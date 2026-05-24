/வீடு தேடி வரும் ரேஷன் பொருட்கள்.. முதமைச்சர் விஜய் அதிரடி! வெளியான அடுத்த சர்ப்ரைஸ்

தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையிலும், முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வீடு தேடி ரேஷன் வழங்கும் 'தாயுமானவர் திட்டம்' எவ்வித தொய்வுமின்றி தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்படும் என உணவுத்துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டாலும், எளிய மக்களுக்கான நலத்திட்டங்கள் தடையின்றித் தொடரும் முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்திருந்தார். அதன்படி, மே மாதம் மகளிருக்கு ரூ. 1000 வழங்கப்பட்டது. அம்மா உணவகத்தை மறுசீரமைக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், கடந்த ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்ட முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வீடு தேடி ரேஷன் வழங்கும் 'தாயுமானவர் திட்டம்' எவ்வித தொய்வும் இன்றி தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்படும் என்று தமிழக உணவுத்துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். அரசின் இந்த முடிவு பயனாளிகள் மத்தியில் பெரும் நிம்மதியையும் மகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 12 ஆம் தேதியன்று, அன்றைய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினால் 'தாயுமானவர் திட்டம்' முறைப்படி தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. ரேஷன் கடைகளுக்கு நேரடியாக சென்று பொருட்களை வாங்க முடியாத முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளின் சிரமத்தைக் குறைப்பதே இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
தற்போது தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ள சூழலில், முந்தைய அரசின் இந்த முக்கிய திட்டம் தொடருமா என்ற சந்தேகம் மக்கள் மத்தியில் எழுந்தது. இந்நிலையில், பொதுமக்களின் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் வகையில், இத்திட்டம் தொடர்ந்து செயல்பாட்டில் இருக்கும் என அமைச்சர் வெங்கடரமணன் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
மாநிலம் முழுவதும் உள்ள நலிவடைந்த பிரிவினரின் உணவு பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் இத்திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
பயனாளிகள்: தமிழகத்திலுள்ள 34,809 நியாய விலை கடைகளின் கீழ் வரும் 70 வயதைக் கடந்த மூத்த குடிமக்களின் 15.81 லட்சம் குடும்ப அட்டைகளும், சுமார் 91 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளின் குடும்ப அட்டைகளும் இதன் மூலம் பயனடைகின்றன. ஒட்டுமொத்தமாக 16.73 லட்சம் ரேஷன் கார்டுகளைச் சேர்ந்த 21.70 லட்சம் பயனாளர்களின் இல்லங்களுக்கே நேரடியாக பொருட்கள் சென்றடைகின்றன.
அரசுக்கான செலவு: இந்தச் சிறப்பு சேவைக்காக தமிழக அரசுக்கு ஆண்டுக்குச் சுமார் 35.92 கோடி ரூபாய் நிதிச் செலவு ஏற்படுகிறது.
ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டாவது சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இந்த விநியோகப் பணிகள் தொய்வின்றி நடைபெறும். இதற்காக தகுதியான பயனாளிகளின் பட்டியல் ஏற்கனவே நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை மூலம் சரிபார்க்கப்பட்டு, அந்தந்த பகுதி அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
பாதுகாப்பான மூடிய வாகனங்களில் மின்னணு எடைத்தராசு மற்றும் e-PoS கருவிகளுடன் ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் நேரடியாகப் பயனாளிகளின் வீடுகளுக்கே சென்று அரிசி, சர்க்கரை உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்களை வழங்குவார்கள்.
இத்திட்டம் எவ்வித பண நெருக்கடியும் இல்லாமல் சீராக நடைபெறுவதற்கு தேவையான முழு நிதி ஆதாரங்களையும் புதிய அரசே ஏற்கும் என்று அமைச்சர் வெங்கட்ராமன் உறுதியளித்துள்ளார். மேலும், மக்களுக்கு தரமான சேவையை எவ்வித தாமதமுமின்றி வழங்க வேண்டும் என்று துறை சார்ந்த அதிகாரிகளுக்குக் கடுமையான அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அரசியல் கடந்து மக்கள் நலப்பணியாக இத்திட்டம் தொடர்வது, தமிழக அரசின் மீதான பொதுமக்களின் நம்பிக்கையை மேலும் அதிகரித்துள்ளது.