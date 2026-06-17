/சொந்த வீடு கனவை நனவாக்க அரிய வாய்ப்பு: தேனியில் பிரம்மாண்ட வீட்டுக்கடன் உதவி முகாம்

Theni Home Loan Camp 2026 : தேனி மாவட்ட பொதுமக்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி. தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் (TNUHDB) மற்றும் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி (IOB) ஆகியவை இணைந்து, எளிய முறையில் வீட்டுக்கடன் வழங்குவதற்கான சிறப்பு முகாமிற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளன.தேவைப்படுவோர் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும். சொந்த வீடு என்பது ஒவ்வொரு மனிதனின் வாழ்நாள் கனவு. அந்த கனவை எளிய மக்கள் எளிதாக எட்டிப்பிடிக்கும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசம் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியும் கைகோர்த்துள்ளன. தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் டாக்டர். R. வைதிநாதன், I.A.S. அவர்களின் நேரடி வழிகாட்டுதலின் கீழ் இந்த முகாம் தொடங்கப்டப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டம் குறித்த முழுமையான மற்றும் விரிவான விபரங்களை இங்கு காண்போம்.
ஏழை மற்றும் நடுத்தர குடும்பங்களின் பொருளாதார நிலையை உணர்ந்து, அவர்களுக்கு சுமை இல்லாத வகையில் வீடுகளைக் கட்டிக்கொள்ள அல்லது வாங்கிக்கொள்ள இரண்டு பிரத்யேக திட்டங்களின் கீழ் கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது:
1. கூட்டு வீட்டு வசதி திட்டம்
திட்டத்தின் நோக்கம்: அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் அல்லது கூட்டு வீட்டு வசதி திட்டங்களின் கீழ் வீடு பெறுபவர்களுக்கானது.
அதிகபட்ச கடன் வரம்பு: இத்திட்டத்தின் கீழ் தகுதியான பயனாளிகளுக்கு ரூ.8.00 லட்சம் வரை மிக எளிதாக கடன் உதவி வழங்கப்படும்.
2. பயனாளிகளால் கட்டப்படும் வீடு
திட்டத்தின் நோக்கம்: சொந்தமாக இடம் வைத்திருந்து, அதில் புதியதாக வீடு கட்ட நினைக்கும் பயனாளிகளுக்கானது.
அதிகபட்ச கடன் வரம்பு: இத்திட்டத்தின் கீழ் வீடு கட்டுபவர்களுக்கு ரூ.10.00 லட்சம் வரை கடனுதவி பெற வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த வீட்டுக்கடன் திட்டத்தின் மிக முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்
பொதுவாக வங்கிகளில் கடன் பெறும்போது இருக்கும் நடைமுறைச் சிக்கல்களைத் தவிர்த்து, எளிய மக்களுக்காகவே பல்வேறு சலுகைகள் இத்திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன:
20 ஆண்டுகள் நீண்ட காலத் தவணை: பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த பிரிவினருக்கு (EWS - Annual Income < ரூ.3.00 Lakhs) மாதத் தவணை சுமையாக இருக்கக் கூடாது என்பதால், கடனைத் திருப்பிச் செலுத்த 240 மாதங்கள் (20 ஆண்டுகள்) வரை மிக நீண்ட கால அவகாசம் வழங்கப்படுகிறது.
அரசு மானியமே முன்பணம்: பொதுவாக வங்கிக் கடன் பெறும்போது குறிப்பிட்ட தொகையை நாம் முன்பணமாகச் செலுத்த வேண்டும். ஆனால் இத்திட்டத்தில், மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் வழங்கும் மானியத் தொகையே பயனாளியின் விளிம்புத் தொகையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். இதனால் பயனாளி கையில் இருந்து பெரும் தொகையைச் செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை.
பூஜ்ஜிய செயலாக்கக் கட்டணம்: வழக்கமாக வீட்டுக் கடன்களுக்கு வசூலிக்கப்படும் லோன் ப்ராசஸிங் கட்டணங்கள் முற்றிலும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. எவ்வித மறைமுகக் கட்டணங்களும் இன்றி இலவசமாக கடன் விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்படும்.
குறைந்த வட்டி விகிதம்: எளிய மக்களுக்கான பிரத்யேக 'சுபக்ருஹா'வட்டி திட்டத்தின் கீழ், சந்தையில் உள்ள மற்ற வீட்டுக் கடன்களை விட மிகக் குறைந்த மற்றும் போட்டித்தன்மை வாய்ந்த வட்டி விகிதத்தில் கடன் வழங்கப்படுகிறது.
எளிமையான ஆவணங்கள்: பொதுமக்களை அலைக்கழிக்காத வகையில் மிகக் குறைந்த மற்றும் அத்தியாவசியமான ஆவணங்கள் மட்டுமே இக்கடனுக்குக் கோரப்படுகின்றன.
இத்திட்டம் தகுதியான ஏழை எளிய மக்களுக்குச் சென்றடைவதை உறுதி செய்ய, வீட்டின் மதிப்பின் அடிப்படையில் சில வரம்புகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன:
சென்னை மாநகரம்: சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் ரூ.15.73 லட்சம் வரையிலான மதிப்புள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கு இக்கடன் பொருந்தும்.
தேனி உட்பட இதர நகரங்கள்: தேனி மற்றும் தமிழகத்தின் பிற மாவட்டங்களில் ரூ.11.64 லட்சம் வரையிலான மதிப்புள்ள வீடுகளுக்கு இக்கடன் சலுகையைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
கடன் தேவைகள் மற்றும் சந்தேகங்களுக்கு ஒரே இடத்தில் தீர்வு காணும் வகையில் இந்த முகாம் 10 நாட்களுக்குத் தொடர்ச்சியாக நடைபெற உள்ளது.
முகாம் நடைபெறும் நாட்கள்: 15.06.2026 முதல் 25.06.2026 வரை (ஞாயிறு உட்பட அனைத்து வேலை நாட்களிலும்)
நடைபெறும் இடம்: புதிய கூட்டரங்கம், மாவட்ட ஆட்சியரகம், தேனி மாவட்டம்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் கடனுதவி பெற விரும்பும் பொதுமக்கள் மற்றும் பயனாளிகள் பின்வரும் எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றலாம்:
ஒதுக்கீட்டுக் கடிதம்: தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியத்தால் (TNUHDB) உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ ஒதுக்கீட்டுக் கடிதத்தை தயாராக எடுத்துக்கொள்ளவும்.
முகாமை அணுகுதல்: நிர்ணயிக்கப்பட்ட தேதிகளுக்குள் (15.06.2026 - 25.06.2026) தேனி மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் உள்ள புதிய கூட்டரங்கிற்கு உங்கள் ஆவணங்களுடன் நேரில் வரலாம்.
வங்கி கிளைகள்: முகாமிற்கு வர இயலாதவர்கள், தங்களுக்கு அருகாமையில் உள்ள இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி (IOB) கிளையை நேரடியாக அணுகியும் இந்த சிறப்புத் திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பிக்கலாம்.
இத்திட்டம், தகுதி மற்றும் தேவையான ஆவணங்கள் குறித்த மேலும் விபரங்களை அறிய இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியின் அதிகாரப்பூர்வ கட்டணமில்லா உதவி எண்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்:
Toll-Free Numbers: 1800 890 4445, 1800 425 4445
அரசு வழங்கும் மானியங்களையும், வங்கியின் குறைந்த வட்டி சலுகையையும் ஒரே இடத்தில் பெற்று பயன்பெற தேனி மாவட்ட மக்களுக்குக் கிடைத்துள்ள மிகச்சிறந்த வாய்ப்பு இதுவாகும். தகுதியுடைய பயனாளிகள் அனைவரும் இந்த முகாமில் கலந்துகொண்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.