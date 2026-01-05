இந்தியாவின் சீனா தமிழ்நாடு: 1 டிரில்லியன் டாலர் கனவை நோக்கி ஒரு சரித்திரப் பயணம்!

How Tamil Nadu is Leading India’s Industrial Revolution: 'உலகம் உங்கள் கையில்' நிகழ்ச்சியில் "சீனாவின் வளர்ச்சியுடன், தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியை" ஒப்பிட்டு தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார மேம்பாட்டு குழு வல்லுநர் அரவிந்த் சுப்பிரமணியன் பேசுகையில், "தமிழ்நாட்டின் கடந்தகாலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் பற்றிய பகிர்ந்த தகவல் கவனிக்கப்பட வேண்டியது. அதுமட்டுமில்லாமல், "சீனா அளவுக்கு பொருளாதாரத்தில் இந்தியா இன்னும் வளரவில்லை என்றாலும், இந்தியாவில் சீனா அளவுக்கு ஒரு மாநிலம் வளர்ந்துள்ளது என்றால் அது தமிழ்நாடுதான்" என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
"யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்" என்ற தத்துவத்திற்கு ஏற்ப, உலக நாடுகளுடன் அன்றே வர்த்தக உறவு கொண்டவர்கள் நாம். சோழர்களின் கடல் கடந்த வணிகம் தொடங்கி, இன்றைய தொழில் புரட்சி வரை தமிழகத்தின் பொருளாதாரப் பயணம் ஒரு சரித்திரப் பாடம். நமது முன்னோர்களின் அறிவாற்றலும், இன்றைய இளைஞர்களின் தொழில்முனைவோர் திறனும் தமிழகத்தை இந்தியாவின் முன்னணி மாநிலமாக மாற்றியது எப்படி?, தமிழ்நாடு பெற்றுள்ள அசுர வளர்ச்சியையும், அதன் வரலாற்றுப் பெருமையையும் பார்ப்போம்.
தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய பொருளாதார நிலை
சமீபத்திய தரவுகளின்படி, தமிழ்நாடு இந்தியாவின் இரண்டாவது பெரிய பொருளாதாரமாக நீடிக்கிறது.
2024-25 நிதியாண்டில் தமிழகம் 11.19% என்ற இரட்டை இலக்க (Double-digit) பொருளாதார வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது. இது கடந்த 14 ஆண்டுகளில் இல்லாத சாதனையாகும்.
தமிழகத்தின் மொத்த மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தி (GSDP) நடப்பு விலையில் சுமார் ₹31.19 லட்சம் கோடி (2024-25 மதிப்பீடு) என உயர்ந்துள்ளது.
இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி விகிதத்தை விட (சுமார் 7%) தமிழ்நாடு அதிக வளர்ச்சியைப் பெற்றுள்ளது, இது மாநிலத்தை இந்தியாவின் "வளர்ச்சி இயந்திரமாக" மாற்றியுள்ளது.
பொருளாதார வளர்ச்சியில் தமிழக அரசின் பங்கு
தமிழக அரசு "ஒரு டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரம்" (US $1 Trillion Economy by 2030) என்ற இலக்கை அடைய பல்வேறு முன்னெடுப்புகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
உலகளாவிய முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டின் (GIM) மூலம் பல்லாயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீடுகளை ஈர்த்துள்ளது.
செமி கண்டக்டர் கொள்கை, மின்சார வாகனக் கொள்கை மற்றும் காலணி மற்றும் தோல் பொருட்கள் கொள்கை போன்றவை புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கி வருகின்றன.
சென்னை மற்றும் கோயம்புத்தூரைத் தாண்டி மதுரை, திருச்சி, ஓசூர் போன்ற நகரங்களிலும் சிப்காட் (SIPCOT) மற்றும் டைடல் பூங்காக்களை (TIDEL Park) விரிவுபடுத்துதல்.
'நான் முதல்வன்' போன்ற திட்டங்கள் மூலம் இளைஞர்களுக்குத் தொழில்சார்ந்த பயிற்சிகளை அளித்து தகுதியான பணியாளர்களை உருவாக்குதல்.
தமிழ்நாட்டின் முக்கிய வளர்ச்சித் துறைகள்
தகவல் தொழில்நுட்பம் (IT), நிதிச் சேவைகள் மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் துறைகள் போன்ற சேவைத்துறை (Services) கீழ் தோராயமாக 53%-54% ஆக பங்களிப்பு உள்ளது.
வாகனம் (Automobile), மின்னணு சாதனங்கள் (Electronics), மற்றும் ஜவுளித் தொழில் போன்ற தொழில்துறை (Industry) கீழ் பங்களிப்பு தோராயமாக 33% ஆக உள்ளது. குறிப்பாக மின்சார வாகன (EV) உற்பத்தியில் தமிழகம் முதலிடத்தில் உள்ளது.
உணவு தானிய உற்பத்தி மற்றும் தோட்டக்கலை போன்ற விவசாயத்துறை (Agriculture) கீழ் தோராயமாக 13% பங்களிப்பு செய்து வருகிறது.
மொத்த முதலீட்டு புள்ளிவிவரங்கள் (2021-2025)
கடந்த சில ஆண்டுகளில் தமிழ்நாடு வரலாறு காணாத அளவில் முதலீடுகளை ஈர்த்துள்ளது.
2021 முதல் 2025 வரை சுமார் ₹12.16 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான முதலீடுகளுக்கு (1,176 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள்) தமிழ்நாடு அரசு ஒப்புதல் பெற்றுள்ளது.
2025-ஆம் ஆண்டில் மட்டும் ₹2.07 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான 270 புதிய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் (MoUs) கையெழுத்தாகியுள்ளன. இதன் மூலம் சுமார் 4 லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஈர்க்கப்பட்ட முதலீடுகளில் சுமார் 80% திட்டங்கள் தற்போது பல்வேறு கட்டங்களில் செயல்பாட்டில் (Implementation) உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
2025-ஆம் ஆண்டின் ஏப்ரல் - செப்டம்பர் காலகட்டத்தில், அந்நிய நேரடி முதலீட்டை ஈர்ப்பதில் தமிழ்நாடு இந்தியாவில் 3-வது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.
கடந்த ஆண்டுடன் (2024) ஒப்பிடுகையில் தமிழகத்தின் அந்நிய முதலீடு சுமார் 168% வளர்ச்சி கண்டுள்ளது (சுமார் $4.34 பில்லியன்).
2025-ல் மட்டும் 50-க்கும் மேற்பட்ட புதிய Global Capability Centres (GCC) தமிழகத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.
பரவலான வளர்ச்சி.. சென்னை முதல் தூத்துக்குடி வரை
தொழில்துறை பூங்காக்கள் மற்றும் முதலீடுகள் சென்னை மற்றும் கோயம்புத்தூரைத் தாண்டி, மதுரை, திருச்சி தென்காசி, திருவாரூர், தூத்துக்குடி உட்பட மற்ற மாவட்டங்களுக்கும் பரவலாக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாட்டின் எதிர்காலப் பொருளாதாரம் எப்படி இருக்கும்?
தமிழகத்தின் எதிர்காலம் மிகவும் நம்பிக்கையூட்டும் வகையில் உள்ளது. மின்னணு சாதனங்கள் மற்றும் வாகன உதிரிபாகங்கள் ஏற்றுமதியில் இந்தியாவிளேயே தமிழகம் முதலிடம் வகிக்கும்.
காற்றாலை மற்றும் சூரிய ஆற்றலில் முன்னணியில் இருக்கும் தமிழகம், 'Green Energy' மையமாக மாறும்.
தற்போதுள்ள 11% வளர்ச்சியைத் தக்கவைத்துக் கொண்டால், 2032-33 ஆம் ஆண்டிற்குள் 1 டிரில்லியன் டாலர் இலக்கை எட்ட வாய்ப்புள்ளதாகப் பொருளாதார நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர்.
தேசிய சராசரியை விட (1.6 மடங்கு) அதிகமாக இருக்கும் தமிழகத்தின் தனிநபர் வருமானம், வரும் ஆண்டுகளில் உலகத்தரம் வாய்ந்த வளர்ந்த நாடுகளின் நிலையை எட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தமிழகத்தின் இந்த அசுர வளர்ச்சிக்கு வலுவான உள்கட்டமைப்பு மற்றும் திறன்மிக்க தொழிலாளர்கள் முக்கியக் காரணிகளாகத் திகழ்கின்றனர்.
2030-க்குள் தமிழகத்தை 1 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரமாக மாற்றும் இலக்கை நோக்கி இந்த முதலீடுகள் முக்கியப் பங்காற்றுகின்றன.
மேலும் படிக்க - தமிழகம் தான் நம்பர் 1... GSDP-இல் பெருமாநிலங்களை முந்தியது... முதல்வர் பகிர்ந்த முக்கிய தகவல்!
மேலும் படிக்க - கைநிறைய சம்பளம்! பெண்களுக்கு அரசு வேலை... விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு
மேலும் படிக்க - தமிழ் வழியில் படித்தவர்களுக்கு அரசுப்பணியில் முன்னுரிமை - தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அப்டேட்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ