தமிழ்நாடு மாநில கல்விக் கொள்கை கடந்து வந்த பாதை.. இவ்வளவு சிறப்பா.. புதிய உயரத்தை நோக்கி

Tamil Nadu State Education Policy 2025: நீதி அடிப்படையிலான சமத்துவ சமூகத்தை நோக்கிய நகர்வு. தமிழ்நாட்டின் கல்வி முறையை மற்றுமொரு புதிய உயரத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும். தமிழ்நாட்டின் மாநில கல்வி கொள்கை 2025 தமிழ்நாட்டை கல்வியில் உலகளாவிய முன்னோடியாக மாற்றும் தமிழ்நாட்டின் கல்வி எதிர்காலத்திற்கு ஒரு திசைவழி காட்டும் மாநில கல்வி கொள்கை இந்த மகத்தான மேடையில் வெளியிட்டு சிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்தியா மட்டுமல்லாது கடல் கடந்த பல்வேறு நாடுகளில் இருக்கும் தலைசிறந்த உயர்கல்வி நிறுவனங்களிலும் நம் அரசு பள்ளி பிள்ளைகள் நுழைந்து வருகின்றனர். பன்னாட்டு முழு கல்வி உதவி தொகை திட்டத்தின் மூலம் தாய்வான், ஜப்பான், மலேசியா உள்ளிட்ட நாடுகளிலும் நம் பிள்ளைகள் பயின்று வருகின்றனர் எனக்கூறி புதிய மாநில கல்வி கொள்கையை தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் வெளியிட்டிருக்கிறார்.
தமிழக மாநில கல்வி கொள்கை கடந்து வந்த பாதை:
- தமிழக மாநில கல்வி கொள்கையின் பின்புலத்தை நாம் பார்க்க வேண்டுமானால் 2020ல் மத்திய அரசு தேசிய கல்வி கொள்கையை அறிமுகப்படுத்தியது. அந்த தேசிய கல்வி கொள்கையினுடைய பல அம்சங்கள் தமிழ்நாட்டிற்கும் தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கும் சிக்கலாக இருப்பதாக இது நமக்கு ஏற்புடையது அல்ல என்று தமிழக அரசு அதனை நிராகரித்தது.
- குறிப்பாக திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட பெரும்பான்மையான கட்சிகள் தமிழ்நாட்டிலிருந்து தங்களுடைய கடும் எதிர்ப்பை பதிவு செய்தன. தேசிய கல்வி கொள்கை அல்ல. இது காவி கொள்கை என்றெல்லாம் பல தரப்பிலிருந்து விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டது.
- நாம் மீண்டும் பல ஆண்டுகள் பின்னோக்கி செல்லக்கூடிய நிலையை இந்த தேசிய கல்வி கொள்கை உருவாக்கும். இதை ஏற்றுக்கொண்டால் இந்தி கட்டாய கல்வியாக மாறும். அதுமட்டுமில்லாமல் பிஞ்சி குழந்தைகளுக்கு மூன்று, ஐந்து, எட்டு போன்ற வகுப்புகளுக்கு எல்லாம் பொது தேர்வுகள் நடத்தக்கூடிய சூழல் உருவாகும். எனவே அதனை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று தொடர்ந்து தமிழக அரசு அறிவித்திருந்தது.
- குறிப்பாக திமுக 2021ல் பதவி ஏற்ற உடனே அவர்கள் ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டிருந்தார்கள். இந்த தேசிய கல்வி கொள்கையை நாங்கள் முற்றிலும் எதிர்க்கின்றோம். மாநிலத்திற்கென்று அதாவது தமிழ்நாட்டிற்கென்று புதிதாக ஒரு கல்வி கொள்கையை நாங்களே உருவாக்கி வெளியிடுவோம் என்று அறிவித்திருந்தார்கள்.
- அதன்படி ஓராண்டு கழித்து, அதாவது 2022ல் ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் முருகேசன் தலைமையில் 14 பேர் கொண்ட ஒரு குழுவை அமைத்திருந்தார்கள். அது அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள், கல்வியாளர்கள், இசை கலைஞர்கள், விளையாட்டு துறையில் சாதனை படைத்தவர்கள் என 14 பேரை சேர்த்து அந்த கல்விக்குழு உருவாக்கப்பட்டது. அந்த கல்விக்குழுவானது இரண்டு ஆண்டுகள் நேரம் எடுத்துக்கொண்டு தமிழ்நாட்டிற்கென்று பிரத்தியேகமாக மாநில கல்வி கொள்கையை வடிவமைத்து தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களிடம் சமர்ப்பித்தார்கள்.
- 600 பக்கங்கள் கொண்ட அந்த கல்வி கொள்கையில் பல்வேறு அம்சங்கள் இடம்பெற்றிருந்தது. அது தற்போது வெளியிடப்படுகின்றது. 2024 ஆம் ஆண்டே முதலமைச்சரிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட, ஓராண்டுகள் கழித்து தற்போதுதான் அது செயல்பாட்டிற்கு வரக்கூடிய நிலையை எட்டிய இருக்கின்றது. காரணம் அந்த குழு கொடுத்த பரிந்துறைகளை அப்படியே தமிழக அரசு ஏற்காமல், அரசு சார்பில் வேறொரு குழு அமைத்து அவர்கள் இதில் எதை எதை நாம் எடுத்துக் கொள்ளலாம். எவைற்றை எல்லாம் நாம் மாற்றி பயன்படுத்தலாம், எவற்றையெல்லாம் நீக்கி விடலாம் என்று மூன்று வகையான பகுப்பாய்வுகள் செய்யப்பட்டது.
- எனவே அந்த அடிப்படையிலே தற்போது பள்ளி கல்வித்துறைக்கு தனியாகவும், உயர்கல்வித்துறைக்கு தனியாகவும் பிரிக்கப்பட்டு இன்றைய தினம் பள்ளி கல்வித்துறைக்கான புதிய மாநில கல்வி கொள்கை மட்டும் முதலமைச்சரால் தற்போது வெளியிடப்படுகின்றது.
- இதில் முக்கியமான அம்சங்கள் என்னென்ன என்று நாம் பார்க்கும்போது, தமிழ்நாட்டிற்கு இருமொழி கொள்கை தான் இருக்கும். அதாவது தமிழ்நாட்டினுடைய தாய்மொழியான தமிழ் மொழி மற்றும் அதனோடு உலக மொழிகளை தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய வகையிலே ஆங்கிலம் இரண்டாவது மொழியாக இருக்கும். மூன்றாவது மொழியாக இந்தியோ அல்லது மற்ற மொழிகளோ கட்டாயம் படிக்க வேண்டும் என்ற தேசிய கல்வி கொள்கையின் அந்த வரையறையை நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் என்று புதிய மாநில கல்வி கொள்கை கூறுகின்றது.
- அதுமட்டுமில்லாமல் பொதுத்தேர்வை பொறுத்தவரையிலே பத்தாம் வகுப்பிற்கு பிறகுதான் இருக்க வேண்டும். அதற்கு முன்பே இந்த பொதுத்தேர்வுகளை நடத்துவது என்பது மாணவர்களுக்கு பலவிதமான அழுத்தங்களை உருவாக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
- குறிப்பாக சிபிஎஸ்இ உட்பட சில கல்வி நிறுவனங்கள் எல்லாம் ஆறு வயதானால் தான் முதலாம் வகுப்பில் சேர்க்க முடியும் என்று கூறுகின்றன. ஆனால் ஐந்து வயது நிறைவடைந்த குழந்தையை முதல் வகுப்பில் சேர்க்கலாம் என்று புதிய மாநில கல்வி கொள்கை கூறுகின்றது.
- அதேபோல முக்கியமாக தமிழ்நாட்டினுடைய கலாச்சாரம், தமிழ்நாட்டினுடைய கலை, தமிழ்நாட்டின் பண்பாடு, தமிழ்நாட்டின் வரலாறு, தமிழ்நாட்டிலிருந்து சாதனை படைத்த மாவீரர்கள் பலபேர் இருக்கிறார்கள். ராஜராஜ சோழன், ராஜேந்திர சோழன் உள்ளிட்ட நம்முடைய மன்னர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள். உலகை ஆண்டவர்களாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள். பல நாடுகளை வெற்றி கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். எனவே அவற்றை இன்றைய தலைமுறை தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையில் வரலாற்று பாடங்கள் இடம்பெற்று உள்ளன.
- தமிழருடைய நாகரீகம் உலக அளவில் மிக மிக தொன்மையான நாகரீகம் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் அவற்றை எல்லாம் நம்முடைய பாட புத்தகங்களில் கொண்டு வருவது. குறிப்பாக கீழடி போன்ற விஷயங்களை கொண்டு வருவது. அப்போதுதான் தமிழருடைய நாகரீகம் எவ்வளவு தொன்மையானது என்றும் தமிழர்கள் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே எப்படி அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளிலும் நாகரீகத்தினுடைய உச்சத்திலும் இருந்திருக்கிறார்கள் போன்ற விசியங்களையும் பாடத்திட்டத்தில் கொண்டுவரப்பட்டு உள்ளது.
- எனவே இதுபோன்று பல விதமான பிரத்தியேக விஷயங்கள் தமிழ்நாடு புதிய மாநில கல்வி கொள்கையில் அடங்கியுள்ளது.
புதிய மாநில கல்வி கொள்கை முக்கிய அம்சங்கள்:
- புதிய மாநில கல்விக் கொள்கை அரசால் வெளியிடப்பட்டது.
- மத்திய அரசின் தேசிய கல்விக் கொள்கையை தமிழ்நாடு நிராகரித்தது.
- மாநிலக் குழு, 14 உறுப்பினர்களுடன், இரண்டு ஆண்டுகள் ஆய்வு செய்து கொள்கை வடிவமைத்தது.
- இருமொழி கொள்கை: தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் கட்டாயம்; ஹிந்தி கட்டாயம் இல்லை.
- பொதுத்தேர்வுகள் பத்தாம் வகுப்பு பிறகு மட்டுமே நடைபெறும்.
- முதலாம் வகுப்பில் சேரும் வயது ஐந்து.
- 11ஆம் வகுப்பு தேர்வு மூலம் அடிப்படை அறிவியல் பாடங்களில் மாணவர்கள் திறமையை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
- தமிழ்நாட்டின் வரலாறு, பண்பாடு மற்றும் கலாச்சாரம் பாடத்திட்டத்தில் பிரதான இடம் பெறும்.
எதற்காக புதிய மாநில கல்வி கொள்கை:
- தமிழக அரசு 2025-க்கான தனிப்பட்ட மாநில கல்விக் கொள்கையை வெளியிட்டது.
- புதிய கொள்கை தேசிய கல்விக் கொள்கையின் பன்முக எதிர்ப்புக்குப் பதிலாக உருவாக்கப்பட்டது.
- இருமொழி கொள்கை: தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் மட்டுமே கட்டாயம்.
- பொதுத்தேர்வுகள் பத்தாம் வகுப்பு பிறகு மட்டுமே நடத்தப்படும்.
- 11 ஆம் வகுப்புத் தேர்வுகள் மாணவர்களின் அறிவியல் மற்றும் கணித திறனை மேம்படுத்தும்.
- முதலாம் வகுப்பில் சேரும் வயது ஐந்து ஆண்டாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.
- தமிழக வரலாறு மற்றும் பண்பாடு பாடத்திட்டத்தில் முக்கியமாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த புதிய மாநில கல்விக் கொள்கை தமிழ்நாட்டின் கல்வி முறையில் ஒரு பெரும் மாற்றத்தை உருவாக்கும் முக்கிய முயற்சி எனத் தெரிகிறது. இது மாணவர்களுக்கு தாய்மொழி மற்றும் பண்பாட்டில் பெருமை கொடுத்து, உலக மொழிகளுடன் ஒத்துழைக்கக் கூடிய திறன் வளர்க்கும் வகையிலும் அமைந்துள்ளது. மேலும், பொதுத்தேர்வுகளின் காலக்கட்டத்தை மாற்றி மாணவர்களின் மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் நடவடிக்கைகள் எடுத்துள்ளன. இதன் மூலம் தமிழக கல்வி தரம் உயர்ந்து, மாணவர்கள் அரசியல், பண்பாடு மற்றும் அறிவியல் துறைகளில் சிறந்த முன்னேற்றங்களை அடைய வாய்ப்பு பெறுவார்கள்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ