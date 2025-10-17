English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • ஆளுநருக்கு எதிராக தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்த வழக்கு... உச்சநீதிமன்றம் சொன்னது என்ன?

ஆளுநருக்கு எதிராக தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்த வழக்கு... உச்சநீதிமன்றம் சொன்னது என்ன?

Supreme Cour Of India: கலைஞர் பல்கலைக்கழக மசோதா மற்றும் தமிழ்நாடு விளையாட்டுப் பல்கலைக்கழக மசோதாக்கள் தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்த வழக்குகள் இன்று உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பி.ஆர். கவாய் அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தன.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Oct 17, 2025, 12:51 PM IST

ஆளுநருக்கு எதிராக தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்த வழக்கு... உச்சநீதிமன்றம் சொன்னது என்ன?

Tamil Nadu Government's Case Against Governor: கலைஞர் பல்கலைக்கழக மசோதாவுக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் வழங்காமல் குடியரசு தலைவருக்கு அனுப்பிய வழக்கு தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு (Tamil Nadu Government) உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தது. இந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. இதுமட்டுமில்லாமல் தமிழ்நாடு விளையாட்டு பல்கலைக்கழக மசோதாக்களுக்கு ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி (Governor R.N. Ravi) அனுமதி வழங்க உத்தரவிட வேண்டும் என்ற வழக்கும் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. இந்த இரண்டு வழக்கு குறித்து உச்சநீதிமன்றம் (Supreme Court of India) எனக்கூறியது?, எந்தெந்த வழக்குகள் தமிழ்நாடு அரசு சார்பாக தொடுக்கப்பட்டிருந்தது? உட்பட இந்த வழக்கு விசாரணை தொடர்பான முழுமையான விவரங்கள் தெரிந்துக்கொள்ளுவோம்.

என்னென்ன வழக்குகள்?

கலைஞர் பல்கலைக்கழக மசோதா: தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஒப்புதல் வழங்காமல் குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பியதை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்த வழக்கு.

தமிழ்நாடு விளையாட்டுப் பல்கலைக்கழக மசோதாக்கள்: ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி அனுமதி வழங்க உத்தரவிடக் கோரி தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்த வழக்கு.

உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பி.ஆர். கவாய் அமர்வு முன்பு விசாரணை

கலைஞர் பல்கலைக்கழக மசோதாக்களுக்கு (Kalaignar University Bill) தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஒப்புதல் வழங்காமல் குடியரசு தலைவருக்கு அனுப்பியதை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்த வழக்கு மற்றும் தமிழ்நாடு விளையாட்டு பல்கலைக்கழக மசோதாக்களுக்கு (Tamil Nadu Sports University Bills) ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி அனுமதி வழங்க உத்தரவிட கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கும் இன்றைய தினம் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பி.ஆர். கவாய் (Chief Justice B. R. Gavai) அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. 

தமிழ்நாடு அரசின் வாதம் (வழக்கறிஞர் மூலம்):

இந்த விவகாரத்தில் ஆளுநர் அமைச்சரவையின் ஆலோசனையின்படிதான் செயல்பட வேண்டும். தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்டு ஆளுநரின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்பட்ட மசோதாவை, அவர் ஒப்புதல் வழங்காமல், வழக்கமான நடைமுறையைக் கடைபிடிக்காமல், குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பி வைத்திருப்பது சட்டத்திற்கு எதிரான செயல் என வாதிட்டார்.

மத்திய அரசின் வாதம் (வழக்கறிஞர் மூலம்):

2015 ஆம் ஆண்டு முதல் தற்போது வரை 381 மசோதாக்கள் குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு ஒவ்வொரு மசோதாவுக்கும் உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுக நேர்ந்தால், இதற்கென ஒரு தனி அமர்வை அமைக்க வேண்டியது இருக்கும் எனக் கூறினார்.

நீதிபதிகளின் முடிவு மற்றும் உத்தரவு:

மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் வழங்கும் விவகாரத்திற்கு கால நிர்ணயம் செய்து தீர்ப்பை ஒத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கும் சூழலில், அந்த வழக்கின் தீர்ப்பு வந்த பிறகு, இந்த வழக்குகளை விசாரிக்கலாம் என்று நீதிபதிகள் கூறினார்கள்.

ஆளுநர் ஆர்.என். ரவிக்கு எதிரான வழக்கு எப்பொழுது விசாரிக்கப்படும்?

மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் வழங்க கால நிர்ணயம் செய்த உத்தரவுக்கு எதிராக குடியரசுத் தலைவர் தரப்பில் எழுப்பப்பட்ட கேள்விகளுக்குத் தொடர்பான வழக்கின் விசாரணை முடிவடைந்து தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அந்த வழக்கின் தீர்ப்பு நவம்பர் 21 ஆம் தேதிக்கு முன்பு வரும் என்று நீதிபதிகள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். எனவே அந்தத் தீர்ப்புக்குப் பிறகு மீண்டும் இந்த வழக்கின் விசாரணை எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு, அந்தத் தீர்ப்பின் அடிப்படையில் வழக்கின் விசாரணை நடைபெற்று தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என்று நீதிபதிகளின் கருத்தாக உள்ளது. 

சுருக்கமாக: 

உச்ச நீதிமன்றம், மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிப்பது தொடர்பான கால நிர்ணயம் குறித்து ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கும் மற்றொரு வழக்கின் தீர்ப்புக்குப் பிறகு, இந்த இரண்டு வழக்குகளையும் விசாரித்து தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளது. அந்தத் தீர்ப்பு நவம்பர் 21-க்கு முன்பு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

Supreme CourtTamil Nadu governmentTamil Nadu GovernorRN RaviDMK Govt

