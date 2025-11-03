ரேஷன் அடைத்தாரர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்.. இன்று முதல் நடக்கும் மாற்றம்.. வாங்க மிஸ் பண்ணாதீங்க

Ration Card Latest News: திமுக தலைமையிலான அரசு மக்கள் நலன் சார்ந்த பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, முதியோர், மாற்றுத்திறனாளிகள், திருநர்கள், சிறப்பு பிரிவினர்களுக்கு திமுக அரசு கூடுதல் கவனம் செலுத்தி, அவர்களுக்கான திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. அதில் ஒன்று தான் தாயுமானவர் திட்டம். தமிழகத்தில் அரிசி, கோதுமை இலவசமாகவும், சர்க்கரை, சமையல் எண்ணெய், பருப்பு உள்ளிட்ட பொருட்களை மானிய விலையிலும் நியாய விலைக் கடைகளில் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றனர்.
தாயுமானவர் திட்டம்
இந்த பொருட்களை ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் மாதந்தோறும் வாங்கி வருகின்றனர். ஆனால், ரேஷன் கடைகளுக்கு நேரடியாக சென்று பொருட்களை முதியோர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வாங்க முடியாத சூழல் நிலவுகிறது. இதனால், அவர்களுக்கு எளிதாக ரேசன் பொருட்களை கிடைத்தும் வகையில், தமிழக அரசு தாயுமானவர் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
இந்த திட்டம் மூலம் மாற்றுத்திறனாகள், முதியோர்களின் வீடுகளுக்கே சென்று ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. 70 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட முதியவர்களின் வீடுகளுக்கே சென்று மாதந்தோறும் இரண்டாவது சனி, ஞாயிற்று கிழமைகளில் ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்ட வருகின்றனர். இந்த நிலையில், தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டது. அதாவது, இந்த திட்டத்தில் தகுதியான பயனாளிகளை அதிகரிக்கும் நோக்கில், தமிழக அரசு வயது வரம்பை குறைத்துள்ளது.
அதாவது, 70 வயதிற்கு மேல் உள்ளவர்கள் மட்டும் ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது அந்த வயது 65 ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 65 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவர்கள் இனி வீட்டில் இருந்தே ரேஷன் பொருட்களை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் என தமிழக அரசு தெரிவித்து இருந்தது.
இன்று முதல் ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகம்
இதற்கிடையில், இந்த திட்டத்திற்கான அறிவிப்பை அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் தேதியை தேர்வு செய்து ஓவ்வொரு மாதமும் ரேஷன் கடைகளுக்கு உத்தரவிட்டு வருகின்றனர். கடந்த அக்டோபர் மாதம் கூட, முன்கூட்டியே ரேஷன் பொருட்கள் வீடுகளுக்கே சென்று வழங்கப்பட்டுள்ளது. தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, முன்கூட்டியே வழங்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, நவம்பர் மாதமும் முன்கூட்டியே ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்படுகிறது.
அதன்படி, 2025 நவம்பர் 3ஆம் தேதி முதல் 6ஆம் தேதி வரை முதியோர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளின் வீடுகளுக்கு சென்று ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்பட உள்ளது. இதற்கான ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் வாகங்களில் பொருட்களை ஏற்றிக் கொண்டு, திட்டத்தில் தகுயுடையவர்களின் வீடுகளுக்கு சென்று பொருட்கள் வழங்கப்படுகிறது. இந்த வாய்ப்பை ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
நவம்பர் 15 முதல் வேட்டி, சேலை விநியோகம்
2026ஆம் ஆண்டுக்கான பொங்கல் பண்டிகைக்கு இலவச வேட்டி, சேலை 2025 நவம்பர் 15ஆம் தேதி முதல் விநியோகம் செய்யப்படும் என அமைச்சர் காந்தி தெரிவித்து இருந்தார். இதன் மூலம் ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் நவம்பர் 15ஆம் தேதி அருகில் இருக்கும் ரேஷன் கடைகளில் வேட்டி, சேலைகளை பெற்றுக் கொள்ளலாம். இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க: நகை கடன் தொடர்பாக வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு! தாமதித்தால் ரூ.5000 அபராதம்!
மேலும் படிக்க: ரேஷன் கடைகளில் வந்த முக்கிய மாற்றம்! முதல்வர் முக ஸ்டாலின் அறிவிப்பு!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ