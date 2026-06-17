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சொந்த வீடு கனவை நனவாக்க அரிய வாய்ப்பு: தேனியில் பிரம்மாண்ட வீட்டுக்கடன் உதவி முகாம்

Theni Home Loan Camp 2026 : தேனி மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் (TNUHDB, இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியுடன் இணைந்து வீட்டுக்கடன் முகாம் நடத்தி வருகறது. தேவைப்படுபவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 17, 2026, 08:07 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:07 AM IST
சொந்த வீடு கனவை நனவாக்க அரிய வாய்ப்பு: தேனியில் பிரம்மாண்ட வீட்டுக்கடன் உதவி முகாம்
Image Credit: theni home loan camp 2026

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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சொந்த வீடு கனவை நனவாக்க அரிய வாய்ப்பு: தேனியில் பிரம்மாண்ட வீட்டுக்கடன் உதவி முகாம்
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