டோக்கன் விநியோகிக்கும் பணிகள் நடைபெற்றன. இந்த ஆண்டின் முதல் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி என்பதால் அந்த டோக்கன்களைப் பெற பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து நூற்றுக்கணக்கான வீரர்கள் வருகை தந்தனர். அவர்கள் முண்டியடித்து கொண்டு டோக்கன்களை பெற்றனர். இதனால் ஜனவரி 1ஆம் தேதியே அங்கு விழாக்கோலம் பூண்டது.

தச்சங்குறிச்சி கிராமத்தில் உள்ள புனித விண்ணேற்பு அன்னை ஆலய புத்தாண்டு மற்றும் அந்தோணியார் பொங்கல் விழாவை முன்னிட்டு இந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெறுகிறது. இந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் பங்கேற்க தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் 900 காளைகள் மற்றும் 300 மாடுபிடி வீரர்கள் பங்கேற்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதற்கான முன்னேற்பாடு பணிகளை அந்த கிராம மக்கள் மற்றும் விழா குழுவினர் தீவிரமாக மேற்கொண்டனர்.

Thatchankurichi Jallikattu 2026: ஆர்வங்காட்டிய மாடுபிடி வீரர்கள்

நேற்று முன்தினம் மதியம் மூன்று மணி முதல் டோக்கன்கள் விநியோக்கப்பட்ட நிலையில், திருச்சி, மதுரை, கரூர், சிவகங்கை, தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வருகை தந்த மாடுபிடிவீரர்கள் புகைப்படம், ஆதார் அட்டை  உள்ளிட்டவற்றை வைத்துக் கொண்டு ஆர்வத்துடன் முண்டியடித்துக் கொண்டு டோக்கன்களை பெற முற்பட்டனர். அப்போது சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் வருவாய் அந்தக் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்தி வரிசையில் வர அறிவுறுத்தி அவர்களை வரிசையில் நிறுத்தி ஒவ்வொருவருக்காக டோக்கன்கள் விநியோகிக்கபட்டது.

Thatchankurichi Jallikattu 2026: வீரர்கள் வாக்குவாதம்

இந்நிலையில், தச்சங்குறிச்சி ஜல்லிக்கட்டு தொடங்கும் முன் இன்று காலையில் மாடுபிடி வீரர்களுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை செய்து தகுதியானவர்கள் மட்டும் களத்தில் பங்கேற்க அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என அறிவிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், தச்சங்குறிச்சி ஜல்லிக்கட்டு தொடங்கிய உடன் வீரர்கள், அதிகாரிகள் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது அங்கு சலசலப்பை உண்டாக்கியது. 

தச்சங்குறிச்சி ஜல்லிக்கட்டு நடைபெறும் இடத்தில் வீரர்களை வரிசையில் அனுப்புவதில் குழப்பம் மற்றும் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதாக புகார் தெரிவித்து மாடுபிடி வீரர்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட வீரர்கள் வாடிவாசலுக்கு செல்லும் பகுதியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டனர்.

Thatchankurichi Jallikattu 2026: சலசலப்புக்கு என்ன காரணம்?

மாடுபிடி வீரர்களில் ஆன்லைன் டோக்கன் பெற்றவர்களும் உள்ளனர், நேரடியாக டோக்கன் பெற்றவர்களும் உள்ளனர். இதில் யாரை முன்கூட்டியே அனுப்பலாம் என்பதில்தான் சிக்கல் எழுந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஒன்று முதல் 50 வரையிலான நேரடி டோக்கன் பெற்றவர்களை முதலில் அனுப்பாமல், 150இல் இருந்து 200 வரையிலான எண் கொண்ட டோக்கன் பெற்றவர்களை அனுப்புகிறார்கள் என சில மாடுபிடி வீரர்கள் குற்றஞ்சாட்டியிருக்கின்றனர். அவர்கள் அதிகாரிகளிடம் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். அங்கு வந்த போலீசார் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட மாடுபிடி வீரர்களை விரட்டியடித்து, அங்கு வரிசையாக முறைப்படி வீரர்களை அனுப்பும் நடவடிக்கையில் இறங்கி உள்ளனர்.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

JallikattuThatchankurichi JallikattuThatchankurichi Jallikattu 2026PudukkottaiTamilnadu

