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தேனி அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் வேலைவாய்ப்பு : மாத சம்பளம் 12 ஆயிரம் - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Theni Government School Teacher Vacancy 2026: தேனி அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்பது உள்ளிட்ட முழு விவரங்களையும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 18, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 05:18 PM IST
தேனி அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் வேலைவாய்ப்பு : மாத சம்பளம் 12 ஆயிரம் - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
Image Credit: Theni Government School Teacher Vacancy 2026Source: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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