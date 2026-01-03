2026-ன் முதல் ஜல்லிக்கட்டு... தச்சங்குறிச்சியில் தொடங்கியதும் கடும் சலசலப்பு - என்ன காரணம்?

Thatchankurichi Jallikattu 2026 Latest News Updates: 2026ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாட்டில் நடைபெறும் முதல் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிதான் இந்த தச்சங்குறிச்சி ஜல்லிக்கட்டு. புதுக்கோட்டை மாவட்டம் தச்சங்குறிச்சியில் இன்று தொடங்கிய ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை அமைச்சர்கள் எஸ். ரகுபதி, மெய்யநாதன் ஆகியோர் தொடக்கி வைத்தனர்.
Thatchankurichi Jallikattu 2026: ஜனவரி 1இல் டோக்கன் வழங்கல்
தமிழ்நாட்டிலேயே அதிக ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெறும் மாவட்டமான புதுக்கோட்டையில் இந்த ஆண்டும் முதல் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி, கந்தர்வகோட்டை அருகே உள்ள தச்சங்குறிச்சி கிராமத்தில் இன்று தொடங்கியது. முன்னதாக, நேற்று முன்தினமே (ஜனவரி 1) இந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் பங்கேற்க உள்ள காளைகளுக்கும், மாடுபிடி வீரர்களுக்கும் புனித விண்ணேற்ப்பு அன்னை ஆலயத்தில் டோக்கன் விநியோகிக்கும் பணிகள் நடைபெற்றன. இந்த ஆண்டின் முதல் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி என்பதால் அந்த டோக்கன்களைப் பெற பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து நூற்றுக்கணக்கான வீரர்கள் வருகை தந்தனர். அவர்கள் முண்டியடித்து கொண்டு டோக்கன்களை பெற்றனர். இதனால் ஜனவரி 1ஆம் தேதியே அங்கு விழாக்கோலம் பூண்டது.
தச்சங்குறிச்சி கிராமத்தில் உள்ள புனித விண்ணேற்பு அன்னை ஆலய புத்தாண்டு மற்றும் அந்தோணியார் பொங்கல் விழாவை முன்னிட்டு இந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெறுகிறது. இந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் பங்கேற்க தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் 900 காளைகள் மற்றும் 300 மாடுபிடி வீரர்கள் பங்கேற்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதற்கான முன்னேற்பாடு பணிகளை அந்த கிராம மக்கள் மற்றும் விழா குழுவினர் தீவிரமாக மேற்கொண்டனர்.
Thatchankurichi Jallikattu 2026: ஆர்வங்காட்டிய மாடுபிடி வீரர்கள்
நேற்று முன்தினம் மதியம் மூன்று மணி முதல் டோக்கன்கள் விநியோக்கப்பட்ட நிலையில், திருச்சி, மதுரை, கரூர், சிவகங்கை, தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வருகை தந்த மாடுபிடிவீரர்கள் புகைப்படம், ஆதார் அட்டை உள்ளிட்டவற்றை வைத்துக் கொண்டு ஆர்வத்துடன் முண்டியடித்துக் கொண்டு டோக்கன்களை பெற முற்பட்டனர். அப்போது சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் வருவாய் அந்தக் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்தி வரிசையில் வர அறிவுறுத்தி அவர்களை வரிசையில் நிறுத்தி ஒவ்வொருவருக்காக டோக்கன்கள் விநியோகிக்கபட்டது.
Thatchankurichi Jallikattu 2026: வீரர்கள் வாக்குவாதம்
இந்நிலையில், தச்சங்குறிச்சி ஜல்லிக்கட்டு தொடங்கும் முன் இன்று காலையில் மாடுபிடி வீரர்களுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை செய்து தகுதியானவர்கள் மட்டும் களத்தில் பங்கேற்க அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என அறிவிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், தச்சங்குறிச்சி ஜல்லிக்கட்டு தொடங்கிய உடன் வீரர்கள், அதிகாரிகள் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது அங்கு சலசலப்பை உண்டாக்கியது.
தச்சங்குறிச்சி ஜல்லிக்கட்டு நடைபெறும் இடத்தில் வீரர்களை வரிசையில் அனுப்புவதில் குழப்பம் மற்றும் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதாக புகார் தெரிவித்து மாடுபிடி வீரர்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட வீரர்கள் வாடிவாசலுக்கு செல்லும் பகுதியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டனர்.
Thatchankurichi Jallikattu 2026: சலசலப்புக்கு என்ன காரணம்?
மாடுபிடி வீரர்களில் ஆன்லைன் டோக்கன் பெற்றவர்களும் உள்ளனர், நேரடியாக டோக்கன் பெற்றவர்களும் உள்ளனர். இதில் யாரை முன்கூட்டியே அனுப்பலாம் என்பதில்தான் சிக்கல் எழுந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஒன்று முதல் 50 வரையிலான நேரடி டோக்கன் பெற்றவர்களை முதலில் அனுப்பாமல், 150இல் இருந்து 200 வரையிலான எண் கொண்ட டோக்கன் பெற்றவர்களை அனுப்புகிறார்கள் என சில மாடுபிடி வீரர்கள் குற்றஞ்சாட்டியிருக்கின்றனர். அவர்கள் அதிகாரிகளிடம் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். அங்கு வந்த போலீசார் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட மாடுபிடி வீரர்களை விரட்டியடித்து, அங்கு வரிசையாக முறைப்படி வீரர்களை அனுப்பும் நடவடிக்கையில் இறங்கி உள்ளனர்.
மேலும் படிக்க | அதிமுகவை சிதைப்பது எங்கள் நோக்கல் அல்ல, ஆனால்... தவெக அருண்ராஜ் சொல்வது என்ன?
மேலும் படிக்க | பராசக்தி திரைப்படத்திற்கு தடை விதிக்க மறுப்பு - முழு விவரம்
மேலும் படிக்க | தவெகவில் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்... விஜய் முன்னிலையில் இணைந்தார்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ