/தேனி அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் வேலைவாய்ப்பு : மாத சம்பளம் 12 ஆயிரம் - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Theni Government School Teacher Vacancy 2026: தமிழ்நாடு முழுவதும் அரசுப் பள்ளிகளில் காலிப் பணியிடங்கள் தொகுப்பூதிய அடிப்படையில் நிரப்பப்பட்டு வருகின்றன. அந்த அடிப்படையில் தேனி மாவட்டத்தில் அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் வேலைவாய்ப்பு வெளியாகியுள்ளது. விருப்பம் உள்ளவர்கள் விண்ணபிக்கலாம். யார் விண்ணப்பிக்கலாம்? என்பது உள்ளிட்ட முழு விவரங்கள் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரித்துள்ளதாவது ; தேனி மாவட்டம் 2026-2027-ஆம் கல்வியாண்டில் தேனி மாவட்டத்தில் ஆதிதிராவிடர் நலத்துறையின் கீழ் இயங்கி வரும் தேனி வட்டம், அய்யனார்புரம், அரசு ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளியில் ஒரு இடைநிலை ஆசிரியர் மட்டுமே பணிபுரியும் (தலைமையாசிரியர் நிலையில் காலிப்பணியிடம்) ஓர் ஆசிரியர் பள்ளியாக இயங்கி வருவதால், தொடக்கப்பள்ளி தலைமையாசிரியர் பதவி உயர்வு வழங்கப்படும் வரையில் தற்காலிகமாக தொகுப்பூதியம் (மாதம் ரூ.12,000-வீதம்) அடிப்படையில் பள்ளி மேலாண்மைக்குழுவின் மூலம் (SMC) நிரப்பிட உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொகுப்பூதியத்தில் நிரப்பப்படும் இடைநிலை ஆசிரியர் பணியிடத்திற்கு, வரையறுக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி அடிப்படையில், இடைநிலை ஆசிரியர் தெரிவுக்கான ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் நடத்தப்பட்ட தேர்வுகளில் பங்கேற்றுச் சான்றிதழ் சரிப்பார்ப்பில் கலந்து கொண்டவர்களுக்கு மட்டுமே முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.
மேலும், தகுதிகள் பெற்றுள்ள பணிநாடுநர்கள் பள்ளி அமைந்துள்ள எல்லைக்குள் வசிப்பவர்கள் (இல்லையெனில்) பள்ளி அமைவிட ஒன்றிய எல்லைக்குள் வசிப்பவர்கள் (இல்லையெனில்) மாவட்ட எல்லைக்குள் வசிப்பவர்கள் (இல்லையெனில்) மற்றும் அருகாமை மாவட்டத்தில் வசிப்பவர்களாக இருக்க வேண்டும்.
தற்காலிக பணியிடத்தில் பணிபுரிய விருப்பமுள்ள நபர்கள் உரிய கல்விச்சான்றுகளுடன் விண்ணப்பங்களை தேனி மாவட்ட ஆட்சியரகத்திலுள்ள ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலகத்தில் நேரடியாகவோ அல்லது தபால் மூலமாகவோ எதிர்வரும் 14.08.2026ஆம் தேதிக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் வைத்திநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த பணியிடத்துக்கு விண்ணப்பிக்க சிறப்பு விதிமுறை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, தொகுப்பூதியத்தில் நிரப்பப்படும் இடைநிலை ஆசிரியர் பணியிடத்திற்கு, வரையறுக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி அடிப்படையில், இடைநிலை ஆசிரியர் தெரிவுக்கான ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் நடத்தப்பட்ட தேர்வுகளில் பங்கேற்றுச் சான்றிதழ் சரிப்பார்ப்பில் கலந்து கொண்டவர்களுக்கு மட்டுமே முன்னுரிமை வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இந்த தகுதி உள்ளிட்ட மற்ற தகுதிகளும் இருக்கிறதா? என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டு விண்ணப்பிக்கவும்.